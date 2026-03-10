Thứ Tư, 11/03/2026

Trang chủ Thị trường

Hợp tác thúc đẩy chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững

Chu Khôi

10/03/2026, 20:00

Chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026 - 2036 hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăn nuôi hiện đại, xanh và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại họp báo. Ảnh: Chu Khôi.
Ngày 10/3/2026, Tập đoàn Hoàng gia De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn tổ chức họp báo công bố Chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026 - 2036. 

DE HEUS MỞ RỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng sự hợp tác giữa De Heus và Hùng Nhơn đã tạo ra nhiều bước tiến tiên phong trong đổi mới công nghệ và xây dựng ngành chăn nuôi hiện đại.

"Cả hai tập đoàn đều phát triển theo hướng chuỗi giá trị gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời chú trọng mở rộng thị trường xuất khẩu và chủ động nguồn nguyên liệu trong nước", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, đồng thời cho biết các doanh nghiệp cũng tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cấp trang thiết bị và đồng bộ các khâu trong chuỗi sản xuất, từ công nghệ giống, công nghệ thức ăn chăn nuôi đến hệ thống trang trại. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và gia tăng giá trị cho ngành chăn nuôi.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn để tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển, qua đó bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus, cho biết doanh nghiệp kiên định theo đuổi chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững với tầm nhìn dài hạn. De Heus tập trung đầu tư vào lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, dinh dưỡng vật nuôi và các giải pháp quản lý trang trại, đồng thời từng bước mở rộng sang các khâu khác trong chuỗi giá trị như con giống, chăn nuôi, chế biến và thị trường đầu ra.

Ông Gabor Fluit:
Ông Gabor Fluit: "De Heus sẽ cung cấp các giải pháp toàn diện cho người chăn nuôi". Ảnh: Chu Khôi.

Theo ông Gabor Fluit, mục tiêu của De Heus là xây dựng chuỗi sản xuất hiện đại, minh bạch và hiệu quả, qua đó cung cấp các giải pháp toàn diện cho người chăn nuôi. Việc mở rộng sang nhiều khâu trong chuỗi giá trị giúp doanh nghiệp tăng khả năng kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong thời gian tới, De Heus cùng các đối tác chiến lược sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nguồn giống chất lượng cao và hệ thống chăn nuôi hiện đại. Các mô hình sản xuất sẽ được áp dụng các tiêu chuẩn an toàn sinh học nghiêm ngặt nhằm nâng cao năng suất và kiểm soát dịch bệnh". 
Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus.

Mới đây, De Heus đã hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care tại châu Á. Thương vụ này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực về công nghệ, nguồn nhân lực và quản trị, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp cho ngành chăn nuôi.

Doanh nghiệp cũng hỗ trợ các trang trại ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và vận hành, qua đó hình thành các mô hình chăn nuôi chuyên nghiệp và hiệu quả. Đồng thời, De Heus sẽ đầu tư vào hệ thống giết mổ và chế biến hiện đại, ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước và phát triển chuỗi giá trị tích hợp.

HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CHUỖI GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI BỀN VỮNG

Về phía đối tác Việt Nam, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn, khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng De Heus trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Việc kết hợp giữa công nghệ đạt chuẩn quốc tế của De Heus và kinh nghiệm thị trường nội địa của Hùng Nhơn sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho người nông dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Trong giai đoạn tới, hai doanh nghiệp dự kiến mở rộng các dự án tại Tây Ninh và Gia Lai với tổng vốn đầu tư bổ sung gần 6.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư của toàn bộ chương trình giai đoạn 2026 - 2036 lên 18.300 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện toàn bộ hệ thống, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus dự kiến đạt doanh thu gần 2 tỷ USD mỗi năm.

Các dự án hợp tác đang từng bước hình thành vùng chăn nuôi tập trung quy mô công nghiệp, áp dụng đồng bộ các giải pháp an toàn sinh học, tự động hóa và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Những mô hình này hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm phát thải, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện, hệ thống dự án sẽ đạt quy mô 80 triệu gà giống mỗi năm, 25 triệu gà thịt phục vụ xuất khẩu mỗi năm và 10.000 con heo cụ kỵ. Quy mô này được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và lâu dài của chuỗi giá trị chăn nuôi.

Hai doanh nghiệp cũng đã ký kết hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất giống, chế biến thực phẩm và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín tại Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải và kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra.

Thông qua sự hợp tác này, De Heus và Hùng Nhơn không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam, mà còn thúc đẩy hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương và từng bước xây dựng chuỗi sản xuất - chế biến - phân phối nông sản hiện đại.

Việc mở rộng đầu tư nhằm xây dựng vùng nguyên liệu sạch, bảo đảm an toàn dịch bệnh và phát triển các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi bền vững.

