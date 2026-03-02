Thứ Hai, 02/03/2026

Trang chủ Thế giới

Bất chấp xung đột ở Iran, Mỹ chưa vội xả dầu từ kho dự trữ chiến lược

Ngọc Trang

02/03/2026, 07:31

Theo tờ báo Financial Times, Mỹ hiện chưa tính tới phương án xả dầu từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), dù chiến sự tại Iran đang làm gia tăng lo ngại nguồn cung bị gián đoạn và đẩy giá dầu thế giới đi lên...

Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ tại Freeport, Texas - Ảnh: Getty Images
Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) của Mỹ tại Freeport, Texas - Ảnh: Getty Images

Điều này cho thấy Washington hiện đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Iran đối với thị trường dầu mỏ có thể vẫn ở mức hạn chế.

“Hiện chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về SPR”, một quan chức Bộ Năng lượng Mỹ nói với tờ báo Financial Times vào ngày Chủ nhật (1/3), khi được hỏi về các bước chuẩn bị của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước nguy cơ giá dầu tăng mạnh, qua đó gây thêm áp lực lên nền kinh tế và giá tiêu dùng trong nước.

Giới phân tích dự báo giá dầu sẽ tăng mạnh khi thị trường dầu kỳ hạn mở cửa trở lại vào 18h ngày 1/3 theo giờ New York, tức khoảng 6h sáng ngày 2/3 theo giờ Việt Nam, trong bối cảnh lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung. Chốt phiên thứ Sáu tuần trước, giá dầu Brent ở mức 72,87 USD/thùng.

Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ hiện còn khoảng 415 triệu thùng dầu. Washington có thể xuất một phần lượng dầu này để trấn an thị trường, tương tự năm 2022 khi xung đột Nga - Ukraine đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ngay cả khi Mỹ xả dầu từ SPR, biện pháp này cũng chỉ có thể giúp hạ nhiệt tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - SPR sẽ khó ngăn được một cú sốc giá lớn.

Hôm thứ Bảy (28/2), truyền thông Iran cho biết eo biển Hormuz thực chất đã bị phong tỏa sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo một số tàu rằng việc đi qua tuyến hàng hải này không còn an toàn.

Tuy nhiên, kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào sáng cùng ngày, tàu thuyền vẫn tiếp tục lưu thông qua eo biển. Dữ liệu tín hiệu định vị từ nền tảng MarineTraffic cho thấy lưu lượng tàu thương mại cỡ lớn đang có xu hướng giảm, đặc biệt là các tàu đi theo hướng Tây vào Vịnh Ba Tư.

“Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ hiện vẫn đủ để ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, với dự trữ chiến lược, yếu tố thời gian và quy mô đều rất quan trọng. Trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn diện trên eo biển Hormuz, lượng dầu bổ sung từ kho dự trữ của Mỹ và các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có thể sẽ không đủ”, ông Kevin Book, Giám đốc nghiên cứu của công ty tư vấn ClearView Energy Partners có trụ sở tại Washington, nhận định.

OPEC+, liên minh giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác ngoài khối như Nga, ngày 1/3 đã quyết định tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 4/2026, cao hơn mức 137.000 thùng/ngày mà thị trường dự báo trước đó.

Dù vậy, động thái này vẫn được xem là thận trọng. Trong thông cáo phát đi sau cuộc họp, OPEC cho biết nhóm này đánh giá triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ổn định, các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ vẫn lành mạnh và lượng tồn kho đang ở mức thấp.

Ông Michael Alfaro, Giám đốc đầu tư của quỹ đầu cơ Gallo Partners - quỹ chuyên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và công nghiệp - nhận định giá dầu có thể tăng mạnh, nhưng khó vượt mốc 100 USD/thùng vì OPEC nhiều khả năng sẽ sớm công bố biện pháp bổ sung nguồn cung để ổn định thị trường.

Washington thiết lập SPR sau cú sốc dầu mỏ giai đoạn 1973 - 1974, khi các nước Arab trong OPEC ngừng cung cấp dầu cho các quốc gia phương Tây ủng hộ Israel trong cuộc chiến Yom Kippur. Lệnh cấm vận này khiến giá dầu tăng gần gấp 4 lần và đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

14:44, 01/03/2026

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

12:49, 01/03/2026

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

10:26, 01/03/2026

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

eo biển Hormuz giá dầu Brent giá dầu thế giới Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược Mỹ opec+ thế giới xung đột Iran

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Tin Iran và số liệu việc làm Mỹ: Hai yếu tố chi phối diễn biến giá vàng tuần này

Vừa khởi động tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (2/3), giá vàng thế giới đã tăng hơn 100 USD/oz, cho thấy nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran...

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

Thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh trong tuần tới do sự kiện Iran

Mối quan tâm lớn nhất đối với nhiều nhà đầu tư bây giờ là cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ là một chiến dịch chớp nhoáng và tập trung, hay sẽ leo thang thành một cuộc xung đột khu vực kéo dài...

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Rủi ro Iran chặn eo biển Hormuz và tác động đến giá dầu

Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đang đặt ra rủi ro Tehran trả đũa bằng cách chặn eo biển Hormuz - một đoạn huyết mạch của hoạt động vận tải biển toàn cầu...

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Truyền thông Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei chết trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel

Sáng nay (1/3), truyền thông nhà nước Iran xác nhận đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của nước này, đã chết trong cuộc tấn công...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-28/2/2026: Mỹ áp thuế quan mới, đàm phán hạt nhân “dậm chân tại chỗ”

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-28/2/2026: Mỹ áp thuế quan mới, đàm phán hạt nhân “dậm chân tại chỗ”

Trên thị trường tài chính toàn cầu, tâm lý phòng ngừa rủi ro tăng cao, thể hiện qua đà tăng của giá kim loại quý và xu thế bán mạnh cổ phiếu Mỹ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

