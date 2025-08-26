Thứ Ba, 26/08/2025

Tài chính

Các ngân hàng thương mại đã mua vào 800 triệu USD trong ngày 25/8

Kỳ Phong

26/08/2025, 10:00

Theo Khối Thị trường tài chính ngân hàng ACB, trong ngày 25/8, các ngân hàng thương mại đã mua vào khoảng 800 triệu USD từ phiên can thiệp đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước….

VnEconomy

Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục bán ra USD kỳ hạn trong hôm nay. Trước đó (22/8), Ngân hàng Nhà nước đã thông báo bắt đầu bán USD với hình thức kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang dành cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm trong hai ngày từ 25 - 26/8 với mức giá bán là 26.550.

Việc Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ kỳ hạn và thị trường kỳ vọng FED có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9, sau phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole đã khiến tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng có lúc giảm xuống 26.285 VND/USD trong phiên sáng 26/, sau đó hồi phục lên mức 26.320 VND/USD khi chốt phiên.

Khối Thị trường tài chính của ACB dự báo tỷ giá liên ngân hàng sẽ ổn định quanh mức 26.300 VND/USD trong ngắn hạn.

Hôm nay (26/8), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.273 VND/USD, giảm 18 đồng so với ngày 25/8. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.537 VND/USD. Tỷ giá sàn là 24.009 VND/USD. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo hiện ở mức 24.077 - 26.550 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, lúc 9h30 sáng 26/8, giá USD giảm 20-40 đồng mỗi chiều.

Tại Vietcombank, tỷ giá VND/USD mua vào còn 26.090-26.120 đồng, bán ra 26.480 đồng.

Tỷ giá niêm yết tại VietinBank là 26.123 đồng (mua vào) và 26.483 đồng (bán ra).

Tại ACB, tỷ giá niêm yết là 26.130 đồng (mua vào) và 26.480 đồng (bán ra).

Sáng 26/8 (theo giờ Việt Nam), chỉ số USD Index tăng 0,72%. Trước đó, USD Index đã giảm gần 1% vào cuối tuần do kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang chờ dữ liệu PCE lõi, bảng lương phi nông nghiệp (NFP) và CPI tháng 8. Những dữ liệu này sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của Fed trong điều hành chính sách tiền tệ.

Thị trường hiện dự báo 85% khả năng FED sẽ giảm lãi suất vào ngày 17/9. Mức này giảm so với 95% của tuần trước. Tuy nhiên, vẫn cao hơn mức 60% của một tháng trước.

Tính từ đầu năm 2025, đồng USD đã mất giá 9%. Đồng EUR tăng hơn 12%. EUR là đồng tiền tăng mạnh nhất trong nhóm G10. Giới phân tích dự báo cặp EUR/USD có thể lên 1,20 - 1,22 vào nửa đầu năm 2026. Khả năng này phụ thuộc vào lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed và áp lực chính trị lên tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.

