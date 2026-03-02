Bất chấp xung đột ở Iran, Mỹ chưa vội xả dầu từ kho dự trữ chiến lược

Theo tờ báo Financial Times, Mỹ hiện chưa tính tới phương án xả dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), dù chiến sự tại Iran đang làm gia tăng lo ngại nguồn cung bị gián đoạn và đẩy giá dầu thế giới đi lên...

Điều này cho thấy Washington hiện đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Iran đối với thị trường dầu mỏ có thể vẫn ở mức hạn chế.

“Hiện chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về SPR”, một quan chức Bộ Năng lượng Mỹ nói với tờ báo Financial Times vào ngày Chủ nhật (1/3), khi được hỏi về các bước chuẩn bị của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước nguy cơ giá dầu tăng mạnh, qua đó gây thêm áp lực lên nền kinh tế và giá tiêu dùng trong nước.

Giới phân tích dự báo giá dầu sẽ tăng mạnh khi thị trường dầu kỳ hạn mở cửa trở lại vào 18h ngày 1/3 theo giờ New York, tức khoảng 6h sáng ngày 2/3 theo giờ Việt Nam, trong bối cảnh lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung. Chốt phiên thứ Sáu tuần trước, giá dầu Brent ở mức 72,87 USD/thùng.

Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ hiện còn khoảng 415 triệu thùng dầu. Washington có thể xuất một phần lượng dầu này để trấn an thị trường, tương tự năm 2022 khi xung đột Nga - Ukraine đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ngay cả khi Mỹ xả dầu từ SPR, biện pháp này cũng chỉ có thể giúp hạ nhiệt tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - SPR sẽ khó ngăn được một cú sốc giá lớn.

Hôm thứ Bảy (28/2), truyền thông Iran cho biết eo biển Hormuz thực chất đã bị phong tỏa sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo một số tàu rằng việc đi qua tuyến hàng hải này không còn an toàn.

Tuy nhiên, kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào sáng cùng ngày, tàu thuyền vẫn tiếp tục lưu thông qua eo biển. Dữ liệu tín hiệu định vị từ nền tảng MarineTraffic cho thấy lưu lượng tàu thương mại cỡ lớn đang có xu hướng giảm, đặc biệt là các tàu đi theo hướng Tây vào Vịnh Ba Tư.

“Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ hiện vẫn đủ để ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, với dự trữ chiến lược, yếu tố thời gian và quy mô đều rất quan trọng. Trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn diện trên eo biển Hormuz, lượng dầu bổ sung từ kho dự trữ của Mỹ và các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có thể sẽ không đủ”, ông Kevin Book, Giám đốc nghiên cứu của công ty tư vấn ClearView Energy Partners có trụ sở tại Washington, nhận định.

OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác ngoài khối như Nga, ngày 1/3 đã quyết định tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 4/2026, cao hơn mức 137.000 thùng/ngày mà thị trường dự báo trước đó.

Dù vậy, động thái này vẫn được xem là thận trọng. Trong thông cáo phát đi sau cuộc họp, OPEC cho biết nhóm này đánh giá triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ổn định, các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ vẫn lành mạnh và lượng tồn kho đang ở mức thấp.

Ông Michael Alfaro, Giám đốc đầu tư của quỹ đầu cơ Gallo Partners - quỹ chuyên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và công nghiệp - nhận định giá dầu có thể tăng mạnh, nhưng khó vượt mốc 100 USD/thùng vì OPEC nhiều khả năng sẽ sớm công bố biện pháp bổ sung nguồn cung để ổn định thị trường.

Washington thiết lập SPR sau cú sốc dầu mỏ giai đoạn 1973 - 1974, khi các nước Arab trong OPEC ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia phương Tây ủng hộ Israel trong cuộc chiến Yom Kippur. Lệnh cấm vận này khiến giá dầu tăng gần gấp 4 lần và đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.