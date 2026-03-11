Ajinomoto Việt Nam: Dinh dưỡng hợp lí tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ

ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG TỪ GIAI ĐOẠN BÀO THAI

Giai đoạn bào thai, bú mẹ và ăn dặm là những giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ khi trưởng thành. Do vậy, mẹ và bé cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Hiểu được tầm quan trọng của dinh dưỡng cho mẹ và bé, Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Bà mẹ – Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em trên phạm vi toàn quốc từ năm 2020.

Chương trình mang đến “Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ từ 7 đến 60 tháng tuổi”, gồm hơn 2.000 món ăn được thiết kế theo nhu cầu dinh dưỡng từng giai đoạn thai kì, cho con bú, trẻ ăn dặm…. Đặc biệt, các thực đơn của Phần mềm đều có hướng dẫn chi tiết công thức nấu, giúp mẹ và người chăm sóc trẻ dễ dàng chuẩn bị bữa ăn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho mẹ và bé hàng ngày.

Thực đơn bữa trưa đảm bảo dinh dưỡng cho cả mẹ và bé trong giai đoạn 3 tháng giữa thai kì được gợi ý từ Phần mềm.

Phần mềm cũng tích hợp công cụ theo dõi tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe của mẹ và bé, giúp mẹ dễ dàng quản lý cân nặng thai kỳ, đồng thời theo dõi sự phát triển chiều cao và cân nặng của trẻ theo từng độ tuổi.

Đến nay, hơn 22.000 cán bộ y tế và hơn 2 triệu bà mẹ trên toàn quốc đang tiếp cận và sử dụng Phần mềm tại website www.dinhduongmevabe.com.vn.

Các tính năng của Phần mềm.

DINH DƯỠNG ĐẦY ĐỦ CHO GIAI ĐOẠN TIỂU HỌC

Dinh dưỡng học đường hợp lí giúp trẻ có đủ năng lượng học tập và vui chơi, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển tầm vóc và trí tuệ của trẻ. Từ năm 2017, Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia triển khai Dự án Bữa ăn học đường trên cả nước.

Dự án cung cấp Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng với hơn 120 thực đơn dựa trên 360 món ăn, được thiết kế phù hợp nhu cầu lứa tuổi tiểu học. Các thực đơn đảm bảo đa dạng thực phẩm, cân đối các nhóm chất và không lặp lại trong vòng 2 tháng, được chia theo khẩu vị 3 miền Bắc, Trung và Nam. Các trường học và đơn vị cung cấp suất ăn có thể linh hoạt điều chỉnh theo nguồn nguyên liệu địa phương nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng.

Bên cạnh chất lượng bữa ăn bán trú, Dự án còn chú trọng giáo dục kiến thức dinh dưỡng cho học sinh thông qua chương trình giáo dục “3 phút thay đổi nhận thức” được triển khai trước giờ ăn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về dinh dưỡng, thực phẩm, từ đó hình thành thói quen ăn uống lành mạnh cho các em. Chương trình cũng giúp các em học thêm từ vựng tiếng Anh từ các video dinh dưỡng và thực phẩm được minh họa sinh động, giúp các em dễ dàng tiếp thu.

Hiện nay Dự án Bữa ăn học đường đang được triển khai đến hơn 2,2 triệu học sinh tại hơn 4.300 trường tiểu học bán trú trên cả nước.

Vừa qua, Ajinomoto Việt Nam cũng đang triển khai mô hình Quầy buffet rau vào các trường tiểu học, giúp các em hình thành thói quen ăn nhiều rau xanh, bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời rèn luyện văn hóa ứng xử trong cộng đồng từ việc xếp hàng, tự phục vụ món rau trong giờ ăn trưa.

Quầy buffet rau được triển khai trong bữa trưa của học sinh.

Thông qua các sáng kiến dinh dưỡng thiết thực, Ajinomoto Việt Nam đang từng bước đóng góp vào mục tiêu cải thiện dinh dưỡng cộng đồng, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.