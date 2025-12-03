Vàng giảm giá do áp lực chốt lời, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới giảm về sát mốc 4.200 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/12) do áp lực chốt lời sau hai phiên tăng mạnh trước đó...

Nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 25,2 USD/oz, tương đương giảm 0,6%, còn 4.207,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau giảm 1,3%, còn 4.220,8 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.165 USD/oz. Trước phiên giảm này, giá vàng đã tăng mạnh trong phiên ngày thứ Sáu và thứ Hai, đạt mức cao nhất trong 6 tuần, nhờ kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới.

Giá bạc tiếp tục lập kỷ lục đóng cửa mới trong phiên này, tăng hơn 0,8%, đóng cửa ở mức 58,51 USD/oz. Năm nay, giá bạc đã tăng khoảng gấp đôi.

“Thị trường chỉ chốt lời một chút. Tâm điểm chú ý bây giờ vẫn là kỳ vọng cắt giảm lãi suất và kỳ vọng đó đang được giữ vững. Xu hướng của giá vàng đang là tiến tới một cuộc bứt phá và tôi tin giá vàng sẽ đạt mức 5.000 USD/oz vào đầu năm tới”, chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy một nền kinh tế đang yếu đi. Cùng với đó, nhiều quan chức Fed phát tín hiệu mềm mỏng về lãi suất. Tất cả đã giúp củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai vẫn đang đặt cược gần 90% cho khả năng này.

Phiên ngày thứ Tư, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ dành cho báo cáo việc làm khu vực kinh tế tư nhân tháng 11 đến từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP. Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9. PCE là thước đó lạm phát được Fed ưa chuộng và dữ liệu của tháng 9 bị hoãn đến hiện tại do Chính phủ Mỹ đóng cửa hơn 6 tuần kể từ đầu tháng 10.

Những số liệu này có thể tác động tới kỳ vọng lãi suất Fed, từ đó tác động tới giá vàng.

Nhìn trong dài hạn, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là một yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá kim loại quý này. Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương mua ròng 53 tấn vàng trong tháng 10, tăng 36% so với tháng trước và là mức mua ròng hàng tháng cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nói về sự tăng giá của bạc, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank cho rằng không có lý do gì mới cho đợt bứt phá gần đây của giá bạc. “Động lực quan trọng nhất đã được biết vẫn là sự thắt chặt nguồn cung thể hiện qua lượng tồn trữ bạc thấp trên các sàn giao dịch ở Thượng Hải”, báo cáo viết, và dự báo giá bạc tiếp tục tăng trong năm 2026 nhưng với mức tăng hạn chế hơn, có thể đạt 59 USD/oz.

Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức hơn 99,3 điểm, từ mức 99,4 điểm của phiên trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.048,3 tấn vàng. Trước đó, quỹ mua ròng gần 5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai.

Lúc 6h20 sáng nay (3/12) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 2,8 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,07%, giao dịch ở mức 4.210,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.140 đồng (mua vào) và 26.410 đồng (bán ra), tăng 7 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 3 đồng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng hôm qua.