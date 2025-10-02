Ấn Độ giữ nguyên lãi suất giữa lúc triển vọng kinh tế mờ mịt

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) ngày 1/10 giữ nguyên lãi suất chính sách và phát tín hiệu sẵn sàng giảm lãi suất trong thời gian tới, trong bối cảnh thuế quan của Mỹ tiếp tục phủ bóng lên nền kinh tế quốc gia Nam Á này...

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của RBI bỏ phiếu nhất trí 100% với việc giữ nguyên lãi suất ở mức 5,5%. Đây là cuộc họp thứ hai liên tiếp cơ quan này không thay đổi lãi suất, sau đợt giảm mạnh vào tháng 6. Lập trường chính sách của RBI cũng duy trì ở trạng thái trung tính (neutral).

“Tác động của các hành động chính sách tiền tệ mang tính đón đầu và các biện pháp tài khóa gần đây còn đang dần xuất hiện”, trong lúc những mối bất định liên quan đến thương mại vẫn tiếp diễn - Thống đốc RBI Sanjay Malhotra phát biểu. Do vậy, Ủy ban Chính sách tiền tệ của RBI coi việc chờ đợi để tác động của chính sách trở nên rõ ràng hơn và sự bất định giảm xuống là một lựa chọn sáng suốt trước khi có động thái tiếp theo.

Đồng rupee của Ấn Độ tăng giá nhẹ sau khi quyết định lãi suất của RBI được công bố. Gây đây, đồng tiền này giảm giá xuống mức thấp kỷ lục dưới sức ép của mức thuế quan cao mà Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ và việc Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch tăng phí visa H-1B lên 100.000 USD.

Cuộc họp này của RBI diễn ra giữa lúc lạm phát ở Ấn Độ giảm, đồng rupee mất giá kéo dài và hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang thị trường Mỹ bị đánh thuế 50%. Hiện chưa rõ thuế quan đối với một số sản phẩm dược phẩm mà Mỹ áp dụng từ ngày 1/10 sẽ có tác động ra sao tới Ấn Độ.

Lần họp này, RBI hạ dự báo lạm phát ở Ấn Độ trong năm tài khóa hiện tại xuống còn 2,6% từ 3,1% đưa ra trước đó. Theo Thống đốc Malhotra, tăng trưởng kinh tế của nước này nhiều khả năng sẽ chậm lại do các trở ngại liên quan tới thương mại, dù một phần những khó khăn đó sẽ được bù đắp bởi việc đơn giản hóa hệ thống thuế hàng hóa và dịch vụ trong nước.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục thấp hơn mong muốn. Các điều kiện và triển vọng kinh tế vĩ mô hiện nay đang mở ra dư địa chính sách cho việc tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng”, ông Malhotra phát biểu.

Nhà kinh tế Miguel Chanco của công ty Pantheon Macroeconomics nhận xét việc cải cách hệ thống thuế không phải là “liều thuốc tiên” đối với Ấn Độ vào lúc này, và thuế quan của Mỹ sẽ “chi phối quỹ đạo tăng trưởng của nền kinh tế trong thời gian trước mắt”. Pantheon dự báo RBI sẽ hạ lãi suất về mức 5% vào năm tới.

Còn theo nhà kinh tế Shilan Shah của công ty CE, lạm phát ở Ấn Độ vẫn đang rất thấp so với trung bình lịch sử, và do đó trở ngại mà thuế quan Mỹ đặt ra đối với tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đồng nghĩa khả năng cao RBI tiếp tục nới lỏng chính sách.