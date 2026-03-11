Phúc lợi nhân viên: Chiến lược thu hút nhân tài 2026

L’Tria (Tribe) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham) tổ chức sự kiện với chủ đề “Mở khóa phúc lợi nhân viên - Employee Benefits Unlocked” vào ngày 13/3/2026 tại Khách sạn Hôtel des Arts Saigon - MGallery.

Sự kiện sẽ quy tụ 60 lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực nhân sự và kinh doanh tại Việt Nam, nhằm chia sẻ những chiến lược phúc lợi linh hoạt, ứng dụng công nghệ, giúp doanh nghiệp vừa thu hút, giữ chân nhân viên, vừa tối ưu chi phí trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ: Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Việt Nam đạt 6,8% cho năm 2025 và duy trì 6,5% cho năm 2026. Đà phát triển này thúc đẩy một thị trường lao động sôi động, đặc biệt trong các ngành công nghệ, sản xuất và dịch vụ – nơi nhu cầu nhân lực chất lượng cao không ngừng gia tăng.

Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động Việt Nam đã đạt 53 triệu người vào đầu năm 2025, với tỷ lệ việc làm cao nhất trong ba năm qua. Mức lương bình quân hàng tháng tăng từ 7,7 triệu lên 8,3 triệu VND, phản ánh mức sống và kỳ vọng của người lao động ngày càng cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức như lực lượng lao động phi chính thức lớn và sự chênh lệch về cơ hội việc làm theo từng vùng miền.

Trong bối cảnh này, phúc lợi nhân viên không chỉ là một thủ tục thông thường, mà đã trở thành yếu tố thể hiện văn hóa và giá trị doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định lựa chọn công ty/nhà tuyển dụng của ứng viên. Những doanh nghiệp duy trì gói phúc lợi tối thiểu, không có sự bứt phá sẽ khó cạnh tranh được với các đối thủ có gói phúc loại linh hoạt, với những đãi ngộ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu đa dạng của nhân viên.

Ông Vincent Li, Giám đốc điều hành L’Tria Private Limited, nhấn mạnh: “Đã đến lúc chấm dứt tình cảnh một gói phúc lợi chung cho mọi nhân viên”. Sự kiện ngày 13/3 này được thiết kế để từ triết lý này, người tham gia có thể tiếp cận những giải pháp thực tiễn thông qua các phiên trình bày ngắn gọn, nghiên cứu từ doanh nghiệp, cùng cơ hội kết nối, trao đổi ý tưởng và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Đồng hành cùng Giám đốc điều hành Vincent Li là các diễn giả nổi bật như:

Ông Wesley Chua, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore, với hơn 20 năm kinh nghiệm mở rộng kinh doanh xuyên biên giới và quản trị tài chính;

Ông Jack Nguyen, Giám đốc điều hành Incorp, chuyên gia về dịch vụ doanh nghiệp và tuân thủ pháp lý;

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc Fullerton Health Việt Nam, tiên phong trong giải pháp chăm sóc sức khỏe và phúc lợi nhân viên; và

Bà Lê Uyên Thảo, Nhà sáng lập AI Leaders Việt Nam, chia sẻ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chiến lược nhân sự.

Nội dung chính của sự kiện xoay quanh: xu hướng mới trong thị trường, vai trò của việc chăm sóc sức khỏe dự phòng trong các gói phúc lợi, nghiên cứu case study từ những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, và vai trò của công nghệ HR trong tự động hóa quản lý phúc lợi và đo lường hiệu quả. Được định giá hơn 100 triệu USD vào năm 2025, thị trường công nghệ HR tại Việt Nam đang trên đà bứt phá khi các doanh nghiệp dần ứng dụng giải pháp số để nâng cao hiệu quả làm việc và gắn kết nhân viên.

Phân tích thị trường lao động cho thấy nhu cầu tuyển nhân sự trong các ngành chiến lược đang tăng cao, chi phí thu hút và giữ chân nhân sự kỹ thuật chủ chốt cũng leo thang – vượt tốc độ tăng lương trung bình. Điều này buộc doanh nghiệp phải tiếp cận các gói phúc lợi, đãi ngộ một cách chiến lược và chọn lọc hơn. Các gói phúc lợi linh hoạt cho phép nhân viên tự lựa chọn giữa các gói chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, chăm sóc tinh thần và tiện ích đời sống, từ đó giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tránh lãng phí và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên tại doanh nghiệp.

L’Tria (Tribe) là một minh chứng điển hình cho cách tiếp cận này thông qua nền tảng phúc lợi được thiết kế riêng cho từng khách hàng, triển khai và đánh giá chương trình phúc lợi – ghi nhận – cá nhân hóa trên toàn Đông Nam Á. Công cụ của Tribe lập kế hoạch dựa trên dữ liệu sẵn có, từ đó tinh gọn cả quá trình,giúp doanh nghiệp thử nghiệm các mô hình phúc lợi linh hoạt khác nhau, theo dõi mức độ sử dụng của nhân viên, và chứng minh hiệu quả sử dụng mà không tạo thêm gánh nặng vận hành cho phòng nhân sự.

Đối với các lãnh đạo nhân sự và tài chính đã và đang sẵn sàng bắt tay vào chuyển đổi số, sự kiện sẽ là dịp để người tham gia tập trung nghiên cứu case study từ các diễn giả, đồng thời thảo luận, chia sẻ những khó khăn và thách thức trong từng lộ trình công nghệ. Khách mời có thể bắt đầu bằng thử nghiệm quy mô nhỏ cho một nhóm nhân viên cụ thể, đo lường mức độ gắn kết và chi phí trên mỗi nhân viên, sau đó mở rộng quy mô dựa trên kết quả. Nền tảng Tribe của L’Tria được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ hành trình này – từ thiết kế thử nghiệm, phân tích đến triển khai toàn diện – với trọng tâm là kết quả hữu hình, có thể đo lường được, chứ không chỉ tập trung vào tính năng.