SAIGONBANK và VNPAY triển khai giải pháp số lấy thanh toán làm điểm khởi đầu
Thu Ngân
11/03/2026, 08:00
Ngày 10/3/2026, SAIGONBANK và VNPAY ký kết hợp tác triển khai dịch vụ thanh toán điện tử và nộp thuế số dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh với mục tiêu dễ thao tác, tiết kiệm thời gian và chi phí.
GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ LỰA CHỌN ĐIỂM KHỞI ĐẦU LÀ THANH TOÁN
Doanh nghiệp và hộ kinh doanh là lực lượng quan trọng của nền kinh tế, đồng thời cũng là nhóm cần được hỗ trợ mạnh hơn về công nghệ để phát huy hiệu quả hoạt động. Theo chia sẻ từ nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh, khó khăn lớn nhất trong quá trình chuyển đổi số nằm ở việc phải thay đổi thói quen vận hành, quy trình làm việc, cùng chi phí đầu tư ban đầu. Thực tế này đặt ra nhu cầu về một giải pháp đơn giản, đồng bộ, có thể triển khai từng bước mà không làm gián đoạn hoạt động thường ngày.
Thông qua việc hợp tác chiến lược, SAIGONBANK và VNPAY sẽ triển khai mô hình hỗ trợ thanh toán và nộp thuế số được thiết kế theo hướng dễ tiếp cận, bắt đầu từ những thao tác quen thuộc, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh từng bước chuẩn hóa quy trình vận hành theo cách liền mạch và hiệu quả hơn.
Phát biểu tại lễ ký kết hợp tác, ông Trần Thanh Giang – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc SAIGONBANK chia sẻ: “SAIGONBANK luôn đặt mục tiêu trở thành đối tác, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, tạo nên cơ hội bứt phá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp việc quản lý được minh bạch, đơn giản, hiệu quả.
Chính vì vậy, SAIGONBANK quyết liệt triển khai các giải pháp phù hợp, với mong muốn giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận các phương thức thanh toán mới, quản lý bán hàng điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế điện tử… đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng. Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp được hỗ trợ đúng cách, sử dụng thành thạo các dịch vụ này, việc quản lý kinh doanh sẽ thuận tiện hơn, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, an toàn”.
Về phía VNPAY, ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Tổng giám đốc - cho biết: “Gói dịch vụ Thanh toán điện tử và Nộp thuế số là sự phối hợp triển khai chặt chẽ giữa hai đơn vị: một bên là nền tảng công nghệ thanh toán hiện đại từ VNPAY, và một bên là hệ sinh thái dịch vụ ngân hàng số tiện ích từ SAIGONBANK. Sự kết nối nguồn lực này mang đến cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp một bộ công cụ quản lý đồng bộ, giúp quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế và kiểm soát dòng tiền trở nên khoa học, đơn giản hơn, đáp ứng lộ trình số hóa chung của nền kinh tế."
CUNG CẤP GIẢI PHÁP GIÚP HỘ KINH DOANH CHUYỂN ĐỔI SỐ NHẸ NHÀNG, THUẬN TIỆN
Trong khuôn khổ hợp tác, về thanh toán điện tử, VNPAY triển khai nhiều hình thức phù hợp với từng mô hình kinh doanh như VNPAY-QR, Cổng thanh toán, VNPAY-PhonePOS (biến điện thoại thông minh thành máy POS) và VNPAY-SmartPOS. Các giải pháp này cho phép từ cửa hàng nhỏ lẻ đến các đơn vị có nhiều điểm bán đều có thể lựa chọn cách thức triển khai phù hợp, mà không cần đầu tư hạ tầng phức tạp.
Song song với gói giải pháp thanh toán, gói giải pháp nộp thuế số gồm phần mềm bán hàng, tài liệu điện tử, hóa đơn điện tử và chữ ký số, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định, giảm thiểu sai sót so với kê khai thủ công, tất cả được thực hiện trên một thiết bị di động duy nhất.
Điểm nhấn đáng chú ý trong hợp tác lần này là gói hỗ trợ nộp thuế số dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp sẽ được SAIGONBANK và VNPAY tặng miễn phí kể từ ngày bắt đầu triển khai đến hết năm 2028. Như vậy, người dùng chỉ cần một thiết bị di động, hoàn toàn có thể thao tác trọn bộ giải pháp từ thanh toán đến nộp thuế số. Việc miễn phí giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể rào cản chi phí, vốn là mối lo lớn của nhiều đơn vị khi bắt đầu chuyển đổi.
Trong bối cảnh các hoạt động quản lý ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, mô hình hợp tác giữa SAIGONBANK và VNPAY sẽ mang đến một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thay vì coi chuyển đổi số là một dự án công nghệ phức tạp, giải pháp này hướng tới biến quá trình thành một phần tự nhiên trong hoạt động hằng ngày, bắt đầu từ thanh toán và mở rộng dần sang vận hành và nộp thuế số.
