CEO AMD Lisa Su: Đến lúc giới công nghệ phải "nghĩ lớn hơn" về AI

Sau thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD với OpenAI, Giám đốc điều hành AMD Lisa Su cho rằng đã đến lúc giới công nghệ phải “nghĩ lớn hơn” về trí tuệ nhân tạo (AI)…
“Có lẽ chúng ta đang nghĩ quá nhỏ”, bà Su chia sẻ với Yahoo Finance mới đây, khi được hỏi về những lo ngại rằng làn sóng đầu tư khổng lồ vào AI có thể đang đi trước thực tế.
“Bạn phải thật sự nhìn vào sức mạnh của công nghệ này – nó có thể thay đổi thế giới theo cách mà ít ai tưởng tượng nổi”, AMD đang “đầu tư với tốc độ phù hợp” nhằm tăng tốc trong lĩnh vực AI, bà Su khẳng định; đồng thời, bà Su nhấn mạnh rằng “đây là thời điểm để hành động táo bạo và những ai dám làm điều đó sẽ được thưởng xứng đáng”.
Cổ phiếu AMD đã tăng 4% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa hôm thứ ba, sau khi tăng vọt tới 35% trong ngày thứ hai – ngay sau khi công ty công bố thỏa thuận cung cấp hạ tầng AI trị giá hàng tỷ USD cho OpenAI.
Theo đó, AMD sẽ cung cấp tới 6GW GPU cho nhà phát triển ChatGPT trong vài năm tới, bắt đầu từ dòng chip MI450 ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Đây được xem là một trong những thương vụ hạ tầng AI lớn nhất thế giới tính đến nay.
Thỏa thuận cũng bao gồm việc AMD cấp cho OpenAI chứng quyền mua tới 160 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% cổ phần công ty, được trao theo từng giai đoạn khi AMD đạt các mốc triển khai, bắt đầu từ khi hoàn tất 1GW GPU đầu tiên.
Lisa Su kỳ vọng thương vụ này có thể mang lại “hàng chục tỷ USD doanh thu” cho AMD trong vài năm tới, đồng thời tiết lộ rằng đây là kết quả của các cuộc đàm phán kéo dài suốt nhiều năm giữa hai bên.
Thỏa thuận với OpenAI được công bố không lâu sau khi Nvidia - đối thủ lớn nhất của AMD - thực hiện khoản đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI, đồng thời rót thêm 5 tỷ USD vào Intel để cùng phát triển trung tâm dữ liệu và sản phẩm PC.
Trong hai năm qua, AMD đã không ngừng nỗ lực phá vỡ thế độc tôn của Nvidia trong lĩnh vực GPU cho AI - thị trường mà Nvidia hiện nắm giữ tới 90% thị phần.
Giới phân tích Phố Wall tỏ ra lạc quan nhưng thận trọng, cho rằng thương vụ với OpenAI có thể mở ra một chương mới cho AMD trong cuộc đua định hình tương lai hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
Nhà phân tích Tom O’Malley của Barclays cho biết, thỏa thuận giữa AMD và OpenAI được xây dựng theo hướng đôi bên cùng có lợi. Theo đó, OpenAI sẽ được quyền mua cổ phiếu AMD khi công ty đạt những mốc phát triển cụ thể, còn AMD đặt mục tiêu đưa giá cổ phiếu lên mức 600 USD trong quá trình hợp tác. Cách làm này vừa tạo động lực cho hai bên, vừa giúp thúc đẩy giá trị cổ phiếu AMD tăng cao hơn.
Theo ước tính của ông, nếu quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, thỏa thuận này có thể mang lại thêm khoảng 18 tỷ USD doanh thu mỗi năm và giúp lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu AMD tăng thêm 3 USD mỗi quý vào năm 2030.
Cùng quan điểm lạc quan, nhà phân tích Atif Malik của Citi nhận định thỏa thuận giữa AMD và OpenAI không chỉ có lợi cho hai bên mà còn mở rộng cơ hội cho cả hệ sinh thái AI, đặc biệt là những doanh nghiệp cung cấp hạ tầng liên quan. Trong đó, Astera Labs (ALAB), công ty chuyên cung cấp giải pháp mạng gắn liền với nền tảng Helios mới của AMD, được xem là “người hưởng lợi rõ rệt nhất”.
Nhìn về tương lai, bà Lisa Su cho rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.
“Tôi thực sự tin đây là khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng kéo dài 10 năm”, bà nói, nhấn mạnh rằng tiềm năng của AI trong việc thay đổi các ngành công nghiệp, từ tài chính, chăm sóc sức khỏe cho đến nghiên cứu khoa học, vẫn còn rất rộng mở.
“Với khả năng tính toán mạnh mẽ của AI, chúng ta có thể phát hiện và điều trị bệnh sớm hơn, tìm ra thuốc nhanh hơn, chẩn đoán chính xác hơn và điều đó tạo nên những thay đổi thực sự trong cuộc sống con người”, bà Su cho biết thêm.
