Ấn Độ “hết sức thận trọng” với stablecoin và tiền điện tử

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Bạch Dương
21/11/2025, 09:22
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với tiền điện tử và stablecoin, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Sanjay Malhotra cho biết mới đây…
Ông Sanjay Malhotra nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Trường Kinh tế Delhi: “Stablecoin, tiền điện tử, tất cả đều mang rủi ro rất lớn. Vì vậy, chúng tôi có cách tiếp cận hết sức thận trọng”.
“Nhưng với những đổi mới như UPI (giao diện thanh toán thống nhất) hay cho vay trực tuyến, chúng tôi lại có quan điểm khá linh hoạt và khuyến khích phát triển”, ông Sanjay nói thêm.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh stablecoin neo theo USD ngày càng phổ biến và được dự báo sẽ tạo ra nhiều biến động trong năm tới.
Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ, ông V. Anantha Nageswaran, gần đây nhận định sự mở rộng của stablecoin USD có thể làm gia tăng thách thức đối với chính sách tiền tệ toàn cầu.
Theo số liệu từ CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường của các stablecoin được bảo chứng bằng USD đã vượt 300 tỷ USD, trong khi toàn bộ thị trường tiền mã hóa đã tăng lên trên 4 nghìn tỷ USD.
Cũng trong tháng trước, phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), ông Malhotra cho biết Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ muốn thúc đẩy đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) hơn là ủng hộ stablecoin hay các loại tiền điện tử khác.
Về khung pháp lý cho tiền điện tử, Thống đốc Malhotra cho biết quyết định cuối cùng thuộc về Chính phủ Ấn Độ: “Chính phủ sẽ đưa ra quan điểm chính thức. Tổ chuyên trách đã được thành lập và họ sẽ quyết định cách thức quản lý tiền điện tử tại Ấn Độ”.
Trong khi nhiều nguồn tin trước đó cho hay Ấn Độ dự kiến không ban hành đạo luật riêng để quản lý tiền điện tử, mà duy trì hình thức giám sát một phần. Chính phủ Ấn Độ lo ngại rằng việc chính thức hóa loại tài sản này trong hệ thống tài chính có thể làm gia tăng rủi ro hệ thống.
Hiện các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu có thể hoạt động tại Ấn Độ nếu đăng ký với cơ quan chức năng, nhằm kiểm soát rủi ro rửa tiền. Lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử vẫn bị áp thuế rất cao.
Dù vậy, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ liên tục cảnh báo về nguy cơ của tiền điện tử, khiến hoạt động giao dịch giữa hệ thống tài chính chính thức và thị trường tiền số gần như bị đình trệ.
Công nghệ SynthID mới nhất giúp phát hiện tới 50% hình ảnh do chính hệ thống Google AI tạo ra, giúp người dùng phân biệt hình ảnh thật, giả…
Điểm mới của dự thảo là phương thức quản lý theo mức độ rủi ro, phân hệ thống AI thành nhiều cấp độ khác nhau nhằm đảm bảo sự linh hoạt và khuyến khích phát triển trong nước và hướng đến tự chủ công nghệ...
Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến thành phố tháng 11 ước đạt 780.000 lượt, nâng tổng số lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay ước đạt 7,37 triệu lượt, đạt 73,79% mục tiêu năm 2025…
Quyết định chuyển từ khung titan cao cấp sang nhôm trên các phiên bản iPhone 17 của Apple được cho là nhằm cải thiện hiệu năng của sản phẩm…
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội, việc sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục những bất cập của luật hiện hành và bổ sung các chính sách phù hợp với thực tiễn đang thay đổi nhanh chóng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: