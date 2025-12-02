Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào: Tăng cường hợp tác chiến lược, định hướng giai đoạn mới

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước tổng kết hợp tác giai đoạn 2021–2025 và chuẩn bị bước vào thời kỳ mới.

Chia sẻ với báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào là một trong những cơ chế quan trọng nhất nhằm triển khai quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai Đảng và hai Nhà nước.

Kỳ họp 48 có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời vào thời điểm hai nước đang tổng kết nhiệm kỳ hợp tác 2021–2025 và định hướng giai đoạn mới.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA CƠ CHẾ ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ

Kỳ họp được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone đồng chủ trì, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác đặc biệt. Theo nhận định của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, sau 48 năm duy trì liên tục, cơ chế Ủy ban liên Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò then chốt, bảo đảm các thỏa thuận cấp cao được triển khai thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động.

Tại kỳ họp năm nay, hai bên tập trung rà soát toàn diện tiến độ hợp tác giai đoạn 2021–2025, đánh giá kết quả trên các lĩnh vực và tháo gỡ những khó khăn còn tồn đọng. Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, dù chịu tác động của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, thiên tai, dịch bệnh và nhiều thách thức toàn cầu khác, hợp tác Việt Nam – Lào vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, mang tính thực chất ở tất cả các lĩnh vực.

Cùng với việc đánh giá kết quả 5 năm qua, hai bên cũng thảo luận, đề ra phương hướng hợp tác cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào và các thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mục tiêu đặt ra là tiếp tục đưa kinh tế trở thành một trong những trụ cột mang tính gắn kết chiến lược, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trong giai đoạn 2021–2025, quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố bền vững. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt. Nhiều dự án hợp tác trọng điểm, nhất là từ năm 2024–2025, đã được tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực mới cho hợp tác song phương.

Về chính trị, quan hệ hai nước tiếp tục được tăng cường, tin cậy, phát huy vai trò nòng cốt trong tổng thể quan hệ song phương. Các cơ chế hợp tác hiện có được vận hành hiệu quả, đồng thời hai bên xây dựng thêm những cơ chế phối hợp mới nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc trong triển khai thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Lào, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và môi trường hòa bình cho phát triển ở mỗi nước.

ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG HỢP TÁC TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

Chia sẻ một số thành tựu nổi bật trong việc triển khai Hiệp định hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2025, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam hiện có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 6,21 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 3 tỷ USD. Nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông và ngân hàng vận hành hiệu quả, đóng góp trung bình khoảng 200 triệu USD/năm vào ngân sách Lào. Riêng giai đoạn 2021–2025, Chính phủ Lào đã phê duyệt 35 công trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam với số vốn đăng ký 4,3 tỷ USD.

Thương mại song phương duy trì tăng trưởng ổn định, vượt mục tiêu đặt ra. Hai bên tiếp tục phối hợp đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng dẫn, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy các dự án chiến lược nhằm tăng cường kết nối kinh tế. Việc đẩy mạnh số hóa thanh toán bán lẻ song phương đã góp phần hỗ trợ hoạt động thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, Mặt trận, các đoàn thể và địa phương hai nước tiếp tục được triển khai thực chất, đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác hằng năm. Đây là nền tảng quan trọng giúp củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa hai nước và hai dân tộc.

Trong 5 năm qua, nhiều dự án, chương trình phối hợp đã mang lại kết quả thiết thực, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương của Lào. Các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục – đào tạo tiếp tục được mở rộng, đóng vai trò cầu nối bền chặt cho mối quan hệ giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết kết quả đạt được trong hợp tác 2021–2025 là cơ sở quan trọng để hai bên hướng tới giai đoạn hợp tác mới với tầm nhìn chiến lược sâu rộng hơn. Các nội dung trọng tâm cho thời gian tới tập trung vào nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, mở rộng kết nối hạ tầng, năng lượng, logistics và phát triển thương mại bền vững.

Hai bên tiếp tục ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong chuyển đổi số, thương mại số và thanh toán điện tử.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, Việt Nam và Lào hướng tới đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột gắn kết chiến lược, tạo động lực lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Các cơ chế phối hợp cấp bộ, ngành và địa phương sẽ tiếp tục được tăng cường nhằm đảm bảo các thỏa thuận cấp cao được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước cùng nỗ lực của hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp hai nước là nền tảng quan trọng để tin tưởng vào triển vọng hợp tác ngày càng phát triển.