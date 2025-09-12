Áp lực bán vẫn yếu, cổ phiếu vừa và nhỏ “lợi đà” tăng hàng loạt

Với số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 3 lần số giảm hôm nay thì dù thanh khoản suy yếu cũng không phải là tín hiệu bất lợi. Nhà đầu tư đang “găm hàng”, dù thị trường đã lấy lại toàn bộ mức giảm đầu tuần, nghĩa là lượng hàng bắt đáy đang có lời khá tốt.

Biên độ dao động của phiên cuối tuần đã hẹp lại đáng kể do sức mua có phần chậm lại trong khi bên bán cũng chưa xả hàng nhiều. Buổi sáng vẫn có một nhịp giảm dù không mạnh – chỉ số sâu nhất giảm gần 4 điểm – nhưng sau đó thị trường phục hồi tích cực. Đóng cửa VN-Index tăng 9,51 điểm tương đương +0,57% so với tham chiếu.

Độ rộng chỉ số tại đáy lúc 10h15 ghi nhận 174 mã tăng/100 mã giảm và cuối phiên là 252 mã tăng/84 mã giảm. Như vậy ngay cả khi thị trường kém nhất thì tương quan tăng giảm cũng không quá chênh lệch. Diễn biến sau đó phản ánh nỗ lực mua đẩy giá lên có hiệu quả tốt.

Trong 252 mã xanh ở HoSE, có 137 mã tăng trên 1%, chiếm 52,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn. Đây là bằng chứng rõ nét nhất về kết quả của lực cầu chủ động. Giao dịch tập trung cao ở vùng giá xanh, giữ được biên độ tăng tốt như vậy thì dù VN-Index có đỏ cũng không phải là vấn đề lớn. Ngoài ra mức thanh khoản khớp lệnh của VN-Index giảm 13% cũng phản ánh áp lực bán tương đối nhẹ. Nếu bên bán tranh thủ xả hàng giá cao thì hoặc giá sẽ lùi xuống, hoặc thanh khoản lên cao.

Nhóm cổ phiếu blue-chips phiên này không mạnh, nhưng vẫn có trụ đỡ điểm số. VIC tăng 1,32%, HPG tăng 2,92% là nổi bật trong Top 10 vốn hóa. Số còn lại hơi kém: VCB tăng nhẹ 0,15%, BID tăng 0,74%. Như vậy trong 10 cổ phiếu lớn nhất thì cũng chỉ có 4 mã xanh, còn lại đỏ. Bù lại số giảm ngoài VPB mất 2,02% thì còn lại cũng không đáng kể. Sự giằng co trong nhóm dẫn dắt là lý do VN-Index trồi sụt biên độ hẹp và chỉ tăng nhẹ về cuối. Các cổ phiếu còn lại cũng không có gì nổi bật, trừ MSN tăng 4,88%, GVR tăng 2,09%, VIB tăng 1,19%. VN30-Index đóng cửa tăng 0,56% với 16 mã tăng/12 mã giảm. Thanh khoản rổ này giảm hơn 12% so với phiên hôm qua.

Nhóm blue-chips chỉ có vài cổ phiếu mạnh.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi tốt nhất trạng thái lình xình ổn định này. Midcap tăng tới 1,33% trong khi Smallcap tăng 1,06%. Hai nhóm này duy trì dòng tiền khá tốt, midcap chỉ giảm giao dịch khoảng 2% trong khi Smallcap lại tăng gần 10%.

Toàn sàn HoSE có 137 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu lúc đóng cửa thì VN30 chỉ đóng góp 6 mã. Trong 11 mã kịch trần có một số thanh khoản khá tốt như CSM khớp 45,4 tỷ đồng, KSB khớp 126,8 tỷ, TDC khớp 12,8 tỷ, SJS với 26,3 tỷ, JVC với 16,6 tỷ, IJC với 316,2 tỷ.

Nhóm tăng trên 4% với thanh khoản cao cũng khá nhiều như CRE, DHA, ELC, DPR, VCG, PVD, HHV, GEX. Vài mã thậm chí còn khớp vượt trăm tỷ đồng. Khả năng duy trì cường độ dòng tiền ở cổ phiếu vừa và nhỏ đem lại sự sôi động đáng kể trong bối cảnh biên độ tổng thể yếu. Các nhà đầu tư cá nhân sẽ tìm thấy lý do để giao dịch hơn, vì để đẩy giá blue-chips tăng 1% cần dòng tiền rất lớn, trong khi đám đông dễ dàng lôi kéo giá cổ phiếu vừa và nhỏ.

Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay giảm 13,1% so với hôm qua, đạt 32.514 tỷ đồng. Nếu tính toàn thị trường bao gồm cả thỏa thuận, giao dịch giảm 8%, đạt 36,786 tỷ đồng. Mức thanh khoản này là khá thấp so với các tuần trước khi liên tục 3 tuần cuối tháng 8 thanh khoản trung bình trên 54.000 tỷ/phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài có thêm phiên bán ròng ngàn tỷ nữa, riêng HoSE bị rút đi 1.145 tỷ đồng. Như vậy khối này đã bán ròng sang tuần thứ 8 liên tục, với tuần này xấp xỉ 5.000 tỷ. Những cổ phiếu bị bán nhiều hôm nay là HPG -200,9 tỷ, SSI -178,9 tỷ, FPT -172 tỷ, VIX -127,5 tỷ, MSB -111,1 tỷ, MWG -100,8 tỷ. Phía mua ròng có GEX +178,4 tỷ, VNM +159,7 tỷ, MSN +129,8 tỷ, TCB +115,1 tỷ.