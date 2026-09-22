AMD chính thức đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD

Advanced Micro Devices (AMD) trong phiên giao dịch ngày thứ Hai đã có thời điểm vượt mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD lần đầu tiên, gia nhập nhóm các nhà sản xuất chip đạt cột mốc này.
Cổ phiếu AMD hôm qua đã có thời điểm tăng 9%, lên 613,92 USD/cổ phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Đến cuối phiên, cổ phiếu này giao dịch ở mức khoảng 610 USD, theo ghi nhận của Reuters.
Cột mốc này đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của AMD, đồng thời củng cố vị thế của hãng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường chip AI.
AMD hiện được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và đáng chú ý nhất của Nvidia trong lĩnh vực bộ xử lý đồ họa (GPU) dành cho AI.
Với việc vượt mốc 1.000 tỷ USD, AMD trở thành nhà sản xuất chip thứ tư của Mỹ đạt mức vốn hóa này, sau Nvidia, Broadcom và Micron.
Trước đó, Nvidia lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2023 và hiện là công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, với giá trị thị trường vượt 5.000 tỷ USD.
Trong những năm gần đây, AMD đã đẩy nhanh tốc độ phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm phục vụ AI. Công ty cũng đang chuyển từ chiến lược chủ yếu bán từng loại chip riêng lẻ sang cung cấp các hệ thống điện toán hoàn chỉnh, kết hợp bộ xử lý, thiết bị mạng và nhiều thành phần phần cứng liên quan.
AMD cũng đang hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng với bộ xử lý trung tâm (CPU), được sử dụng kết hợp với GPU trong các hệ thống máy chủ phục vụ suy luận AI.
Xu hướng này đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho AMD trong thị trường trung tâm dữ liệu, đồng thời giúp công ty tiếp tục giành thị phần từ Intel.
Đà tăng không chỉ diễn ra với AMD. Phần lớn nhóm cổ phiếu chip cũng đồng loạt đi lên trong phiên thứ Hai.
Cổ phiếu Intel tăng khoảng 11%, Qualcomm tăng 4,1%, trong khi chỉ số chung của nhóm cổ phiếu bán dẫn tăng 2,6%, lên mức cao nhất trong một tháng.
Trong quý 2, AMD ghi nhận doanh thu 11,54 tỷ USD, tăng 50% so với mức 7,69 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Các dòng chip phục vụ AI là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của công ty. Riêng mảng Trung tâm dữ liệu của AMD cũng đạt doanh thu 6,7 tỷ USD trong quý 2, tăng tới 107% so với cùng kỳ năm trước.
Nhà sản xuất chip Mỹ đang có một năm tăng trưởng mạnh. Tính từ đầu năm, cổ phiếu AMD đã tăng hơn 180%, đưa công ty tiến gần hơn tới nhóm những doanh nghiệp công nghệ có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường.
Tuy nhiên, xét riêng trong lĩnh vực chip AI, AMD vẫn còn khoảng cách rất lớn so với Nvidia. Nvidia hiện có vốn hóa thị trường khoảng 5.400 tỷ USD, cao gấp hơn 5 lần AMD, nhờ vị thế dẫn đầu trong thị trường chip và hệ thống điện toán phục vụ AI.
"Ông lớn" công nghệ Apple và Google đang tuyển dụng những nhân sự cấp cao có chuyên môn về stablecoin, tiền gửi được mã hóa và hạ tầng blockchain...
Dự thảo đề xuất mức phí thẩm định sản phẩm/dịch vụ an ninh mạng thấp nhất là 100.000/lần, cao nhất là 8.000.000 đồng/lần...
Đại diện cho ba ngành hàng khác nhau, Classmate, UGREEN và LEVOIT ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong dịp 9/9 nhờ lựa chọn giải pháp trên sàn thương mại điện tử Shopee phù hợp với đặc thù sản phẩm, từ sáng tạo nội dung đến tối ưu phương thức giao nhận và tham gia các chương trình chuyên biệt.
Dù sở hữu nhiều đặc sản tự nhiên độc đáo, song các hợp tác xã và doanh nghiệp vùng cao vẫn đang loay hoay trước bài toán công nghệ, vận hành và thương mại điện tử. Để khoa học - công nghệ thực sự trở thành động lực bứt phá, cần những giải pháp căn cơ, phù hợp với năng lực tiếp nhận của người dân địa phương...
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký Quyết định số 3795/QĐ-BKHCN về việc ban hành Bộ chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam…
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...