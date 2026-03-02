Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Hà Tĩnh phê duyệt dự án Nhà máy thép 80.000 tỷ đồng

Nguyễn Thuấn

02/03/2026, 07:17

Dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5 triệu tấn mỗi năm, được kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động và góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn.

Phối cảnh Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.
Phối cảnh Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh cho Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vinmetal.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích hơn 460ha. Các hạng mục được bố trí tại các lô đất ký hiệu CN5-1, CN5-4, CN5-5, CN5-6, CN5-7, CN5-8, CN5-9, CC5-1, CC5-2 thuộc đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Theo hồ sơ dự án, nhà máy có công suất thiết kế 5 triệu tấn mỗi năm, tập trung sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng. Sản phẩm của dự án hướng đến phục vụ các lĩnh vực như sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao và thép dân dụng trong xây dựng.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng nguồn thu ngân sách.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao. Qua đó, địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển bền vững trong thời gian tới.

Từ khóa:

công suất 5 triệu tấn đầu tư dự án thép Khu kinh tế Vũng Áng Nhà máy thép Vinmetal Hà Tĩnh phát triển công nghiệp chế biến

Đọc thêm

Doanh nghiệp tại Đồng Nai dự kiến tuyển dụng 173.000 lao động

Doanh nghiệp tại Đồng Nai dự kiến tuyển dụng 173.000 lao động

Năm 2026, các doanh nghiệp tại Đồng Nai dự kiến tuyển khoảng 173.000 lao động nhằm phục vụ mở rộng sản xuất và đơn hàng xuất khẩu, trong bối cảnh hoạt động đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng...

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh doanh thu gần 8,2 tỷ đồng

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh doanh thu gần 8,2 tỷ đồng

Tổng doanh thu sau 8 ngày hoạt động, từ ngày 15/2 đến 22/2, Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 TP. Hồ Chí Minh đạt gần 8,2 tỷ đồng, tổng số tựa sách bán ra là 17.754 tựa và số bản sách bán được 83.728 bản…

Đề xuất nhà đầu tư ngoại được góp tối đa 49% vào hãng bay Việt Nam

Đề xuất nhà đầu tư ngoại được góp tối đa 49% vào hãng bay Việt Nam

Bộ Xây dựng đề xuất nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại hãng hàng không Việt Nam lên tối đa 49%, thay cho mức 34% hiện hành, đồng thời đề xuất điều chỉnh điều kiện về vốn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp...

Mytel ở lại

Mytel ở lại

Khi trận động đất kinh hoàng xảy ra, người của Mytel - thương hiệu của Tập đoàn Viettel tại Myanmar - sau những giây phút sợ hãi, hoang mang, đã nhanh chóng bắt tay vào khôi phục mạng lưới, “nối sóng” và lăn lộn với đổ nát hoang tàn cùng người dân bản địa.

Chế biến, chế tạo giữ nhịp tăng trưởng cho công nghiệp Nghệ An

Chế biến, chế tạo giữ nhịp tăng trưởng cho công nghiệp Nghệ An

Bất chấp những rủi ro từ chuỗi cung ứng và biến động thị trường quốc tế, sản xuất công nghiệp Nghệ An trong tháng đầu năm 2026 vẫn khởi sắc, với nhiều nhóm ngành và sản phẩm ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

Thế giới

2

Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược

Kinh tế số

3

Lo ngại xung đột Iran lan rộng, nhiều nước kêu gọi nối lại đàm phán

Thế giới

4

Du lịch ảnh hưởng vì tình hình Trung Đông, nhiều tour phải hủy phút chót

Du lịch

5

AlphaRe: Tiếp nối lịch sử ngành bảo hiểm và mở ra hướng tiếp cận dựa trên trí tuệ nhân tạo

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy