Du lịch thông minh từ chương trình hộ chiếu ẩm thực Huế

Ngày 2/12/2025, UBND thành phố Huế phát đi Thông cáo báo chí về việc chính thức triển khai chương trình Hộ chiếu “Huế – Kinh đô Ẩm thực 2025”.

Chương trình kéo dài từ ngày 15/9 đến 15/12/2025, áp dụng trên ứng dụng Hue City Passport, cho phép du khách khám phá 100 điểm đến ẩm thực với 20 món ăn tiêu biểu. Những món ăn này không chỉ là đặc sản của Huế mà còn là biểu tượng văn hóa, mang trong mình câu chuyện về ký ức và truyền thống của người dân nơi đây. Từ bún bò, bánh bèo – nậm – lọc, đến cơm hến và chè bột lọc heo quay, mỗi món ăn đều thể hiện sự tinh tế và phong vị độc đáo của ẩm thực Huế.

Điểm nổi bật của chương trình là việc sử dụng công nghệ định vị tự động, giúp du khách dễ dàng check-in tại các địa điểm trong bán kính 50m. Ứng dụng không chỉ ghi nhận lộ trình mà còn lưu giữ hình ảnh, tạo nên một dạng nhật ký số sống động. Điều này đặc biệt hấp dẫn đối với nhóm du khách trẻ, những người có thói quen lưu giữ và chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi video ‘Hộ chiếu Ẩm thực Huế’ khuyến khích người tham gia ghi lại hành trình thưởng thức ẩm thực Cố đô.

Chương trình còn khuyến khích sự tham gia của du khách thông qua hệ thống phần thưởng theo cấp độ. Khi hoàn thành các mốc trải nghiệm 5, 10 và 15 món, người dùng sẽ nhận được những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Huế như postcard tranh vẽ món Huế, túi canvas, và khăn bandana. Đây là cách khuyến khích nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, gắn kết trải nghiệm ẩm thực với những kỷ vật văn hóa.

Sự phối hợp của nhiều đơn vị như Sở Du lịch thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, GRAB, và Hiệp hội Du lịch thành phố Huế cho thấy Huế đang hướng tới một cách làm du lịch hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn dựa trên giá trị di sản văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi sáng tạo video “Hộ chiếu Ẩm thực Huế” cũng được phát động, khuyến khích người tham gia ghi lại hành trình thưởng thức ẩm thực Huế qua video. Những sản phẩm chân thực, truyền cảm hứng và khai thác được chiều sâu tinh tế của ẩm thực Huế sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức ẩm thực mà còn khơi gợi sự tự hào về di sản văn hóa Huế. Đây là nơi mà sự cầu kỳ, chuẩn mực và tinh tế luôn hiện hữu trong cách chế biến và thưởng thức món ăn. Hộ chiếu “Huế – Kinh đô Ẩm thực 2025” được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật truyền thông mạnh mẽ, góp phần kích cầu du lịch, thu hút giới trẻ tham gia sáng tạo nội dung và lan tỏa giá trị di sản thông qua cách tiếp cận hiện đại, gần gũi.