Thứ Hai, 02/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Khai trương cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải lớn nhất tại TP. HCM

Thu Ngân

02/03/2026, 08:00

Tiếp nối thành công của cơ sở đầu tiên tại thị trường phía Nam, ngày 1/3/2026 Thương hiệu vàng bạc đá quý 34 năm tuổi Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) chính thức khai trương cửa hàng định chuẩn trải nghiệm thứ hai tại địa chỉ 36A Nguyễn Trãi, quận 1, TP. HCM (Ngã 5 Cống Quỳnh).

Bảo Tín Mạnh Hải chính thức khai trương cửa hàng định chuẩn trải nghiệm thứ hai tại địa chỉ 36A Nguyễn Trãi, quận 1, TP. HCM (Ngã 5 Cống Quỳnh). Ảnh: BTMH.
Bảo Tín Mạnh Hải chính thức khai trương cửa hàng định chuẩn trải nghiệm thứ hai tại địa chỉ 36A Nguyễn Trãi, quận 1, TP. HCM (Ngã 5 Cống Quỳnh). Ảnh: BTMH.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá ở ngã năm Cống Quỳnh sầm uất, cửa hàng mới là minh chứng cho nỗ lực định chuẩn hóa trải nghiệm bán lẻ của Bảo Tín Mạnh Hải. Không gian cửa hàng là sự giao thoa tinh tế giữa di sản kiến trúc Indochine và phong cách đương đại sang trọng, tạo nên môi trường mua sắm đẳng cấp nhưng vẫn gần gũi.

Với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, BTMH cam kết quy trình giao dịch minh bạch, đưa việc mua sắm vàng trở thành một trải nghiệm hiện đại và tin cậy cho mọi đối tượng khách hàng.

Ảnh: BTMH.
Ảnh: BTMH.

LAN TỎA “BẢN VỊ VÀNG QUỐC DÂN” VÀ HỆ SINH THÁI TRANG SỨC ĐA PHONG CÁCH

Sự kiện khai trương lần này là nhịp cầu để Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định vị thế tại thị trường phương Nam với dòng sản phẩm bản vị vàng quốc dân Tiểu Kim Cát (bản vị 0,1 chỉ) cùng hệ sinh thái trang sức đa phong cách, đáp ứng mọi nhu cầu từ tích lũy đến làm đẹp:

Chất lượng chuẩn quốc tế: Vàng tinh khiết 999.9 (24K) được bảo vệ bởi màng ép cao cấp chống oxy hóa và trầy xước. Bao bì tích hợp đầy đủ thông số kỹ thuật và tem chống hàng giả, mã vạch truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Chế tác tinh xảo: Ứng dụng công nghệ laser 3D hiện đại, kết hợp hoàn hảo giữa giá trị tích lũy tài chính và chiều sâu di sản văn hóa Việt.

Chính sách đột phá: Bảo Tín Mạnh Hải tiên phong áp dụng chính sách không tính tiền công cho dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát, nhằm xóa bỏ rào cản chi phí để bất kỳ ai cũng có thể sở hữu vàng và xây dựng lộ trình tài chính văn minh.

Đa dạng mẫu mã trang sức: Bên cạnh vàng 24K, BTMH giới thiệu hàng ngàn thiết kế trang sức từ kim cương, đá quý đến trang sức vàng Ý, vàng màu thời thượng, bắt kịp xu hướng quốc tế nhưng vẫn giữ trọn nét tinh tế riêng biệt của người Á Đông.

Số lượng cung cấp: Cung cấp số lượng không giới hạn với mẫu mã đa dạng nhất từ trước đến nay. Riêng dòng Tiểu Kim Cát 0.1 chỉ sẽ cung cấp 100 sản phẩm/1 cửa hàng/ngày.

Ảnh: BTMH.
Ảnh: BTMH.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KHAI TRƯƠNG VÀ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Mega Ưu đãi: Giảm giá trực tiếp lên đến 30% trang sức, tặng voucher Got It tới 300.000đ, và giảm 15% công chế tác trang sức vàng 24K.

Game đập heo với rất nhiều các phần quà tặng hấp dẫn: Cơ hội nhận ngay 8 Tiểu Kim Cát 0.1 chỉ, gần 1.500 voucher quà tặng, 400 bình giữ nhiệt…

Studio "Tài tử giai nhân": Trải nghiệm không gian sống ảo với "Gương thần". Đặc biệt trong ngày 1/3, khách hàng được hỗ trợ mượn trang phục theo concept để check-in.

