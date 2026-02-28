Ngân hàng MBV số hóa mạnh mẽ, định hình ngân hàng hiện đại có bản sắc
Khánh Huyền
28/02/2026, 11:00
Giữa xu thế số hóa mạnh mẽ của ngành tài chính, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) không chỉ đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mà còn chú trọng tạo dựng dấu ấn riêng trong từng hành trình khách hàng, để mỗi điểm chạm đều thể hiện rõ “ngân hàng hiện đại có bản sắc”.
CHUYỂN ĐỔI SỐ MẠNH MẼ TRONG NĂM 2025
Năm 2025 được xem là năm bản lề trong tiến trình chuyển đổi số của ngân hàng MBV. Khai thác tối đa lợi thế từ hệ sinh thái MB Group, MBV đã thực hiện nâng cấp đổi mới toàn diện hạ tầng công nghệ. Điểm nhấn nổi bật nhất là việc thay mới hệ thống Core Banking, cho phép xử lý giao dịch theo thời gian thực (real-time) với tiêu chuẩn an toàn và tốc độ tối ưu.
Song song với đó, Ngân hàng MBV triển khai tái cấu trúc đồng bộ 50 hệ thống nghiệp vụ, bao gồm từ tín dụng, thanh toán đến quản trị rủi ro. Việc đưa vào vận hành hai nền tảng ngân hàng số MBV Bank và MBV Biz đã trở thành dấu mốc hoàn thiện, đưa quá trình chuyển đổi vào vận hành thực tiễn, mang lại trải nghiệm số thống nhất và liền mạch cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.
CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ “THẤU HIỂU” HƠN
Tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV), chuyển đổi số không dừng lại ở mục tiêu tăng tốc giao dịch. Công nghệ được ứng dụng để phân tích dữ liệu, nhận diện hành vi và nhu cầu, từ đó thiết kế các gói giải pháp tài chính "may đo" cho từng phân khúc riêng biệt.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Trợ lý Robot AI MIRA tại các điểm giao dịch đánh dấu bước tiến mới trong hệ sinh thái dịch vụ số hóa. Không chỉ dừng ở vai trò cung cấp thông tin, MIRA còn chủ động tương tác, hỗ trợ và tạo cảm giác thân thiện ngay tại quầy. Nhờ đó, công nghệ không còn là yếu tố vận hành thuần túy, mà trở thành cầu nối biết lắng nghe, phản hồi và mang đến cho khách hàng cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi trong từng trải nghiệm.
HIỆN ĐẠI NHƯNG VẪN ĐẬM BẢN SẮC
Với ngân hàng MBV, bản sắc không chỉ đến từ công nghệ hay sản phẩm, mà còn được thể hiện qua cách ngân hàng kết nối với cộng đồng trong từng nhịp sống như góc café 0 đồng hay các gian hàng sản phẩm địa phương. Ở đó, ngân hàng không chỉ là nơi thực hiện giao dịch tài chính, mà trở thành không gian gặp gỡ, chia sẻ.
Mới đây, trong dịp Tết Bính Ngọ, MBV đã thu hút đông đảo khách hàng và cư dân địa phương thông qua các chương trình khai xuân, bốc thăm lì xì và các điểm check-in đậm chất lễ hội. Sự kết hợp giữa nét truyền thống và cách thể hiện trẻ trung đã giúp MBV dần định hình là một ngân hàng hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc.
Đặc biệt, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trên ứng dụng MBV Bank không chỉ hưởng lãi suất ưu đãi mà còn có cơ hội nhận voucher du lịch tới 36 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị. Đồng thời, game “Quay vui trúng lớn” tích hợp trên ứng dụng MBV Bank mang đến trải nghiệm tương tác thú vị: Chỉ cần đăng nhập mỗi ngày, khách hàng nhận 5 lượt quay với cơ hội trúng iPhone 17 Pro Max, AirPods 4…
