Đồng Nai: Điểm sáng tăng trưởng kinh tế năm 2025

Hoàng Thế Việt

02/12/2025, 23:16

Năm 2025, Đồng Nai đã khép lại với một bức tranh kinh tế đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GRDP quý IV đạt 10,73%, tỉnh này đã vươn lên đứng thứ 4 cả nước, góp phần đưa tăng trưởng cả năm lên 9,63% so với năm 2024, vượt 1,13 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đứng đầu cả nước về thực hiện mục tiêu tăng trưởng...

Ngành xây dựng Đồng Nai bứt phá với hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cảng Phước An...
Ngành xây dựng Đồng Nai bứt phá với hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Cảng Phước An...

Đồng Nai không chỉ xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng GRDP mà còn tiếp tục dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.

Khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục đóng vai trò "đầu kéo" cho tăng trưởng GRDP của tỉnh. Trong quý IV/2025, khu vực này dự ước tăng 13,57%, trong đó công nghiệp tăng 11,98%. Tính chung cả năm, khu vực này tăng 11,52%, riêng ngành công nghiệp tăng 10,42%.

Các ngành chủ lực như dệt may – da giày, sản xuất kim loại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ 7,2% đến 20,77%. Nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đã có đà hồi mạnh nhờ đơn hàng dồi dào khi thị trường thế giới cải thiện.

Đặc biệt, năm 2025 cũng đánh dấu bước nhảy vọt của ngành sản xuất – phân phối điện với mức tăng 19,29%, nhờ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chính thức vận hành từ quý III/2025, bổ sung nguồn cung lớn cho hệ thống điện quốc gia.

Ngành xây dựng của Đồng Nai bứt phá với mức tăng 21,69% nhờ hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến khai thác ngày 19/12/2025.

Sân bay này có thể phục vụ 100 triệu hành khách/năm, mở ra kỳ vọng trở thành cảng hàng không lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cảng Phước An cũng đã chính thức đi vào hoạt động, tạo lực hút mạnh đối với dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp và các địa phương lân cận.

Khu vực dịch vụ của Đồng Nai cũng ghi nhận những kết quả rất tích cực với mức tăng 10,57% trong quý IV và 9,39% cả năm. Điều này nhờ vào thu nhập người dân cải thiện, tiêu dùng tăng mạnh, cùng sự phát triển của logistics, công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.

Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp vẫn gặp khó khăn do chăn nuôi gặp vấn đề về chi phí, dịch bệnh và diện tích đất nông nghiệp thu hẹp.

Nhìn chung, Đồng Nai đã có một năm 2025 đầy thành công với những bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Những thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế của tỉnh trong khu vực mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Đồng Nai: Chốt thời hạn di dời 4 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa I

14:31, 25/09/2025

Đồng Nai: Chốt thời hạn di dời 4 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Biên Hòa I

“Tối hậu thư” của Đồng Nai cho Khu công nghiệp Biên Hòa 1

15:51, 26/05/2025

“Tối hậu thư” của Đồng Nai cho Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Thu hồi hơn 5 triệu m2 đất từ Công ty Cao su Đồng Nai

16:01, 24/04/2025

Thu hồi hơn 5 triệu m2 đất từ Công ty Cao su Đồng Nai

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành công nghiệp Đồng Nai dự báo kinh tế 2025 hạ tầng giao thông Đồng Nai Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 tăng trưởng GRDP Đồng Nai tăng trưởng ngành dịch vụ thành phố Biên Hòa

VnEconomy