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AMD chính thức đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD

H Hạ Chi

Đây là nhà sản xuất chip thứ tư của Mỹ đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD, sau Nvidia, Broadcom và Micron...

Bà Lisa Su, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của AMD. Ảnh: I-Hwa Cheng | AFP | Getty Images.
Bà Lisa Su, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của AMD. Ảnh: I-Hwa Cheng | AFP | Getty Images.

Advanced Micro Devices (AMD) trong phiên giao dịch ngày thứ Hai đã có thời điểm vượt mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD lần đầu tiên, gia nhập nhóm các nhà sản xuất chip đạt cột mốc này.

Cổ phiếu AMD hôm qua đã có thời điểm tăng 9%, lên 613,92 USD/cổ phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Đến cuối phiên, cổ phiếu này giao dịch ở mức khoảng 610 USD, theo ghi nhận của Reuters. 

Cột mốc này đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của AMD, đồng thời củng cố vị thế của hãng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường chip AI.

AMD hiện được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đáng chú ý nhất của Nvidia trong lĩnh vực bộ xử lý đồ họa (GPU) dành cho AI.

Với việc vượt mốc 1.000 tỷ USD, AMD trở thành nhà sản xuất chip thứ tư của Mỹ đạt mức vốn hóa này, sau Nvidia, Broadcom và Micron.

Trước đó, Nvidia lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2023 và hiện là công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, với giá trị thị trường vượt 5.000 tỷ USD.

Trong những năm gần đây, AMD đã đẩy nhanh tốc độ phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm phục vụ AI. Công ty cũng đang chuyển từ chiến lược chủ yếu bán từng loại chip riêng lẻ sang cung cấp các hệ thống điện toán hoàn chỉnh, kết hợp bộ xử lý, thiết bị mạng và nhiều thành phần phần cứng liên quan.

AMD cũng đang hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng với bộ xử lý trung tâm (CPU), được sử dụng kết hợp với GPU trong các hệ thống máy chủ phục vụ suy luận AI.

Xu hướng này đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho AMD trong thị trường trung tâm dữ liệu, đồng thời giúp công ty tiếp tục giành thị phần từ Intel.

Đà tăng không chỉ diễn ra với AMD. Phần lớn nhóm cổ phiếu chip cũng đồng loạt đi lên trong phiên thứ Hai.

Cổ phiếu Intel tăng khoảng 11%, Qualcomm tăng 4,1%, trong khi chỉ số chung của nhóm cổ phiếu bán dẫn tăng 2,6%, lên mức cao nhất trong một tháng.

Trong quý 2, AMD ghi nhận doanh thu 11,54 tỷ USD, tăng 50% so với mức 7,69 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Các dòng chip phục vụ AI là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của công ty. Riêng mảng Trung tâm dữ liệu của AMD cũng đạt doanh thu 6,7 tỷ USD trong quý 2, tăng tới 107% so với cùng kỳ năm trước. 

Nhà sản xuất chip Mỹ đang có một năm tăng trưởng mạnh. Tính từ đầu năm, cổ phiếu AMD đã tăng hơn 180%, đưa công ty tiến gần hơn tới nhóm những doanh nghiệp công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường.

Tuy nhiên, xét riêng trong lĩnh vực chip AI, AMD vẫn còn khoảng cách rất lớn so với Nvidia. Nvidia hiện có vốn hóa thị trường khoảng 5.400 tỷ USD, cao gấp hơn 5 lần AMD, nhờ vị thế dẫn đầu trong thị trường chip và hệ thống điện toán phục vụ AI.

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