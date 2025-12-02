Thứ Ba, 02/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Du lịch thông minh từ chương trình hộ chiếu ẩm thực Huế

Nguyễn Thuấn

02/12/2025, 23:33

Chương trình Hộ chiếu ẩm thực Huế mở ra cơ hội trải nghiệm 100 địa điểm và 20 món ăn tiêu biểu, đồng thời khuyến khích du khách lưu giữ hành trình bằng ứng dụng Hue City Passport...

Mỗi món ăn Huế đều kể một câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người cố đô. Ảnh: Quảng An
Mỗi món ăn Huế đều kể một câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người cố đô. Ảnh: Quảng An

Ngày 2/12/2025, UBND thành phố Huế phát đi Thông cáo báo chí về việc chính thức triển khai chương trình Hộ chiếu “Huế – Kinh đô Ẩm thực 2025”. 

Chương trình kéo dài từ ngày 15/9 đến 15/12/2025, áp dụng trên ứng dụng Hue City Passport, cho phép du khách khám phá 100 điểm đến ẩm thực với 20 món ăn tiêu biểu. Những món ăn này không chỉ là đặc sản của Huế mà còn là biểu tượng văn hóa, mang trong mình câu chuyện về ký ức và truyền thống của người dân nơi đây. Từ bún bò, bánh bèo – nậm – lọc, đến cơm hến và chè bột lọc heo quay, mỗi món ăn đều thể hiện sự tinh tế và phong vị độc đáo của ẩm thực Huế.

Điểm nổi bật của chương trình là việc sử dụng công nghệ định vị tự động, giúp du khách dễ dàng check-in tại các địa điểm trong bán kính 50m. Ứng dụng không chỉ ghi nhận lộ trình mà còn lưu giữ hình ảnh, tạo nên một dạng nhật ký số sống động. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với nhóm du khách trẻ, những người có thói quen lưu giữ và chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi video ‘Hộ chiếu Ẩm thực Huế’ khuyến khích người tham gia ghi lại hành trình thưởng thức ẩm thực Cố đô.
Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi video ‘Hộ chiếu Ẩm thực Huế’ khuyến khích người tham gia ghi lại hành trình thưởng thức ẩm thực Cố đô.

Chương trình còn khuyến khích sự tham gia của du khách thông qua hệ thống phần thưởng theo cấp độ. Khi hoàn thành các mốc trải nghiệm 5, 10 và 15 món, người dùng sẽ nhận được những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Huế như postcard tranh vẽ món Huế, túi canvas, và khăn bandana. Đây là cách khuyến khích nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, gắn kết trải nghiệm ẩm thực với những kỷ vật văn hóa.

Sự phối hợp của nhiều đơn vị như Sở Du lịch thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, GRAB, và Hiệp hội Du lịch thành phố Huế cho thấy Huế đang hướng tới một cách làm du lịch hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn dựa trên giá trị di sản văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi sáng tạo video “Hộ chiếu Ẩm thực Huế” cũng được phát động, khuyến khích người tham gia ghi lại hành trình thưởng thức ẩm thực Huế qua video. Những sản phẩm chân thực, truyền cảm hứng và khai thác được chiều sâu tinh tế của ẩm thực Huế sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức ẩm thực mà còn khơi gợi sự tự hào về di sản văn hóa Huế. Đây là nơi mà sự cầu kỳ, chuẩn mực và tinh tế luôn hiện hữu trong cách chế biến và thưởng thức món ăn. Hộ chiếu “Huế – Kinh đô Ẩm thực 2025” được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật truyền thông mạnh mẽ, góp phần kích cầu du lịch, thu hút giới trẻ tham gia sáng tạo nội dung và lan tỏa giá trị di sản thông qua cách tiếp cận hiện đại, gần gũi.

Du khách Gen Z sẽ tạo bước ngoặt lớn cho ngành du lịch

10:41, 02/12/2025

Du khách Gen Z sẽ tạo bước ngoặt lớn cho ngành du lịch

Huế tổ chức Hội Xuân 2026 với chủ đề Bản sắc và Hội nhập

09:31, 28/11/2025

Huế tổ chức Hội Xuân 2026 với chủ đề Bản sắc và Hội nhập

Một phố ẩm thực Việt Nam được vinh danh vị trí thứ 10 trong 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025

16:35, 01/12/2025

Một phố ẩm thực Việt Nam được vinh danh vị trí thứ 10 trong 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025

Từ khóa:

ẩm thực Huế du lịch trải nghiệm ẩm thực ứng dụng Hue City Passport Vneconomy

Đọc thêm

Du khách Gen Z sẽ tạo bước ngoặt lớn cho ngành du lịch

Du khách Gen Z sẽ tạo bước ngoặt lớn cho ngành du lịch

Thực tế thị trường du lịch năm nay cho thấy, Gen Z sẵn sàng chi mạnh tay cho những tấm vé concert của Taylor Swift, hay check-in từng điểm đến tại Seoul theo bộ phim hoạt hình “K-pop Demon Hunters”, bất chấp chi phí sinh hoạt leo thang...

Du lịch châu Âu dịch chuyển sang mùa thu - đông

Du lịch châu Âu dịch chuyển sang mùa thu - đông

Khi ngày càng nhiều du khách lựa chọn những chuyến đi vào "mùa thấp điểm", có vẻ như mùa thu - đông sẽ trở thành khoảng thời gian tốt nhất để khám phá châu Âu và tận hưởng một số trải nghiệm độc đáo…

Marriott International chào đón khách sạn thứ 700

Marriott International chào đón khách sạn thứ 700

Cột mốc quan trọng này khẳng định chiến lược phát triển có định hướng của Marriott International tại khu vực tại châu Á – Thái Bình Dương, mở rộng hiện diện từ các thành phố sôi động đến những điểm đến mới đầy tiềm năng…

Một phố ẩm thực Việt Nam được vinh danh vị trí thứ 10 trong 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025

Một phố ẩm thực Việt Nam được vinh danh vị trí thứ 10 trong 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (TP.HCM) vừa được tạp chí du lịch hàng đầu Anh, Time Out, vinh danh ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng 31 con đường tuyệt nhất thế giới năm 2025…

Du lịch Huế sắp “về đích” Năm Du lịch Quốc gia 2025

Du lịch Huế sắp “về đích” Năm Du lịch Quốc gia 2025

Theo kế hoạch, Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/12 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Trong khuôn khổ buổi lễ sẽ có chương trình nghệ thuật "Vận hội mới" và màn trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Xây dựng làm rõ kế hoạch nâng cấp cao tốc và tháo dỡ trạm thu phí hết hạn tại TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng

2

Luật Quảng cáo mới sẽ định hình lại hành vi KOL, KOC trên nền tảng số

Kinh tế số

3

Học và tiếp cận kiến thức tài chính cùng “S Challenge” của Sacombank

Tài chính

4

Cần giảm khai thác khoáng sản có rủi ro môi trường, ưu tiên vật liệu thay thế, hướng mục tiêu NetZero

Kinh tế xanh

5

Ninh Bình: Xử lý các dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy