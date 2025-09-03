Áp lực dự phòng giảm sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng nửa cuối năm 2025

Đến cuối quý II/2025, tỷ lệ nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) của các ngân hàng niêm yết chỉ chiếm khoảng 1,1% tổng dư nợ, ghi nhận mức thấp nhất trong 6 quý trở lại đây…

Dữ liệu cập nhật từ báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết cho thấy, tỷ lệ nợ nhóm 2 bình quân toàn hệ thống giảm rõ rệt trong giai đoạn từ quý I/2024 đến quý II/2025. Cụ thể, tỷ lệ này bắt đầu ở mức 2,2% trong quý I/2024, sau đó giảm xuống 1,8% vào quý II, tiếp tục hạ còn 1,7% trong quý III/2024.

Trong quý IV/2024 và quý I/2025, nợ nhóm 2 duy trì quanh mức 1,5%, cho thấy sự ổn định. Đến quý II/2025, tỷ lệ này giảm mạnh xuống 1,1%, mức thấp nhất trong vòng 6 quý.

Song song đó, tỷ lệ nợ xấu (NPL) trên tổng dư nợ đến cuối quý II/2025 cũng ghi nhận mức 2%, thấp hơn so với mức 2,2% trong 3 quý đầu năm 2024.

Tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 của các ngân hàng niêm yết (Nguồn: Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Theo đánh giá của giới phân tích, xu hướng giảm liên tục của nợ nhóm 2 trong 6 quý giúp giảm thiểu áp lực chuyển nhóm nợ và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, việc luật hóa Nghị quyết 42 và sự phục hồi của thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình xử lý tài sản bảo đảm, đặc biệt với các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ có tỷ lệ nợ xấu cao. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong nửa cuối năm 2025.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2025 có thể đạt 18–20%, vượt mục tiêu đề ra của Ngân hàng Nhà nước.

Các chuyên gia kỳ vọng mặt bằng lãi suất thấp, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc pháp lý bất động sản và chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân sẽ thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong thời gian tới.

Biên lãi thuần (NIM) được kỳ vọng đã tạo đáy trong quý II/2025 và sẽ phục hồi dần trong nửa cuối năm 2025, dù mức phục hồi có thể không bằng cùng kỳ năm trước.

NIM của các ngân hàng niêm yết (Nguồn: VCBS)

Với ba triển vọng tích cực gồm: nợ xấu giảm, tín dụng tăng tốc và NIM hồi phục, VCBS đã nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế toàn ngành ngân hàng năm 2025 (so với cùng kỳ – YoY) từ 15% lên 18%, tuy nhiên dự báo có sự phân hóa theo từng nhóm ngân hàng.

Nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối (Vietcombank, VietinBank, BIDV) được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 12% so với năm 2024.

Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần (MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, SHB, VIB, MSB) được dự báo tăng trưởng 20%, nhờ hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân và cải thiện chất lượng tài sản. Nhóm này cũng ghi nhận nhiều câu chuyện nổi bật như phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của các công ty con, tái cấu trúc, thu hồi nợ.

Một số ngân hàng quy mô nhỏ như BaoVietBank, VietABank, Eximbank được dự báo có thể tăng trưởng lợi nhuận tới 35% nhờ tăng trưởng tín dụng vượt trội và mạnh tay xử lý nợ xấu.