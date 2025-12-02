Tuyên bố chung Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác toàn diện

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Tuyên bố chung Việt Nam – Lào khẳng định tầm cao mới của quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, mở ra định hướng đồng hành lâu dài vì ổn định và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Viêng Chăn, hai bên đã ra tuyên bố chung.

LÀM SÂU SẮC QUAN HỆ “HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI, ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT, HỢP TÁC TOÀN DIỆN, GẮN KẾT CHIẾN LƯỢC”

Trong bầu không khí hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy sâu sắc, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên đánh giá cao những thành tựu phát triển của mỗi nước, nhấn mạnh vai trò của việc chia sẻ kinh nghiệm, tham khảo các chính sách đột phá trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, phát triển kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đào tạo nhân lực và hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Việt Nam tại cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá cao việc thời gian qua đã duy trì thường xuyên các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đổi mới; phát huy tốt và vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời chủ động thiết lập, hoàn thiện nhiều cơ chế đặc thù, cơ chế tham vấn chính sách chiến lược, phối hợp cử Tổ chuyên gia của Việt Nam sang Lào trao đổi kinh nghiệm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn; phối hợp định hướng trong những vấn đề lớn liên quan đến an ninh, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hợp tác ở tất cả các cấp, các lĩnh vực.

Hai bên khẳng định nhất quán gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng; xác định gắn kết chiến lược là động lực quan trọng đưa hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt trong tầm nhìn phát triển, chiến lược quốc gia, cơ sở hạ tầng, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên tái khẳng định quan hệ Việt Nam – Lào luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; là điểm tựa chiến lược cho ổn định, phát triển và hội nhập; là mối quan hệ mẫu mực và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi quốc gia. Hai bên thống nhất hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao và đến năm 2055 Lào trở thành nước có thu nhập trung bình cao.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH VÀ ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC TRONG KINH TẾ, HẠ TẦNG

Hai bên tiếp tục nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng – an ninh, thống nhất phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Hai bên cam kết triển khai hiệu quả các hiệp định, nghị định thư hợp tác; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị; phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là ma túy và tội phạm mạng. Hai bên cũng tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Toàn cảnh Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Về hợp tác kinh tế, hai bên thống nhất tạo bước chuyển mang tính đột phá chiến lược, đưa kinh tế – thương mại – đầu tư trở thành trụ cột gắn kết chiến lược mới. Việc đưa Cảng số 3 – Cảng quốc tế Lào – Việt vào sử dụng là biểu tượng quan trọng của kết nối không gian phát triển, gắn với tầm nhìn “đưa Lào ra biển”. Hai bên quyết tâm đẩy nhanh các dự án chiến lược như đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng, các dự án truyền tải điện, hợp tác năng lượng – khoáng sản và nghiên cứu xây dựng kho xăng dầu chiến lược tại biên giới.

Hai bên nhất trí ưu tiên xây dựng tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; phía Việt Nam sẽ khởi công đoạn Vinh – Thanh Thủy từ đầu năm 2026, phía Lào triển khai tuyến Viêng Chăn – Thanh Thủy, hướng tới thông tuyến hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, hai bên đồng thuận tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics, viễn thông, du lịch; thúc đẩy mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Lào và kinh tế cửa khẩu trên hành lang Đông – Tây; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Về giáo dục – đào tạo, hai bên coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục triển khai Nghị định thư hợp tác đào tạo 2022–2027 và Đề án hợp tác giáo dục 2021–2030; thúc đẩy dạy và học tiếng Việt tại Lào, nghiên cứu đưa tiếng Lào vào các cơ sở giáo dục của Việt Nam; mở rộng các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, truyền thông, giao lưu nhân dân, tổ chức các hoạt động hướng tới Năm đoàn kết Việt Nam – Lào 2027; phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.