AlphaRe: Tiếp nối lịch sử ngành bảo hiểm và mở ra hướng tiếp cận dựa trên trí tuệ nhân tạo
Thu Ngân
02/03/2026, 09:00
Ngày 27/2 vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha (AlphaRe) chính thức ra mắt thị trường, đánh dấu bước phát triển mới của ngành bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh cấu trúc rủi ro toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp.
Sự kiện có sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Tài chính, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các cổ đông chiến lược cùng Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha.
Phát biểu tại sự kiện, đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp trong ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, qua đó góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.”
Trong hơn 30 năm kể từ khi Nghị định 100-CP về kinh doanh bảo hiểm được ban hành năm 1993, thị trường bảo hiểm Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm. Trong tiến trình đó, riêng lĩnh vực tái bảo hiểm ghi nhận ba cột mốc: VinaRe (1994), PVIRe - nay là Hanoi Re (2011) và đến năm 2025 là AlphaRe. Được thành lập ở giai đoạn tiếp theo của tiến trình phát triển ngành, AlphaRe không định vị mình như một tân binh đơn thuần, mà là sự tiếp nối có ý thức của lịch sử ngành, kế thừa nền tảng kinh nghiệm và tri thức tích lũy, đồng thời hướng tới vai trò “người nâng tầm”.
Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Hoài Nam - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc AlphaRe - cho biết: “Thế giới đang đối mặt với nhiều lớp rủi ro mới, từ biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro địa chính trị đến an ninh mạng và các trung tâm dữ liệu quy mô lớn với giá trị bảo hiểm lên tới hàng tỷ USD. Những thay đổi này đòi hỏi phương thức tiếp cận mới trong thẩm định và quản trị rủi ro. Từ thực tế đó, AlphaRe lựa chọn trí tuệ nhân tạo (AI) làm “trái tim” của mọi quyết định trong hoạt động nghiệp vụ. Công nghệ không nhằm thay thế con người, mà được sử dụng để mở rộng và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia Việt Nam.”
AlphaRe tập trung số hóa tri thức và kinh nghiệm tích lũy của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đồng thời phát triển và huấn luyện các mô hình AI dựa trên dữ liệu, thực tiễn và bối cảnh rủi ro tại Việt Nam.
Trên cơ sở đó, AlphaRe được hình thành từ sự cộng hưởng của ba nền tảng: lấy kinh nghiệm và bản lĩnh Việt Nam làm nền tảng, lấy trí tuệ nhân tạo làm động lực, và lấy chuẩn mực quản trị - vận hành quốc tế làm hệ quy chiếu.
Ba trụ cột này bổ trợ và khuếch đại lẫn nhau, định hình một mô hình mới đặt con người Việt Nam và trí tuệ Việt Nam ở vị trí trung tâm, đồng thời vận hành theo chuẩn mực quốc tế.
Mục tiêu dài hạn của AlphaRe không chỉ là nâng cao năng lực phân tích và quản trị rủi ro cho thị trường trong nước, mà còn góp phần giữ lại tri thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vai trò của người Việt Nam trong chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm.
Công ty không theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà đặt trọng tâm vào kỷ luật nghiệp vụ, chuẩn mực vận hành và quản trị rủi ro dài hạn. Đây được xem là nền tảng để xây dựng một doanh nghiệp tái bảo hiểm phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.
Sự ra đời của AlphaRe mở ra một hướng tiếp cận mới tại Việt Nam - nơi công nghệ được ứng dụng để nâng tầm năng lực con người, góp phần tăng cường sức mạnh nội tại của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
