Hà Tĩnh tăng tốc thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp

Thứ Ba, 02/12/2025
Nguyễn Thuấn
02/12/2025, 14:27
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp khi tỷ lệ lấp đầy tăng nhanh, hạ tầng từng bước hoàn thiện và hệ thống chính sách hỗ trợ ngày càng thông thoáng, tạo bệ đỡ quan trọng cho công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển...
Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 22 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 571 ha. Trong đó, 12 cụm công nghiệp do Nhà nước đầu tư hạ tầng đã thu hút 179 dự án, đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình hơn 63%; 10 cụm công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư hạ tầng có 172 dự án đăng ký hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 31,22%.
Các ngành nghề trong cụm công nghiệp khá phong phú, gồm: công nghiệp nhẹ, chế biến, cơ khí, sản xuất – dịch vụ hạ tầng, logistics… Hiện, các dự án này đang tạo việc làm cho hơn 8.500 lao động, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Những năm gần đây, Hà Tĩnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương, đồng thời tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai nhiều chính sách đặc thù theo hướng tăng mức hỗ trợ để thúc đẩy đầu tư vào các cụm công nghiệp.
Nổi bật là Nghị quyết 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022, trong đó Hà Tĩnh đưa ra mức hỗ trợ lên tới 0,5 tỷ đồng/ha đối với các cụm công nghiệp do doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, tùy theo khu vực kinh tế – xã hội. Mỗi cụm công nghiệp có thể được hỗ trợ tối đa từ 10–20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư thứ cấp được hưởng ưu đãi về thuê đất, thuế và tín dụng theo chính sách của Nhà nước.
Thực tế cho thấy hiệu quả của chính sách đang phát huy rõ rệt. Cụm công nghiệp Cổng Khánh 1 (phường Nam Hồng Lĩnh), chỉ sau 8 tháng đi vào hoạt động, đã thu hút 7 nhà đầu tư thứ cấp, đạt tỷ lệ lấp đầy 46,8%. Các dự án tại đây trải rộng từ xây dựng, may mặc, nhựa trần, chiết xuất khí đến logistics,… hình thành hạt nhân công nghiệp nhẹ mới ở khu vực Bắc Hà Tĩnh.
Không chỉ Cổng Khánh 1, cụm công nghiệp Thái Yên cũng tăng tốc mạnh khi đã thu hút hơn 90 doanh nghiệp và hộ sản xuất – kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024.
Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh dự kiến hình thành 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 1.900 ha vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Tĩnh đang tập trung xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tăng cường kết nối giữa nhà đầu tư hạ tầng – chính quyền – nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thành lập và điều chỉnh các cụm công nghiệp.
Hà Tĩnh cũng tiếp tục duy trì nguồn lực ngân sách để hỗ trợ phát triển hạ tầng. Mỗi năm, tỉnh bố trí hàng chục tỷ đồng nhằm hoàn thiện hệ thống kỹ thuật nội khu và các công trình kết nối bên ngoài cụm công nghiệp. Sở Công thương đang tham mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nghị quyết chính sách phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2026–2030, đồng thời hoàn thiện thủ tục thành lập các cụm công nghiệp mới theo nhu cầu thực tiễn.
Thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ chú trọng thu hút doanh nghiệp trong nước mà còn mở rộng hoạt động mời gọi doanh nghiệp FDI. Đây được xem là cơ hội lớn để Hà Tĩnh tiếp cận công nghệ tiên tiến, chuẩn quốc tế trong quản trị – sản xuất và nâng tầm năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: