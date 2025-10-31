Indonesia sẽ phát hành stablecoin được bảo chứng bằng trái phiếu chính phủ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) vừa công bố kế hoạch phát hành “stablecoin quốc gia” được bảo chứng bằng Trái phiếu Chính phủ (SBN). Đây được xem là bước đi đột phá trong lộ trình chuyển đổi số tài chính của Indonesia...
Phát biểu tại Lễ hội Kinh tế và Tài chính Kỹ thuật số Indonesia mới đây, Thống đốc Perry Warjiyo cho biết Ngân hàng Trung ương Indonesia đang chuẩn bị phát hành stablecoin của đồng rupiah.
Dĩ nhiên, stablecoin do Ngân hàng Trung ương Indonesia phát hành sẽ có giá trị ổn định nhờ được bảo chứng bằng tài sản thực, tương tự như các đồng stablecoin quốc tế được neo giá vào tiền pháp định (fiat) như USD.
Cụ thể, mỗi stablecoin của đồng rupiah số sẽ có giá trị tương đương với một Trái phiếu Chính phủ Indonesia được mã hóa, tạo ra cầu nối giữa tài sản truyền thống và tài sản số, qua đó giúp tăng tính ổn định và minh bạch cho hệ thống tài chính của nước này.
Ngân hàng Trung ương Indonesia kỳ vọng dự án này sẽ cách mạng hóa thị trường tài chính của Indonesia, thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số, giảm chi phí giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân.
Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết sẽ tập trung phát triển ba trụ cột của tài chính số trong thời gian tới. Trụ cột thứ nhất là thúc đẩy đổi mới và mở rộng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tài chính. Thứ hai, hoàn thiện cơ cấu và cơ chế vận hành của ngành. Và cuối cùng, đảm bảo ổn định hệ thống tài chính, nhằm duy trì niềm tin của thị trường và nhà đầu tư.
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia cho biết họ đã theo dõi sát sao việc sử dụng stablecoin của người dân nước này trong thời gian qua. Dù stablecoin chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng chúng ngày càng được sử dụng rộng rãi với khối lượng giao dịch lớn trong nền kinh tế số của Indonesia. Điều này phản ánh nhu cầu thực tế về một công cụ ổn định trong thế giới tài chính kỹ thuật số.
Ông Dino Milano Siregar, đại diện Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia, cho biết cơ quan này đang thực hiện cơ chế giám sát tích cực đối với stablecoin và các sàn giao dịch tiền mã hóa. Việc quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm tính minh bạch, toàn vẹn của thị trường và tuân thủ quy định pháp luật.
Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia cũng yêu cầu các đơn vị giao dịch phải thực hiện nghiêm các quy định chống rửa tiền và báo cáo định kỳ để hạn chế rủi ro hệ thống.
Theo ông Siregar, dù chưa được phép sử dụng như tiền thanh toán, nhưng giá trị và vai trò của stablecoin trong thị trường tài chính đã được ghi nhận, đặc biệt là các stablecoin có tài sản bảo chứng rõ ràng.
Ngân hàng Trung ương Indonesia xem kế hoạch phát hành stablecoin là bước đi chiến lược trong quá trình đổi mới hệ thống tài chính và hiện đại hóa hạ tầng thanh toán quốc gia của nước này, hướng tới một nền kinh tế số ổn định và bền vững.
