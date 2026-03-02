Hà Tĩnh phê duyệt dự án Nhà máy thép 80.000 tỷ đồng

Dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5 triệu tấn mỗi năm, được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động và góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh cho Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinmetal.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích hơn 460ha. Các hạng mục được bố trí tại các lô đất ký hiệu CN5-1, CN5-4, CN5-5, CN5-6, CN5-7, CN5-8, CN5-9, CC5-1, CC5-2 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Theo hồ sơ dự án, nhà máy có công suất thiết kế 5 triệu tấn mỗi năm, tập trung sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng. Sản phẩm của dự án hướng đến phục vụ các lĩnh vực như sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng trong xây dựng.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng nguồn thu ngân sách.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao. Qua đó, địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển bền vững trong thời gian tới.