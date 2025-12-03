Alcorest ra mắt bộ nhận diện mới, khẳng định sứ mệnh sáng tạo

Sau 20 năm phát triển, Alcorest ra mắt bộ nhận diện mới - bước ngoặt chiến lược từ thương hiệu vật liệu nhôm chất lượng đến nâng tầm sứ mệnh, trở thành chất liệu sáng tạo cuộc sống muôn màu.

BƯỚC CHUYỂN MÌNH SAU HAI THẬP KỶ

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 20 năm có mặt trên thị trường, Alcorest – thương hiệu tấm ốp nhôm nhựa, trần nhôm và lam chắn nắng của Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng đã chính thức ra mắt bộ nhận diện mới, như một tuyên ngôn chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bộ nhận diện mới kế thừa giá trị bền bỉ và phát triển thêm tinh thần mạnh mẽ đầy hiện đại.

Từ năm 2006, biểu tượng chữ “A” vững chãi đã gắn liền cùng Alcorest suốt hai thập kỷ qua, mang khát vọng vươn tầm cao của một thương hiệu Việt trong ngành vật liệu hoàn thiện. Bộ nhận diện mới của Alcorest kế thừa trọn vẹn sự mạnh mẽ với bố cục chữ “A” sải rộng cách điệu từ hình ảnh ngọn núi tượng trưng cho đỉnh cao chất lượng. Ba đường thẳng song song vốn đã quen thuộc lâu nay như hình ảnh mô phỏng của sản phẩm đặc trưng, được tinh chỉnh sắc nét và hài hòa hơn. Tất cả tạo nên một biểu tượng hiện đại, mang tinh thần duy mỹ.

Trên nền tảng đó, toàn bộ cụm chữ được hoàn thiện bằng nét chữ dày và khỏe khoắn hơn. Màu xanh dương tươi sáng thay cho sắc xanh đậm truyền thống, kết hợp cùng slogan màu cam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, mang đến cảm giác trẻ trung, hiện đại và tràn đầy năng lượng sáng tạo.

"Quyết định thay đổi nhận diện thương hiệu mới biểu trưng cho những bước phát triển mang tính tiếp nối, kế thừa giá trị, nhưng đồng thời nâng tầm những gì Alcorest đã kiến tạo. Việc thay đổi này cũng cho thấy sự đột phá, không ngừng đổi mới của thương hiệu." – đại diện Alcorest chia sẻ.

Cùng với logo nhận diện mới, slogan thương hiệu của Alcorest cũng được thay từ “Khát vọng chất lượng Việt” thành “Tô màu cuộc sống”. Nếu trước đây thông điệp tập trung vào chất lượng, thì nay Alcorest đã mở rộng sứ mệnh, không chỉ cung cấp vật liệu mà còn là chất liệu của sáng tạo và cuộc sống, khơi dậy nguồn cảm hứng vô hạn, kiến tạo và tô sắc mọi kiến trúc công trình. Đây là bước chuyển mình vô cùng quan trọng trong tầm nhìn thương hiệu.

Hình ảnh billboard thể hiện tinh thần sáng tạo và định hướng mới của Alcorest.

HÀNH TRÌNH 20 NĂM – TỪ TIÊN PHONG ĐẾN DẪN ĐẦU

Năm 2006, Alcorest tiên phong đưa sản phẩm Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp vào thị trường Việt Nam. Với chất lượng ổn định, tính thẩm mỹ cao và khả năng thi công linh hoạt, sản phẩm nhanh chóng được tin dùng rộng rãi. Thương hiệu sau đó mở rộng thêm các dòng sản phẩm trần nhôm và lam chắn nắng, tạo hệ sinh thái sản phẩm trong ngành vật liệu hoàn thiện.

Chất lượng và tính ứng dụng cao giúp Alcorest có mặt trong nhiều công trình trọng điểm: Nhà ga, bệnh viện, trường học, khu đô thị, trung tâm thương mại và văn phòng hiện đại…

Trong suốt hành trình phát triển, Alcorest không chỉ khẳng định vị thế bằng chất lượng sản phẩm mà còn được ghi nhận bằng những giải thưởng uy tín. Thương hiệu đã 3 lần liên tiếp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (2020, 2022, 2024) – minh chứng rõ ràng cho uy tín, năng lực cạnh tranh và sự tin cậy của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Alcorest tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với định vị thương hiệu cao hơn.

Hiện thương hiệu sở hữu 3 nhà máy ở miền Bắc và Nam với hơn 10 dây chuyền sản xuất tấm ốp cung cấp 18 triệu m2 mỗi năm, 15 dây chuyền trần nhôm và lam chắn nắng cung cấp 500,000 m2/năm.

Mạng lưới phân phối của Alcorest gồm hơn 100 đại lý cấp 1 và hàng ngàn điểm bán trên toàn quốc. Sản phẩm cũng được xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế như Đài Loan, Hàn Quốc, Australia và Canada...

Bước sang tuổi 20, Alcorest tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Việt tiên phong, sẵn sàng vươn tầm quốc tế, giữ vững cam kết chất lượng – sáng tạo – truyền cảm hứng cho kiến trúc đô thị hôm nay và tương lai.