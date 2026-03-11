Ajinomoto Việt Nam: Dinh dưỡng hợp lí tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ
Thu Ngân
11/03/2026, 10:00
Sáng kiến dinh dưỡng của Ajinomoto Việt Nam dành cho trẻ từ giai đoạn bào thai đến tuổi tiểu học góp phần chung tay cải thiện tầm vóc cho thế hệ tương lai.
ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG TỪ GIAI ĐOẠN BÀO THAI
Giai đoạn bào thai, bú mẹ và ăn dặm là những giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ khi trưởng thành. Do vậy, mẹ và bé cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng cho mẹ và bé, Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Bà mẹ – Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em trên phạm vi toàn quốc từ năm 2020.
Chương trình mang đến “Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ từ 7 đến 60 tháng tuổi”, gồm hơn 2.000 món ăn được thiết kế theo nhu cầu dinh dưỡng từng giai đoạn thai kì, cho con bú, trẻ ăn dặm…. Đặc biệt, các thực đơn của Phần mềm đều có hướng dẫn chi tiết công thức nấu, giúp mẹ và người chăm sóc trẻ dễ dàng chuẩn bị bữa ăn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho mẹ và bé hàng ngày.
Phần mềm cũng tích hợp công cụ theo dõi tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của mẹ và bé, giúp mẹ dễ dàng quản lý cân nặng thai kỳ, đồng thời theo dõi sự phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ theo từng độ tuổi.
Đến nay, hơn 22.000 cán bộ y tế và hơn 2 triệu bà mẹ trên toàn quốc đang tiếp cận và sử dụng Phần mềm tại website www.dinhduongmevabe.com.vn.
DINH DƯỠNG ĐẦY ĐỦ CHO GIAI ĐOẠN TIỂU HỌC
Dinh dưỡng học đường hợp lí giúp trẻ có đủ năng lượng học tập và vui chơi, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển tầm vóc và trí tuệ của trẻ. Từ năm 2017, Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia triển khai Dự án Bữa ăn học đường trên cả nước.
Dự án cung cấp Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng với hơn 120 thực đơn dựa trên 360 món ăn, được thiết kế phù hợp nhu cầu lứa tuổi tiểu học. Các thực đơn đảm bảo đa dạng thực phẩm, cân đối các nhóm chất và không lặp lại trong vòng 2 tháng, được chia theo khẩu vị 3 miền Bắc, Trung và Nam. Các trường học và đơn vị cung cấp suất ăn có thể linh hoạt điều chỉnh theo nguồn nguyên liệu địa phương nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng.
Bên cạnh chất lượng bữa ăn bán trú, Dự án còn chú trọng giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh thông qua chương trình giáo dục “3 phút thay đổi nhận thức” được triển khai trước giờ ăn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, thực phẩm, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em. Chương trình cũng giúp các em học thêm từ vựng tiếng Anh từ các video dinh dưỡng và thực phẩm được minh họa sinh động, giúp các em dễ dàng tiếp thu.
Hiện nay Dự án Bữa ăn học đường đang được triển khai đến hơn 2,2 triệu học sinh tại hơn 4.300 trường tiểu học bán trú trên cả nước.
Vừa qua, Ajinomoto Việt Nam cũng đang triển khai mô hình Quầy buffet rau vào các trường tiểu học, giúp các em hình thành thói quen ăn nhiều rau xanh, bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời rèn luyện văn hóa ứng xử trong cộng đồng từ việc xếp hàng, tự phục vụ món rau trong giờ ăn trưa.
Thông qua các sáng kiến dinh dưỡng thiết thực, Ajinomoto Việt Nam đang từng bước đóng góp vào mục tiêu cải thiện dinh dưỡng cộng đồng, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.
SAIGONBANK và VNPAY triển khai giải pháp số lấy thanh toán làm điểm khởi đầu
Ngày 10/3/2026, SAIGONBANK và VNPAY ký kết hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh với mục tiêu dễ thao tác, tiết kiệm thời gian và chi phí.
Phúc lợi nhân viên: Chiến lược thu hút nhân tài 2026
L’Tria (Tribe) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham) tổ chức sự kiện với chủ đề “Mở khóa phúc lợi nhân viên - Employee Benefits Unlocked” vào ngày 13/3/2026 tại Khách sạn Hôtel des Arts Saigon - MGallery.
Hợp tác thúc đẩy chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững
Chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026 - 2036 hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăn nuôi hiện đại, xanh và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
GE Vernova đầu tư khoảng 200 triệu USD xây dựng nhà máy mới tại Hải Phòng
Nhà máy mới sẽ sản xuất máy biến áp công suất lớn, chủ yếu phục vụ các dự án truyền tải điện cao áp một chiều HVDC…
Doanh nghiệp Việt trước nỗi lo về thách thức từ căng thẳng tại Trung Đông
Đa phần các doanh nghiệp tham gia khảo sát của Vietnam Report đều đánh giá rằng căng thẳng tại Trung Đông trong những tháng đầu năm 2026 đã cho thấy rủi ro địa chính trị không còn là kịch bản xa vời mà đang tác động trực tiếp đến vấn đề năng lượng, chuỗi cung ứng và tâm lý thị trường, có thể làm chệch mục tiêu tăng trưởng trong năm nay...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: