Trang chủ Tiêu điểm

Tuyên bố chung Việt Nam – Lào: Gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác toàn diện

Hà Lê

02/12/2025, 23:29

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Tuyên bố chung Việt Nam – Lào khẳng định tầm cao mới của quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, mở ra định hướng đồng hành lâu dài vì ổn định và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Viêng Chăn, hai bên đã ra tuyên bố chung.

LÀM SÂU SẮC QUAN HỆ “HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI, ĐOÀN KẾT ĐẶC BIỆT, HỢP TÁC TOÀN DIỆN, GẮN KẾT CHIẾN LƯỢC”

Trong bầu không khí hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy sâu sắc, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã trao đổi toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên đánh giá cao những thành tựu phát triển của mỗi nước, nhấn mạnh vai trò của việc chia sẻ kinh nghiệm, tham khảo các chính sách đột phá trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, phát triển kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đào tạo nhân lực và hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Việt Nam tại cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Việt Nam tại cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá cao việc thời gian qua đã duy trì thường xuyên các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đổi mới; phát huy tốt và vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời chủ động thiết lập, hoàn thiện nhiều cơ chế đặc thù, cơ chế tham vấn chính sách chiến lược, phối hợp cử Tổ chuyên gia của Việt Nam sang Lào trao đổi kinh nghiệm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn; phối hợp định hướng trong những vấn đề lớn liên quan đến an ninh, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hợp tác ở tất cả các cấp, các lĩnh vực.

Hai bên khẳng định nhất quán gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng; xác định gắn kết chiến lược là động lực quan trọng đưa hợp tác đi vào chiều sâu, đặc biệt trong tầm nhìn phát triển, chiến lược quốc gia, cơ sở hạ tầng, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Hai bên tái khẳng định quan hệ Việt Nam – Lào luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; là điểm tựa chiến lược cho ổn định, phát triển và hội nhập; là mối quan hệ mẫu mực và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi quốc gia. Hai bên thống nhất hướng tới các mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm phấn đấu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao và đến năm 2055 Lào trở thành nước có thu nhập trung bình cao.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH VÀ ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC TRONG KINH TẾ, HẠ TẦNG

Hai bên tiếp tục nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác quốc phòng – an ninh, thống nhất phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Hai bên cam kết triển khai hiệu quả các hiệp định, nghị định thư hợp tác; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị; phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là ma túy và tội phạm mạng. Hai bên cũng tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Toàn cảnh Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Toàn cảnh Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Về hợp tác kinh tế, hai bên thống nhất tạo bước chuyển mang tính đột phá chiến lược, đưa kinh tế – thương mại – đầu tư trở thành trụ cột gắn kết chiến lược mới. Việc đưa Cảng số 3 – Cảng quốc tế Lào – Việt vào sử dụng là biểu tượng quan trọng của kết nối không gian phát triển, gắn với tầm nhìn “đưa Lào ra biển”. Hai bên quyết tâm đẩy nhanh các dự án chiến lược như đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng, các dự án truyền tải điện, hợp tác năng lượng – khoáng sản và nghiên cứu xây dựng kho xăng dầu chiến lược tại biên giới.

Hai bên nhất trí ưu tiên xây dựng tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; phía Việt Nam sẽ khởi công đoạn Vinh – Thanh Thủy từ đầu năm 2026, phía Lào triển khai tuyến Viêng Chăn – Thanh Thủy, hướng tới thông tuyến hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, hai bên đồng thuận tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics, viễn thông, du lịch; thúc đẩy mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Lào và kinh tế cửa khẩu trên hành lang Đông – Tây; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Về giáo dục – đào tạo, hai bên coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục triển khai Nghị định thư hợp tác đào tạo 2022–2027 và Đề án hợp tác giáo dục 2021–2030; thúc đẩy dạy và học tiếng Việt tại Lào, nghiên cứu đưa tiếng Lào vào các cơ sở giáo dục của Việt Nam; mở rộng các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, truyền thông, giao lưu nhân dân, tổ chức các hoạt động hướng tới Năm đoàn kết Việt Nam – Lào 2027; phối hợp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh; tham dự Lễ khánh thành Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào và tham gia một số hoạt động khác tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

10:35, 02/12/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

08:05, 02/12/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

01:16, 02/12/2025

Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

Cảng quốc tế Lào - Việt đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào Quan hệ Việt Nam - Lào

Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào: Tăng cường hợp tác chiến lược, định hướng giai đoạn mới

Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào: Tăng cường hợp tác chiến lược, định hướng giai đoạn mới

Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào diễn ra trong bối cảnh hai nước tổng kết hợp tác giai đoạn 2021–2025 và chuẩn bị bước vào thời kỳ mới.

Cần điều chỉnh tỷ trọng vốn để nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035

Cần điều chỉnh tỷ trọng vốn để nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035

Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần tính toán lại việc phân bổ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu nhân lực thực sự, điều chỉnh lại tỉ trọng vốn cho giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học…

Hơn 527.000 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Hơn 527.000 ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Từ những ý kiến góp ý, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề xuất các kiến nghị, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, gần dân, lắng nghe dân, vì lợi ích của nhân dân...

Kiến nghị các cơ chế, chính sách để “giữ chân” bác sĩ

Kiến nghị các cơ chế, chính sách để “giữ chân” bác sĩ

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, trong quá trình xây dựng Nghị quyết 72, Bộ Chính trị cho phép Chính phủ lựa chọn một số đối tượng và các mức tăng dần chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV "Phải là câu chuyện của quốc gia"

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

1

Bộ Xây dựng làm rõ kế hoạch nâng cấp cao tốc và tháo dỡ trạm thu phí hết hạn tại TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng

2

Luật Quảng cáo mới sẽ định hình lại hành vi KOL, KOC trên nền tảng số

Kinh tế số

3

Học và tiếp cận kiến thức tài chính cùng "S Challenge" của Sacombank

Tài chính

4

Cần giảm khai thác khoáng sản có rủi ro môi trường, ưu tiên vật liệu thay thế, hướng mục tiêu NetZero

Kinh tế xanh

5

Ninh Bình: Xử lý các dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đầu tư

