Trang chủ Tài chính

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tùng Thư

19/08/2025, 08:08

Dự thảo Nghị định quy định điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đã xác lập giới hạn pháp lý đối với quyền thu giữ của tổ chức tín dụng. Theo đó, nhà ở duy nhất và công cụ lao động chủ yếu của người vay có thể nằm ngoài diện bị thu giữ nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định tại Điều 198a của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 96/2025/QH15.

Theo nội dung dự thảo, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ sẽ là những đối tượng trực tiếp thực hiện quy định, đồng thời các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.

Dự thảo đưa ra khái niệm "nhà ở duy nhất" là công trình xây dựng duy nhất thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, nơi người này đang ở và sinh sống ổn định, lâu dài hoặc thường xuyên.
(Dự thảo Nghị định quy định điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm)

Bên cạnh đó, "công cụ lao động chủ yếu hoặc duy nhất" được hiểu là phương tiện mang lại thu nhập chính hoặc duy nhất cho bên bảo đảm, với mức thu nhập được xác định căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Về điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm, dự thảo quy định rõ rằng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu chỉ được phép thu giữ nếu không phải là nhà ở duy nhất hoặc không phải là công cụ lao động chủ yếu hay duy nhất của bên bảo đảm. Trong trường hợp không thuộc các diện nói trên, tài sản vẫn có thể bị thu giữ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 198a của Luật Các tổ chức tín dụng hiện hành.

Tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm, bên bảo đảm (người vay hoặc một cá nhân/pháp nhân thứ ba đứng ra thế chấp tài sản giúp người vay - PV) có trách nhiệm xác nhận và cam kết rõ ràng tài sản thuộc hoặc không thuộc trường hợp được bảo vệ theo quy định. Nếu xác nhận tài sản là nhà ở duy nhất hoặc công cụ lao động chủ yếu, bên bảo đảm phải cung cấp các tài liệu chứng minh phù hợp.

Trường hợp không cung cấp được tài liệu, tài sản sẽ được xác định là không thuộc diện bảo vệ, và tổ chức tín dụng có quyền tiến hành thu giữ trên cơ sở xác nhận và cam kết đã lập. Dự thảo cũng nêu rõ trách nhiệm của bên bảo đảm trong việc đảm bảo tính hợp pháp và chính xác của các giấy tờ liên quan.

Theo đề xuất, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2025. Hiện, dự thảo đang được công khai để lấy ý kiến góp ý từ các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành chính thức.

Đọc thêm

Nới thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng thu hẹp đối tượng

Nới thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng thu hẹp đối tượng

Nghị định 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chỉ cho phép hộ gia đình và cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu. Đồng thời, thời hạn nợ tiền sử dụng đất được tính đến khi phát sinh các giao dịch đất đai ...

Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

Chuyển tiền điện tử từ 1.000 USD tại trung tâm tài chính quốc tế phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước đề xuất tất cả các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế đều phải báo cáo, nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt….

FWD Việt Nam được vinh danh: Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa Nhập nổi bật nhất

FWD Việt Nam được vinh danh: Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Bình đẳng và Hòa Nhập nổi bật nhất

Ngày 14/08/2025, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam tiếp tục được Tạp chí HR Asia vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á lần thứ 6 liên tiếp.

Phanh phui nhiều đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn

Phanh phui nhiều đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn

Cơ quan công an tại Quảng Trị và Hà Tĩnh đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, với số tiền lớn. Nhiều đối tượng đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra, vụ việc đang tiếp tục được mở rộng.

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

1

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

2

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

3

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

4

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

