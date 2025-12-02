Đồng Nai: Điểm sáng tăng trưởng kinh tế năm 2025

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 02/12/2025
Hoàng Thế Việt
02/12/2025, 23:16
Năm 2025, Đồng Nai đã khép lại với một bức tranh kinh tế đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GRDP quý IV đạt 10,73%, tỉnh này đã vươn lên đứng thứ 4 cả nước, góp phần đưa tăng trưởng cả năm lên 9,63% so với năm 2024, vượt 1,13 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đứng đầu cả nước về thực hiện mục tiêu tăng trưởng...
Đồng Nai không chỉ xếp thứ 7 cả nước về tốc độ tăng GRDP mà còn tiếp tục dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ, khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.
Khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục đóng vai trò "đầu kéo" cho tăng trưởng GRDP của tỉnh. Trong quý IV/2025, khu vực này dự ước tăng 13,57%, trong đó công nghiệp tăng 11,98%. Tính chung cả năm, khu vực này tăng 11,52%, riêng ngành công nghiệp tăng 10,42%.
Các ngành chủ lực như dệt may – da giày, sản xuất kim loại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng từ 7,2% đến 20,77%. Nhiều doanh nghiệp tại Đồng Nai đã có đà hồi mạnh nhờ đơn hàng dồi dào khi thị trường thế giới cải thiện.
Đặc biệt, năm 2025 cũng đánh dấu bước nhảy vọt của ngành sản xuất – phân phối điện với mức tăng 19,29%, nhờ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chính thức vận hành từ quý III/2025, bổ sung nguồn cung lớn cho hệ thống điện quốc gia.
Ngành xây dựng của Đồng Nai bứt phá với mức tăng 21,69% nhờ hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến khai thác ngày 19/12/2025.
Sân bay này có thể phục vụ 100 triệu hành khách/năm, mở ra kỳ vọng trở thành cảng hàng không lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cảng Phước An cũng đã chính thức đi vào hoạt động, tạo lực hút mạnh đối với dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp và các địa phương lân cận.
Khu vực dịch vụ của Đồng Nai cũng ghi nhận những kết quả rất tích cực với mức tăng 10,57% trong quý IV và 9,39% cả năm. Điều này nhờ vào thu nhập người dân cải thiện, tiêu dùng tăng mạnh, cùng sự phát triển của logistics, công nghệ thông tin và nhiều lĩnh vực dịch vụ khác.
Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp vẫn gặp khó khăn do chăn nuôi gặp vấn đề về chi phí, dịch bệnh và diện tích đất nông nghiệp thu hẹp.
Nhìn chung, Đồng Nai đã có một năm 2025 đầy thành công với những bước tiến vượt bậc trong nhiều lĩnh vực kinh tế. Những thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế của tỉnh trong khu vực mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư khi tập đoàn nông sản hàng đầu đến từ Singapore dự kiến rót thêm 46 triệu USD vốn đầu tư vào Thành phố trong năm 2026…
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp khi tỷ lệ lấp đầy tăng nhanh, hạ tầng từng bước hoàn thiện và hệ thống chính sách hỗ trợ ngày càng thông thoáng, tạo bệ đỡ quan trọng cho công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển...
Ngày 12/11, Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng đã được vinh danh Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025, theo bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam Report công bố.
Ông chủ chuỗi 3F Plus giữ vững đà kinh doanh tăng trưởng, lãi trước thuế quý 2/2025 đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 152%.
Từ ngày 18/11/2025 đến ngày 17/12/2025, Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp tăng cường lấy mẫu kiểm tra và không giảm mức độ kiểm tra đối với mặt hàng các loại cải củ, cải không đầu và các loại rau thuộc họ cải dạng tươi hoặc ướp lạnh dùng làm thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: