Ấn Độ “hết sức thận trọng” với stablecoin và tiền điện tử

Bạch Dương

21/11/2025, 09:22

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng đối với tiền điện tử và stablecoin, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Sanjay Malhotra cho biết mới đây…

Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Sanjay Malhotra -
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Sanjay Malhotra -

Ông Sanjay Malhotra nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Trường Kinh tế Delhi: “Stablecoin, tiền điện tử, tất cả đều mang rủi ro rất lớn. Vì vậy, chúng tôi có cách tiếp cận hết sức thận trọng”.

“Nhưng với những đổi mới như UPI (giao diện thanh toán thống nhất) hay cho vay trực tuyến, chúng tôi lại có quan điểm khá linh hoạt và khuyến khích phát triển”, ông Sanjay nói thêm.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh stablecoin neo theo USD ngày càng phổ biến và được dự báo sẽ tạo ra nhiều biến động trong năm tới.

Cố vấn kinh tế trưởng của Ấn Độ, ông V. Anantha Nageswaran, gần đây nhận định sự mở rộng của stablecoin USD có thể làm gia tăng thách thức đối với chính sách tiền tệ toàn cầu.

Theo số liệu từ CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường của các stablecoin được bảo chứng bằng USD đã vượt 300 tỷ USD, trong khi toàn bộ thị trường tiền mã hóa đã tăng lên trên 4 nghìn tỷ USD.

Cũng trong tháng trước, phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), ông Malhotra cho biết Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ muốn thúc đẩy đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) hơn là ủng hộ stablecoin hay các loại tiền điện tử khác.

Về khung pháp lý cho tiền điện tử, Thống đốc Malhotra cho biết quyết định cuối cùng thuộc về Chính phủ Ấn Độ: “Chính phủ sẽ đưa ra quan điểm chính thức. Tổ chuyên trách đã được thành lập và họ sẽ quyết định cách thức quản lý tiền điện tử tại Ấn Độ”.

Trong khi nhiều nguồn tin trước đó cho hay Ấn Độ dự kiến không ban hành đạo luật riêng để quản lý tiền điện tử, mà duy trì hình thức giám sát một phần. Chính phủ Ấn Độ lo ngại rằng việc chính thức hóa loại tài sản này trong hệ thống tài chính có thể làm gia tăng rủi ro hệ thống.

Hiện các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu có thể hoạt động tại Ấn Độ nếu đăng ký với cơ quan chức năng, nhằm kiểm soát rủi ro rửa tiền. Lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử vẫn bị áp thuế rất cao.

Dù vậy, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ liên tục cảnh báo về nguy cơ của tiền điện tử, khiến hoạt động giao dịch giữa hệ thống tài chính chính thức và thị trường tiền số gần như bị đình trệ.

Indonesia sẽ phát hành stablecoin được bảo chứng bằng trái phiếu chính phủ

07:28, 31/10/2025

Indonesia sẽ phát hành stablecoin được bảo chứng bằng trái phiếu chính phủ

Nhật Bản chính thức có stablecoin đồng yên đầu tiên

14:26, 27/10/2025

Nhật Bản chính thức có stablecoin đồng yên đầu tiên

Ba “siêu ngân hàng” Nhật Bản dự tính phát hành stablecoin neo giá theo đồng yên

08:19, 20/10/2025

Ba “siêu ngân hàng” Nhật Bản dự tính phát hành stablecoin neo giá theo đồng yên

Ấn Độ cbdc khung pháp lý tiền điện tử kinh tế số Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Quỹ Tiền Tệ Quốc tế stablecoin USD tiền điện tử