Góc thư giãn đặc quyền: Tận hưởng tiệc trà chiều tinh tế và dịch vụ massage tay bằng tinh dầu thiên nhiên tại tầng 2 của cửa hàng.

Đêm nghệ thuật Hài độc thoại: Tặng 39 vé tham dự đêm diễn hài độc thoại đặc biệt cho 39 khách hàng có tổng mua hàng cao nhất tính từ 21/2 (mùng 5 tết mở bán) đến 5/3/2026 tại các cửa hàng của TP. HCM.

Nhân dịp khai trương, bà Nguyễn Thị Hồng, CEO Bảo Tín Mạnh Hải - cho biết: “Với định vị là "Thương hiệu quốc dân" và "Điểm đến của vàng 24K", Bảo Tín Mạnh Hải không chỉ mang đến những sản phẩm kim hoàn được chế tác tinh xảo, chất lượng chuẩn quốc tế, mà còn mang đến một chuẩn mực dịch vụ mới, kết tinh từ giá trị truyền thống và tư duy hiện đại; cùng những chính sách đột phá đem đến nhiều quyền lợi và lựa chọn cho khách hàng, để bất kỳ ai cũng có thể sở hữu vàng và xây dựng lộ trình tài chính văn minh.

Cửa hàng tại Nguyễn Trãi, chính là cửa hàng lớn nhất của BTMH tại TP. HCM. Đây không đơn thuần là một không gian kinh doanh, mà là một "điểm đến định chuẩn" được BTMH chăm chút bằng tất cả tình cảm và tâm huyết. Tại đây, mỗi khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ tận tâm nhất, trong một không gian mua sắm đẳng cấp, minh chứng cho uy tín của một thương hiệu đã được bảo chứng qua 34 năm lịch sử.”

Thành lập từ năm 1992, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu kim hoàn lâu đời và uy tín nhất Việt Nam. Thương hiệu luôn nỗ lực đổi mới công nghệ và chuẩn hóa dịch vụ để đồng hành cùng lộ trình thịnh vượng của mỗi khách hàng.

Website: https://baotinmanhhai.vn/

Từ khóa:

Bảo Tín Mạnh Hải

Đọc thêm

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Vừa khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (2/3), giá vàng thế giới đã tăng hơn 100 USD/oz, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran...

Tín dụng tư nhân:

Tín dụng tư nhân: "Thiên nga đen phố Wall" và cảnh báo cho Việt Nam

Thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của tín dụng tư nhân, một lĩnh vực được ví như "hệ thống ngân hàng bóng" với quy mô lên tới hơn 3 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là khi thiếu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý tài chính...

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau Tết

Mua vàng nhẫn “4 số 9” lỗ 1 triệu đồng/lượng trong tuần sau Tết

Trong phiên 28/2, giá mua vàng nhẫn “4 số 9” phổ biến quanh mức 184 triệu đồng/lượng. Tính từ tuần sau Tết (23 – 28/2), người mua vàng nhẫn ghi nhận khoản lỗ chủ yếu khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng.

Ngân hàng MBV số hóa mạnh mẽ, định hình ngân hàng hiện đại có bản sắc

Ngân hàng MBV số hóa mạnh mẽ, định hình ngân hàng hiện đại có bản sắc

Giữa xu thế số hóa mạnh mẽ của ngành tài chính, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) không chỉ đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mà còn chú trọng tạo dựng dấu ấn riêng trong từng hành trình khách hàng, để mỗi điểm chạm đều thể hiện rõ “ngân hàng hiện đại có bản sắc”.

Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Giá vàng nhảy lên gần 5.300 USD/oz, SPDR Gold Trust không ngừng mua ròng

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới đã liên tục mua ròng trong cả tuần này, với tổng lượng mua là hơn 22 tấn vàng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Tĩnh phê duyệt dự án Nhà máy thép 80.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp

2

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Thế giới

3

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026

Ấn phẩm

4

Thanh Hoá hoàn thiện chính sách để nông nghiệp bứt phá giai đoạn mới

Thị trường

5

Nhà máy sản xuất xe máy điện 100 triệu USD tại Bắc Ninh chính thức được vận hành

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy