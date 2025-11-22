Chủ Nhật, 23/11/2025

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Bạch Dương

22/11/2025, 18:00

Tại buổi làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đề xuất hai bên ưu tiên nghiên cứu chung về vật liệu mới, AI và các ngành công nghiệp tương lai; thúc đẩy thương mại hóa công nghệ; đồng thời chú trọng đào tạo nhân tài, đây là nền tảng cho tăng trưởng bền vững của cả hai nước…

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đánh giá cao những kết quả của VKIST.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đánh giá cao những kết quả của VKIST.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye mới đây đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước đang ngày càng được coi là trụ cột chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh, mô hình viện Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) luôn là hình mẫu truyền cảm hứng về phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi làm việc.

Sau 10 năm triển khai dự án hợp tác với Viện KIST và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), VKIST đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thứ nhất, VKIST đã hình thành đội ngũ nghiên cứu mạnh, theo đuổi các hướng nghiên cứu chiến lược, trực tiếp đưa kết quả khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ hai, mô hình quản trị tiên tiến mà KIST chuyển giao, đặc biệt với sự tham gia trực tiếp của Tiến sĩ Kum Dongwha, nguyên Viện trưởng KIST đã mang lại những kinh nghiệm quý báu, giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ ba, VKIST trở thành hệ sinh thái hợp tác và điểm kết nối quan trọng giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ và các hoạt động R&D chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, VKIST đang từng bước phát huy vai trò cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời là cầu nối giúp doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận hiệu quả thị trường Việt Nam và mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, pháp lý, tài chính để VKIST phát triển.

Thứ trưởng mong muốn Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ VKIST trong giai đoạn tiếp theo, đưa VKIST trở thành "hub" về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

VKIST vừa trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực và các giải pháp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, là cầu nối để đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến với thị trường Việt Nam và thị trường Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik bày tỏ niềm vui khi lần đầu tới thăm VKIST. Ông nhấn mạnh, VKIST đang hiện thực hóa tầm nhìn chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hợp tác trọng tâm trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt ở các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik khẳng định, Hàn Quốc, một trong những quốc gia đầu tư R&D lớn nhất OECD luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong phát triển công nghệ tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất hai bên ưu tiên nghiên cứu chung về vật liệu mới, AI và các ngành công nghiệp tương lai; thúc đẩy thương mại hóa công nghệ; đồng thời chú trọng đào tạo nhân tài, đây là nền tảng cho tăng trưởng bền vững của cả hai nước.

Ông khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ nỗ lực cao nhất để hỗ trợ các chương trình hợp tác thiết thực và hiệu quả trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các nhà khoa học VKIST giới thiệu những kết quả nghiên cứu tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.
Các nhà khoa học VKIST giới thiệu những kết quả nghiên cứu tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và đoàn đại biểu đã tham quan các phòng thí nghiệm công nghệ thông tin (IT) và công nghệ sinh học - công nghệ thông tin (ITBT) của VKIST. Đây là những phòng lab hiện đại, đang triển khai nhiều hướng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp.

Với cơ sở vật chất hiện đại, mô hình quản trị theo chuẩn quốc tế và đội ngũ nhân sự trẻ, tài năng, VKIST đang từng bước thể hiện rõ vai trò là cầu nối tri thức trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Các công ty công nghệ Hàn Quốc "thú nhận" đã đánh mất lợi thế vào tay Trung Quốc

09:57, 22/10/2025

Các công ty công nghệ Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

09:18, 20/09/2025

Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác chuyển giao công nghệ bán dẫn

AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử… được đề xuất ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc

15:03, 13/08/2025

AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử… được đề xuất ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Đọc thêm

Vì sao Nhà Trắng tính ngăn các tiểu bang ban hành luật AI?

Vì sao Nhà Trắng tính ngăn các tiểu bang ban hành luật AI?

Nhiều nhà phê bình và tổ chức tại Mỹ cảnh báo việc ngăn các bang ban hành quy định AI sẽ tạo lợi thế quá mức cho các tập đoàn AI lớn, thiếu giám sát để đảm bảo an toàn...

Sau đợt bán tháo dữ dội, Bitcoin được dự đoán khó chạm mốc 200.000 USD trước năm 2029

Sau đợt bán tháo dữ dội, Bitcoin được dự đoán khó chạm mốc 200.000 USD trước năm 2029

Một trader huyền thoại người Mỹ, ông Peter Brandt, nhận định Bitcoin sẽ chưa thể đạt 200.000 USD trước quý 3/2029, và dự báo này lập tức gây tranh luận...

Dự án chuyển đổi số: Cần quy định tỷ lệ % ngân sách cho doanh nghiệp SME

Dự án chuyển đổi số: Cần quy định tỷ lệ % ngân sách cho doanh nghiệp SME

Tình trạng các tập đoàn lớn tham gia cạnh tranh cả những gói thầu quy mô nhỏ (vài trăm triệu đồng) vẫn diễn ra phổ biến, do đó cần quy định tỷ lệ % ngân sách nhất định trong các dự án chuyển đổi số bắt buộc phải dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)...

Khu vực Hồ Núi Cốc: Liên tiếp các dự án đón đầu cực tăng trưởng mới của Thái Nguyên

Khu vực Hồ Núi Cốc: Liên tiếp các dự án đón đầu cực tăng trưởng mới của Thái Nguyên

Ngày 21/11/2025, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tiến độ các dự án chiến lược tại xã Đại Phúc, thể hiện định hướng của tỉnh trong việc phát triển không gian đô thị gắn với trục cảnh quan Hồ Núi Cốc, khu vực đang được nhận diện là “không gian phát triển tương lai” của Thái Nguyên.

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa tổ chức tham vấn ý kiến về các Đề án chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành và đưa ra lấy ý kiến công khai các Dự thảo Đề án về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ cho nhiệm kỳ tới...

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

