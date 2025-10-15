Ấn Độ muốn đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ trước tháng 12

Ấn Độ đang cố gắng đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ, với mục tiêu hoàn tất thỏa thuận trước tháng 12 - theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg...

Việc Ấn Độ mua dầu Nga vẫn là một điểm gây tranh cãi trong các cuộc gặp giữa các nhà đàm phán của Ấn Độ và Mỹ, nhưng phần lớn các vấn đề thương mại khác giữa hai quốc gia đã được giải quyết - nguồn tin cho biết. Một phái đoàn Ấn Độ hiện đang có mặt tại Mỹ để thúc đẩy đàm phán trong tuần này, giữa lúc Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động.

Theo Bloomberg, giới chức ở New Delhi tỏ ra lạc quan một cách thận trọng về động lực mới trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Họ tin rằng với tốc độ hiện tại, các cuộc đàm phán có thể được hoàn tất trong tháng 11. Trước đó, Mỹ và Ấn Độ đã nhất trí hoàn tất một thỏa thuận song phương vào mùa thu.

Với những tia hy vọng mới về một thỏa thuận thương mại với Mỹ và thông tin nói rằng Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) tiếp tục có động thái can thiệp thị trường tiền tệ, đồng rupee Ấn Độ đã phục hồi mạnh trong tuần trước, sau khi rớt xuống mức thấp kỷ lục. Phiên ngày 14/10, đồng tiền này có lúc tăng lên mức 88 rupee đổi 1 USD.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington đã rơi vào đình trệ sau khi Mỹ tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% nhằm trừng phạt quốc gia Nam Á này vì mua năng lượng từ Nga.

Đàm phán đã được nối lại vào tháng trước sau khi Tổng thống Donald Trump gọi điện cho Thủ tướng Narendra Modi vào ngày sinh nhật của ông Modi - động thái làm dịu đi căng thẳng giữa hai nước. Phát biểu tại Ai Cập vào hôm 13/10, ông Trump gọi ông Modi là "một người bạn rất tốt" và gọi Ấn Độ là "một quốc gia tuyệt vời". Các quan chức Mỹ khác cũng đã có những phát biểu lạc quan về mối quan hệ song phương với Ấn Độ trong những tuần gần đây.

Đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại Ấn Độ, ông Sergio Gor, đã gặp Thủ tướng Modi vào tuần trước và cho biết trong một bài đăng trên X rằng "mối quan hệ với Ấn Độ sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn trong những tháng tới!"

Kể từ tháng trước, các nhà đàm phán thương mại từ cả hai quốc gia đã gặp nhau hai lần, gồm một phái đoàn Mỹ đến New Delhi, sau đó là một chuyến công du Washington do Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal dẫn đầu. Sau các cuộc gặp này, cả hai bên đều mô tả các cuộc thảo luận là "tích cực" và đồng ý tăng cường nỗ lực để đạt được thỏa thuận.

Ấn Độ đã đưa ra các nhượng bộ với Mỹ trong các cuộc gặp đó, bao gồm việc nới lỏng một số hạn chế đối với việc nhập khẩu ngô biến đổi gen, và đề nghị mua thêm hàng hóa quốc phòng và năng lượng của Mỹ, theo tin từ Bloomberg.

Ông Ajay Srivastava, một cựu quan chức thương mại Mỹ và người sáng lập tổ chức nghiên cứu. Global Trade Research Initiative, cho rằng tốc độ đàm phán hiện tại cho thấy một thỏa thuận có khả năng sẽ sớm đạt được. "Việc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm đang buộc Washington phải suy nghĩ lại về chiến lược thương mại với các đồng minh”, ông Srivastava nói, đồng thời cho rằng Mỹ hiện cần các đối tác đáng tin cậy để xây dựng các chuỗi cung ứng thay thế.