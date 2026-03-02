Biệt thự bán đảo lõi trung tâm, dấu ấn định danh của giới thượng lưu
Tuấn Sơn
02/03/2026, 08:00
Với giới thượng lưu, nơi ở không được quyết định bởi khoảng cách hay tiện ích, mà bởi cách họ muốn sống mỗi ngày. Trung tâm đô thị chưa bao giờ là điều cần đánh đổi, mà là một điều kiện mặc định. Điều tạo nên khác biệt nằm ở nhịp sống, mức độ riêng tư và môi trường mà họ chủ động lựa chọn cho bản thân và gia đình. Peninsula Living (chuẩn sống bán đảo) hình thành từ chính tư duy sống ấy.
KHI GIỚI THƯỢNG LƯU KHÔNG RỜI TRUNG TÂM, MÀ TÁI ĐỊNH NGHĨA CÁCH SỐNG GIỮA VÙNG LÕI
Ở các thành phố như Dubai, Hong Kong hay Singapore, những khu bán đảo đô thị từ lâu đã không còn được nhìn như “điểm đến đặc biệt”, mà trở thành một lựa chọn sống có chủ đích. Đây là những khu vực hiếm hoi hội tụ đồng thời ba yếu tố: Vị trí lõi, môi trường sống được kiểm soát theo những tiêu chuẩn riêng và cộng đồng cư dân chọn lọc. Ranh giới tự nhiên của mặt nước đóng vai trò như một “hàng rào mềm”, giúp giảm thiểu tác động của mật độ đô thị mà không cắt đứt kết nối với trung tâm.
Các nghiên cứu về hành vi cư trú của giới siêu giàu cho thấy, phần lớn UHNWIs toàn cầu vẫn ưu tiên bất động sản nằm trong lõi đô thị, với điều kiện chất lượng sống phải được đảm bảo. Điều này lý giải vì sao những khu biệt thự bán đảo tại trung tâm – nơi quỹ đất gần như không thể mở rộng – luôn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều chu kỳ thị trường. Theo Knight Frank Waterfront Homes Edition 2: 2024, bất động sản gắn với mặt nước trên thị trường quốc tế ghi nhận mức giá premium trung bình khoảng 48–49% so với các sản phẩm không giáp nước, phản ánh sức hút mạnh của các vị trí ven sông, ven hồ ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động.
Dubai là một ví dụ rõ nét cho sự chuyển dịch này. Các bán đảo trung tâm tại đây được lựa chọn làm nơi cư trú chính của doanh nhân, chuyên gia toàn cầu và các gia đình nhiều thế hệ. Điều khiến mô hình bất động sản bán đảo trở nên hấp dẫn không nằm ở sự xa xỉ bề nổi, mà ở khả năng giải quyết một bài toán cốt lõi của đô thị hiện đại: Làm thế nào để sống giữa trung tâm mà không bị cuốn vào sự ồn ào và quá tải của nó. Bán đảo, với các dòng nước bao quanh, tạo ra một dạng “urban enclave” – một phong cách sống cho phép tách biệt vừa đủ, nhưng không tách rời khỏi những tiện nghi hiện đại.
Khi quỹ đất vùng lõi trở nên hữu hạn và mật độ không ngừng gia tăng, những địa thế tự nhiên như bán đảo gần như không thể tái tạo. Chính sự giới hạn đó tạo nên một hình thức sống khác biệt – không mở rộng ra ngoài, cũng không nhân bản đại trà, mà được chắt lọc từ những điều kiện hiếm hoi còn sót lại trong lòng thành phố. Và chính trong những khoảng hiếm hoi ấy, một số không gian sống đặc biệt bắt đầu hiện diện, đủ để định nghĩa lại cách sống giữa trung tâm.
SOLA MIỀN AN TRÚ TRÊN BÁN ĐẢO QUÝ GIÁ TRONG LÕI TRUNG TÂM TP.HCM
TP.HCM đang mở rộng không gian đô thị với những điều chỉnh về địa giới và quy hoạch. Tuy nhiên, sự mở rộng ấy không làm thay đổi ranh giới của vùng lõi trung tâm – nơi hạ tầng, kết nối và vai trò trung tâm đã được định hình từ trước. Trong bối cảnh đó, những địa thế tự nhiên hiếm hoi như bán đảo xuất hiện ngay trong trung tâm trở thành một dạng không gian sống đặc biệt, khó có thể tái tạo hay nhân rộng.
