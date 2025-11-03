MB góp phần bảo vệ an ninh tài chính số cho hàng triệu người Việt

"Phải có an ninh tài chính thì chuyển đổi số mới thành công", MB nhấn mạnh về tầm quan trọng của an toàn bảo mật trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

MB ĐỒNG HÀNH CÙNG CHIẾN DỊCH CỦA QUỐC GIA

Trước diễn biến phức tạp của lừa đảo trực tuyến, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã chính thức khởi động Chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 - Chậm mà chắc" từ tháng 10 đến tháng 12/2025.

Hưởng ứng chiến dịch, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và HTV9 phối hợp tổ chức buổi tọa đàm Talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" với sự tham gia của ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT MB và ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Tại buổi tọa đàm, ông Vũ Duy Hiền chia sẻ: "Trong năm 2023, số lượng tội phạm lừa đảo trên không gian mạng khoảng 15.000 người với thiệt hại ước tính 8 đến 10.000 tỷ đồng. Đến năm 2024, con số đã tăng lên 18.900 tỷ đồng".

Trong bối cảnh này, vai trò của các ngân hàng thương mại không còn chỉ dừng lại ở bảo vệ tài khoản của riêng khách hàng mình, mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống an ninh tài chính quốc gia. MB, một trong 5 ngân hàng hàng đầu Việt nam (BIG5) đã luôn đề cao tính an toàn, bảo mật cho tài khoản khách hàng, chủ động về công nghệ và tiên phong trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến.

ÁP DỤNG TƯ DUY NGƯỢC VÀ TRIỂN KHAI 2 TUYẾN PHÒNG THỦ CHỐNG LỪA ĐẢO

Với triết lý "Phòng thủ chủ động – Bảo vệ từ gốc", MB triển khai 2 tuyến phòng thủ đa lớp chống lừa đảo: Hệ thống công nghệ ba tầng tự động và mạng lưới liên kết chia sẻ dữ liệu real-time với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước

Ở tuyến phòng thủ thứ nhất, MB triển khai kiến trúc bảo mật 3 tầng, bảo vệ khách hàng từ khi mở ứng dụng. Tầng đầu tiên, bộ giải pháp MB App Protection tự động quét thiết bị, phát hiện 99% phần mềm độc hại và ngắt dịch vụ khi phát hiện thiết bị của người dùng bị chiếm quyền, bảo vệ hơn hàng nghìn tỷ đồng cho khách hàng sử dụng App MBBank.

Tầng thứ hai, tính năng "Khiên thép" kết nối hệ thống SIMO (Hệ thống Giám sát thông minh các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ gian lận của Ngân hàng Nhà nước) nơi các dữ liệu đã được liên kết với danh sách tài khoản lừa đảo của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an. Nếu phát hiện tài khoản đích nằm trong danh sách cảnh báo của Bộ công an, App MBBank hiển thị thông báo, khuyến cáo khách hàng cân nhắc hoặc tạm dừng giao dịch yêu cầu liên hệ tổng đài.

Tầng thứ ba, cũng là lớp bảo vệ đặc biệt nhất, là hệ thống AI phân tích hành vi giao dịch cá nhân hóa, theo dõi thời gian, tốc độ thao tác, tài khoản nhận và vị trí địa lý để chặn giao dịch nghi ngờ ngay cả khi đã xác thực khuôn mặt. Chị D. (34 tuổi, Nha Trang) chia sẻ về lần được AI của MB bảo vệ hơn 200 triệu đồng: “Mình cũng đọc nhiều về các vụ hack tiền trong tài khoản, nhưng cũng chủ quan vì nghĩ giao dịch giờ phải xác thực mặt hết rồi, mà chắc cũng không rơi vào mình. Không ngờ đêm hôm ấy điện thoại mình nhảy thông báo liên tục, mỗi giao dịch chỉ 1-2 triệu. May thế nào App MBBank phát hiện giao dịch bất thường, chuyển qua nước ngoài nên đã chặn ngay.”

MB là một trong những ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số với 35 triệu khách hàng, gần 400 triệu giao dịch mỗi năm và 94% trong đó là giao dịch số.

Ngoài ra, MB áp dụng "tư duy ngược" bằng cách xây dựng hai nhóm chuyên gia công nghệ chuyên biệt song song, trong đó nhóm 1 phòng thủ bảo vệ hệ thống còn nhóm 2 liên tục tổ chức các cuộc tấn công mô phỏng kịch bản lừa đảo để phát hiện lỗ hổng trước khi tội phạm khai thác.

KIẾN TẠO NIỀM TIN SỐ: HÀNH ĐỘNG THỰC VÀ CON SỐ THUYẾT PHỤC

Hệ thống phòng thủ đa tầng của MB đã mang lại hiệu quả thực chất, ngăn chặn hàng nghìn tỷ đồng khỏi rủi ro gian lận. Đây là nền tảng để MB chiếm được lòng tin của 35 triệu khách hàng với 391 triệu giao dịch/năm, trong đó 94% qua kênh số.

"Phải có an ninh mạng thì chuyển đổi số mới thành công được. Khi mọi người cảm thấy lo sợ môi trường số thì sẽ không thể chuyển đổi số”, ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT MB, khẳng định quan điểm then chốt: an ninh tài chính số không phải là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số thành công.

Với triết lý "Phòng thủ chủ động – Bảo vệ từ gốc", MB không chỉ bảo vệ tài khoản mà kiến tạo hạ tầng niềm tin cho hàng chục triệu khách hàng trên hành trình số hóa ngành ngân hàng. Để tìm hiểu sâu hơn về chiến lược ứng dụng AI bảo vệ khách hàng, độc giả có thể theo dõi talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các kênh chính thống của MB.

Là một trong Top 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB sẽ góp mặt chia sẻ những góc nhìn, bí quyết để trở thành ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng tới mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, xã hội và đất nước.