Khai trương cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải lớn nhất tại TP. HCM
Thu Ngân
02/03/2026, 08:00
Tiếp nối thành công của cơ sở đầu tiên tại thị trường phía Nam, ngày 1/3/2026 Thương hiệu vàng bạc đá quý 34 năm tuổi Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) chính thức khai trương cửa hàng định chuẩn trải nghiệm thứ hai tại địa chỉ 36A Nguyễn Trãi, quận 1, TP. HCM (Ngã 5 Cống Quỳnh).
Tọa lạc tại vị trí đắt giá ở ngã năm Cống Quỳnh sầm uất, cửa hàng mới là minh chứng cho nỗ lực định chuẩn hóa trải nghiệm bán lẻ của Bảo Tín Mạnh Hải. Không gian cửa hàng là sự giao thoa tinh tế giữa di sản kiến trúc Indochine và phong cách đương đại sang trọng, tạo nên môi trường mua sắm đẳng cấp nhưng vẫn gần gũi.
Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, BTMH cam kết quy trình giao dịch minh bạch, đưa việc mua sắm vàng trở thành một trải nghiệm hiện đại và tin cậy cho mọi đối tượng khách hàng.
LAN TỎA “BẢN VỊ VÀNG QUỐC DÂN” VÀ HỆ SINH THÁI TRANG SỨC ĐA PHONG CÁCH
Sự kiện khai trương lần này là nhịp cầu để Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định vị thế tại thị trường phương Nam với dòng sản phẩm bản vị vàng quốc dân Tiểu Kim Cát (bản vị 0,1 chỉ) cùng hệ sinh thái trang sức đa phong cách, đáp ứng mọi nhu cầu từ tích lũy đến làm đẹp:
Chất lượng chuẩn quốc tế: Vàng tinh khiết 999.9 (24K) được bảo vệ bởi màng ép cao cấp chống oxy hóa và trầy xước. Bao bì tích hợp đầy đủ thông số kỹ thuật và tem chống hàng giả, mã vạch truy xuất nguồn gốc minh bạch.
Chế tác tinh xảo: Ứng dụng công nghệ laser 3D hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa giá trị tích lũy tài chính và chiều sâu di sản văn hóa Việt.
Chính sách đột phá: Bảo Tín Mạnh Hải tiên phong áp dụng chính sách không tính tiền công cho dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát, nhằm xóa bỏ rào cản chi phí để bất kỳ ai cũng có thể sở hữu vàng và xây dựng lộ trình tài chính văn minh.
Đa dạng mẫu mã trang sức: Bên cạnh vàng 24K, BTMH giới thiệu hàng ngàn thiết kế trang sức từ kim cương, đá quý đến trang sức vàng Ý, vàng màu thời thượng, bắt kịp xu hướng quốc tế nhưng vẫn giữ trọn nét tinh tế riêng biệt của người Á Đông.
Số lượng cung cấp: Cung cấp số lượng không giới hạn với mẫu mã đa dạng nhất từ trước đến nay. Riêng dòng Tiểu Kim Cát 0.1 chỉ sẽ cung cấp 100 sản phẩm/1 cửa hàng/ngày.
CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KHAI TRƯƠNG VÀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Mega Ưu đãi: Giảm giá trực tiếp lên đến 30% trang sức, tặng voucher Got It tới 300.000đ, và giảm 15% công chế tác trang sức vàng 24K.
Game đập heo với rất nhiều các phần quà tặng hấp dẫn: Cơ hội nhận ngay 8 Tiểu Kim Cát 0.1 chỉ, gần 1.500 voucher quà tặng, 400 bình giữ nhiệt…
Studio "Tài tử giai nhân": Trải nghiệm không gian sống ảo với "Gương thần". Đặc biệt trong ngày 1/3, khách hàng được hỗ trợ mượn trang phục theo concept để check-in.
Góc thư giãn đặc quyền: Tận hưởng tiệc trà chiều tinh tế và dịch vụ massage tay bằng tinh dầu thiên nhiên tại tầng 2 của cửa hàng.
Đêm nghệ thuật Hài độc thoại: Tặng 39 vé tham dự đêm diễn hài độc thoại đặc biệt cho 39 khách hàng có tổng mua hàng cao nhất tính từ 21/2 (mùng 5 tết mở bán) đến 5/3/2026 tại các cửa hàng của TP. HCM.
Nhân dịp khai trương, bà Nguyễn Thị Hồng, CEO Bảo Tín Mạnh Hải - cho biết: “Với định vị là "Thương hiệu quốc dân" và "Điểm đến của vàng 24K", Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ mang đến những sản phẩm kim hoàn được chế tác tinh xảo, chất lượng chuẩn quốc tế, mà còn mang đến một chuẩn mực dịch vụ mới, kết tinh từ giá trị truyền thống và tư duy hiện đại; cùng những chính sách đột phá đem đến nhiều quyền lợi và lựa chọn cho khách hàng, để bất kỳ ai cũng có thể sở hữu vàng và xây dựng lộ trình tài chính văn minh.
Cửa hàng tại Nguyễn Trãi, chính là cửa hàng lớn nhất của BTMH tại TP. HCM. Đây không đơn thuần là một không gian kinh doanh, mà là một "điểm đến định chuẩn" được BTMH chăm chút bằng tất cả tình cảm và tâm huyết. Tại đây, mỗi khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ tận tâm nhất, trong một không gian mua sắm đẳng cấp, minh chứng cho uy tín của một thương hiệu đã được bảo chứng qua 34 năm lịch sử.”
Thành lập từ năm 1992, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu kim hoàn lâu đời và uy tín nhất Việt Nam. Thương hiệu luôn nỗ lực đổi mới công nghệ và chuẩn hóa dịch vụ để đồng hành cùng lộ trình thịnh vượng của mỗi khách hàng.
