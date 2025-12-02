Tập đoàn Singapore dự kiến rót thêm 46 triệu USD vốn đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư khi tập đoàn nông sản hàng đầu đến từ Singapore dự kiến rót thêm 46 triệu USD vốn đầu tư vào Thành phố trong năm 2026…

Ngày 1/12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đã tiếp xã giao ông Chu Quân Vĩ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Wilmar CLV (Singapore), và các thành viên trong Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Dũng chân thành cảm ơn những đóng góp của Tập đoàn Wilmar cho công tác cứu trợ thiên tai, lũ lụt tại miền Bắc và miền Trung của Việt Nam trong thời gian qua với tổng số tiền đóng góp lên đến 600.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng).

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Singapore. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025, hợp tác Việt Nam - Singapore đã không ngừng được mở rộng, bao trùm các lĩnh vực trọng yếu như kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh, năng lượng, công nghệ số và chuyển đổi xanh.

Trong bức tranh chung của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, TP. Hồ Chí Minh và Singapore có quan hệ hợp tác sâu rộng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hiện, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký hơn 15 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản cao cấp, hạ tầng đô thị, logistics và năng lượng.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Dũng chúc mừng những thành công mà tập đoàn Wilmar đã đạt được trong năm qua khi đầu tư kinh doanh và phát triển thương hiệu tại Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng, đồng thời tin chắc rằng những thương hiệu tiêu dùng nổi tiếng của Wilmar (dầu ăn Neptune, Simply, bột thực phẩm Meizan, nước tương Nam Dương…) đã rất quen thuộc với nhiều gia đình tại Thành phố.

“TP. Hồ Chí Minh sẽ luôn ủng hộ các doanh nghiệp Singapore trong đó có tập đoàn Wilmar tiếp tục mở rộng đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh và hỗ trợ thiết thực cho quá trình mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại Thành phố”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng khẳng định.

Tại buổi tiếp, ông Chu Quân Vĩ cảm ơn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp Đoàn đồng thời đánh giá cao môi trường kinh doanh năng động của TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Chu Quân Vĩ, năm 2026, Tập đoàn Wilmar dự kiến sẽ đầu tư thêm 53 triệu USD vào Việt Nam, trong đó có 46 triệu USD tại TP. Hồ Chí Minh.

“Khoản đầu tư này bao gồm mở rộng nhà máy tinh luyện và đóng gói dầu thực vật, mở rộng sản xuất hạt nêm và sốt mayonnaise. Tập đoàn mong nhận được sự hỗ trợ từ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh nhằm tháo gỡ khó khăn trong thủ tục phê duyệt hồ sơ đầu tư”, ông Chu Quân Vĩ cho biết.

Đồng thời, ông Chu Quân Vĩ khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong các chương trình cải thiện an ninh lương thực, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi xanh, cũng như các hoạt động xã hội.