Bán đảo SOLA sở hữu một lợi thế gần như không thể tái tạo: Ba mặt giáp nước với hai dòng sông tự nhiên bao quanh, nằm trong lõi The Global City. Mặt nước bao quanh giúp điều hòa ánh sáng, gió và nhiệt độ, đồng thời hình thành một ranh giới tự nhiên giữa không gian sống và nhịp sôi động của đô thị bên ngoài, được bổ trợ bởi hệ năm công viên nội khu khép kín, tương ứng với những nhịp sống khác nhau trong ngày.
Quan trọng hơn, bán đảo SOLA không tách rời khỏi mọi chức năng và nhu cầu sống của các cư dân thành thị mà là một phần quan trọng của The Global City, biểu tượng trung tâm tại TP.HCM. Với hệ tiện ích cùng tầm nhìn quy hoạch dài hạn, The Global City cung cấp đầy đủ các chức năng của một trung tâm hiện đại – từ hạ tầng, thương mại đến giáo dục và dịch vụ – trong khi bản thân SOLA được quy hoạch như một khu biệt thự biệt lập, nơi mật độ, lưu thông và nhịp sống nội khu được tách biệt hoàn toàn. Đây chính là cách “chuẩn sống bán đảo” được hiện thực hóa tại Việt Nam: Không rời khỏi khu vực trung tâm, nhưng vẫn sở hữu không gian tĩnh tại cho riêng mình.
Bán đảo SOLA hướng đến những gia đình xem nơi ở là nền tảng cho đời sống dài hạn, thay vì một lựa chọn mang tính ngắn hạn hay theo chu kỳ nhất định. Quy mô giới hạn của bán đảo cho phép tạo nên một cộng đồng đồng điệu về nhịp sống và hệ giá trị, nơi sự riêng tư không phải là đặc quyền cá nhân, mà là chuẩn mực chung được duy trì theo thời gian. Với những gia đình đa thế hệ, bán đảo SOLA không chỉ là nơi an cư, mà là không gian để các giá trị sống được tiếp nối một cách tự nhiên.
Chính từ chiều sâu đó, bán đảo SOLA dần trở thành một dấu ấn định danh của giới thượng lưu TP.HCM. Không cần phô trương hay tuyên ngôn hình thức, vị thế tại đây được thể hiện qua cách chủ nhân được chủ động lựa chọn không gian sống và nhịp sống mà mình muốn. Với những giá trị ấy, peninsula living - chuẩn sống bán đảo - tại SOLA sánh vai cùng các bán đảo trung tâm trên thế giới – nơi giới thượng lưu an cư lâu dài, và nơi không gian sống trở thành một phần của bản sắc cá nhân, được tiếp nối và kế thừa qua nhiều thế hệ.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030 và các nút thắt thế chế cần tháo gỡ
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho giai đoạn 2026-2030. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần phải chuyển đổi sang một mô hình phát triển mới, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Hàng loạt giải pháp chống lãng phí trong đầu tư dự án
Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các bên liên quan nghiêm túc thực hiện hàng loạt nhóm giải pháp, nhiệm vụ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và hiệu quả đầu tư các dự án.
Quảng Trị định hình 3 hành lang kinh tế và 7 cực tăng trưởng
Quảng Trị đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hội nhập sâu rộng đến năm 2050, hướng tới mô hình phát triển đa trung tâm, gắn hành lang kinh tế với các cực tăng trưởng, phân vùng động lực,
Thị trường nhà ở khu vực vệ tinh TP.Hồ Chí Minh đang đà tăng tốc
Với vị trí thuận lợi, hạ tầng ngày càng đồng bộ, khu vực vệ tinh TP. Hồ Chí Minh bao gồm Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đang cho thấy sự tăng tốc cả về nguồn cung lẫn nhu cầu nhà ở…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: