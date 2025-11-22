Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 23/11/2025
22/11/2025, 18:00
Tại buổi làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đề xuất hai bên ưu tiên nghiên cứu chung về vật liệu mới, AI và các ngành công nghiệp tương lai; thúc đẩy thương mại hóa công nghệ; đồng thời chú trọng đào tạo nhân tài, đây là nền tảng cho tăng trưởng bền vững của cả hai nước…
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye mới đây đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước đang ngày càng được coi là trụ cột chiến lược của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh, mô hình viện Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) luôn là hình mẫu truyền cảm hứng về phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Sau 10 năm triển khai dự án hợp tác với Viện KIST và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), VKIST đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Thứ nhất, VKIST đã hình thành đội ngũ nghiên cứu mạnh, theo đuổi các hướng nghiên cứu chiến lược, trực tiếp đưa kết quả khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
Thứ hai, mô hình quản trị tiên tiến mà KIST chuyển giao, đặc biệt với sự tham gia trực tiếp của Tiến sĩ Kum Dongwha, nguyên Viện trưởng KIST đã mang lại những kinh nghiệm quý báu, giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thứ ba, VKIST trở thành hệ sinh thái hợp tác và điểm kết nối quan trọng giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước; thúc đẩy chuyển giao tri thức, công nghệ và các hoạt động R&D chung giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, VKIST đang từng bước phát huy vai trò cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời là cầu nối giúp doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận hiệu quả thị trường Việt Nam và mở rộng sang khu vực Đông Nam Á.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, pháp lý, tài chính để VKIST phát triển.
Thứ trưởng mong muốn Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ VKIST trong giai đoạn tiếp theo, đưa VKIST trở thành "hub" về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
VKIST vừa trở thành nơi cung cấp nguồn nhân lực và các giải pháp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, là cầu nối để đưa các doanh nghiệp Hàn Quốc đến với thị trường Việt Nam và thị trường Đông Nam Á.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik bày tỏ niềm vui khi lần đầu tới thăm VKIST. Ông nhấn mạnh, VKIST đang hiện thực hóa tầm nhìn chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hợp tác trọng tâm trong giai đoạn mới.
Đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong xây dựng chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt ở các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông tin, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik khẳng định, Hàn Quốc, một trong những quốc gia đầu tư R&D lớn nhất OECD luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong phát triển công nghệ tương lai.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất hai bên ưu tiên nghiên cứu chung về vật liệu mới, AI và các ngành công nghiệp tương lai; thúc đẩy thương mại hóa công nghệ; đồng thời chú trọng đào tạo nhân tài, đây là nền tảng cho tăng trưởng bền vững của cả hai nước.
Ông khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ nỗ lực cao nhất để hỗ trợ các chương trình hợp tác thiết thực và hiệu quả trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và đoàn đại biểu đã tham quan các phòng thí nghiệm công nghệ thông tin (IT) và công nghệ sinh học - công nghệ thông tin (ITBT) của VKIST. Đây là những phòng lab hiện đại, đang triển khai nhiều hướng nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp.
Với cơ sở vật chất hiện đại, mô hình quản trị theo chuẩn quốc tế và đội ngũ nhân sự trẻ, tài năng, VKIST đang từng bước thể hiện rõ vai trò là cầu nối tri thức trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.
