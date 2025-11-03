Đà tăng của giá vàng trong nước gấp đôi so với thế giới

Tính đến ngày 3/11, giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 7,8%, giá vàng nhẫn tăng từ 8,86% - 10,16% so với phiên giao dịch đầu tháng trước (3/10), tăng gấp hơn 2 lần so với mức tăng 3,5% của giá vàng thế giới…

Sau nhịp đi ngang trong phiên cuối tuần trước (1/11), giá giao dịch vàng miếng SJC tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 146,1 triệu – 148,1 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tuy nhiên chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Công ty SJC niêm yết yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 146,6 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 148,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên tiếp tục được duy trì sang phiên chiều

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 1/11, giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng mức tăng trên, giá vàng miếng bán ra tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết ở mức 148,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 147,1 triệu đồng/lượng, 147,2 triệu đồng/lượng và 146,1 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, cả ba thương hiệu vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Tại Mi Hồng, giá mua vào vàng miếng SJC đặt ở mức 147,3 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 148,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng và 200 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 3/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trong khi đó, xu hướng phân hoá ghi nhận rõ rệt tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp tăng giá giao dịch vàng nhẫn thì một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch so với phiên 1/11. Đồng thời cũng ghi nhận hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn.

Cụ thể, sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 143,3 triệu – 145,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch ở mức 143,6 – 146,1 triệu đồng (mua – bán).

Cập nhật lúc 15 giờ, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,6 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, tại DOJI và PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu này đều niêm yết ở mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 15 giờ, hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 1/11, giá mua, bán vàng nhẫn ra tại DOJI và PNJ giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu chỉ ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên 3/11.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán ra giữ nguyên. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này niêm yết ở mức 139,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 1/11, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giữ nguyên trong khi giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều sau 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên 1/11.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 146,1 triệu – 149,1 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tuy nhiên, sau gần 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng lần lượt 500 nghìn đồng và 600 nghìn đồng.

Chốt phiên sáng, giá mua vào vàng nhẫn không đổi, trong khi giá giá bán ra giảm 100 nghìn đồng/lượng. Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút, Bảo Tín Minh Châu vẫn đặt giá mua vào ở mức 146,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 149,6 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 3/11 so với phiên 1/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu ghi nhận 2 nhịp tăng và 1 nhịp giảm trong phiên 3/11 với tổng mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 145,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,1 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua vào vàng nhẫn tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng trong khi giữ nguyên giá bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đều niêm yết ở mức 146,1 triệu – 148,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cập nhật lúc 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý đặt ở mức 145,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 148,6 triệu đồng/lượng sau 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen. Giá giao dịch vàng nhẫn tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 1/11. Tính đến 15 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.