Hội chợ Mùa Thu 2025 thúc đẩy ngành hàng thời trang Việt

Hội chợ Mùa Thu 2025 đã bước vào những ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động phong phú, nhộn nhịp. Bất chấp thời tiết mưa gió, cuối tuần vừa qua, hàng trăm người dân vẫn đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam để trải nghiệm mua sắm…

Hội chợ Mùa Thu 2025 có quy mô hơn 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp. Trong đó, ngành may mặc được đánh giá là một trong những nhóm ngành sôi động nhất. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hai ngày cuối tuần vừa qua, khu vực sảnh 3 - 5 luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Đây là khu vực quy tụ các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước với nhiều mặt hàng phong phú, giá cả hấp dẫn.

Hàng loạt các gian hàng quần áo, giày dép, túi xách... thực hiện chiến dịch sales khủng để kích cầu người dân đến tham quan. Đa số doanh nghiệp này đều áp dụng mức giảm giá trên 50%, thậm chí có đơn vị còn đưa ra mức sales lên đến 80% đối với toàn bộ sản phẩm. Nhờ đó, khách ra các gian hàng vào tấp nập, nhiều người còn phải xếp hàng để được thanh toán.

Khảo sát cho thấy, nhiều mẫu giày của các thương hiệu quốc tế vốn có giá gần 4 triệu đồng, nay được giảm tới 70%, chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Những sản phẩm áo sơ mi, quần jeans, váy công sở, phụ kiện thời trang được giảm từ 30% đến 60%, khiến các gian hàng luôn trong tình trạng "cháy" mẫu. Một số thương hiệu còn tung chương trình đồng giá 149.000 đồng/sản phẩm, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh các thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định được vị thế với chiến lược bán hàng linh hoạt. Khu gian hàng của Tổng công ty May 10 tại Hội chợ Mùa Thu 2025 nổi bật với cách bài trí hiện đại, được thiết kế như một showroom thu nhỏ. Những bộ sưu tập mới nhất dành cho nam, nữ với thiết kế đa dạng được sắp đặt theo từng phân khúc, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa.

Chị Nguyễn Thị Trang, Phó phòng bán hàng, cho biết May 10 mang đến hội chợ các sản phẩm thế mạnh như sơ mi, vest, đồng thời giới thiệu dòng thời trang thông minh ứng dụng công nghệ chống nhăn, kháng khuẩn, chất liệu thân thiện với môi trường. Thực tế cho thấy, gian hàng May 10 luôn trong tình trạng đông khách. Nhiều khách hàng sau khi thử đồ đã đặt mua ngay tại chỗ hoặc lựa chọn may đo.

Ngoài các dòng sản phẩm truyền thống, May 10 cũng giới thiệu thêm nhiều thiết kế mới theo xu hướng thời trang thu đông 2025. Mức giá cũng được thiết kế theo nhiều phân khúc để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Doanh nghiệp cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi trực tiếp tại Hội chợ Mùa Thu 2025 như giảm giá 10 - 50% hoặc đồng giá đối với cho các sản phẩm sơ mi…

Tương tự, tại gian hàng ở khu "Thu đất Việt", thương hiệu Khatoco mang đến hơn 500 sản phẩm thời trang nam công sở và đời thường – từ áo sơ mi, áo polo, quần tây đến quần kaki, thể hiện tinh thần “Chuyên nghiệp – Thanh lịch – Thoải mái”. Khách hàng đến tham quan và mua sắm sẽ được tặng ưu đãi 10% toàn bộ gian hàng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Cùng góp mặt tại khu may mặc, Công ty Cổ phần May Sài Đồng (thương hiệu SADOGA) thu hút đông đảo khách tham quan suốt những ngày diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025. Gian hàng được thiết kế theo phong cách mở, tạo không gian trải nghiệm thoải mái cho khách hàng. Tại đây, các mẫu thời trang công sở, được bày trí theo từng nhóm sản phẩm, dễ quan sát và lựa chọn.

Anh Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Kinh doanh, cho biết các sản phẩm của SADOGA được thiết kế với mẫu mã đa dạng, phom dáng được thiết kế riêng phù hợp với vóc dáng người Việt. Với mức giá phải chăng, SADOGA hướng tới phục vụ đông đảo người tiêu dùng Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, công nhân viên chức và người lao động có thu nhập trung bình.

"Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, chúng tôi xác định trọng tâm là tăng trải nghiệm của khách hàng. Khi khách được tận tay cảm nhận chất liệu, thử đồ tại chỗ và nhận tư vấn chuyên nghiệp, tỷ lệ chốt đơn tăng rõ rệt. Đây cũng là cách để doanh nghiệp khẳng định rằng thời trang Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nhãn quốc tế", anh Nam nhấn mạnh.

Thông qua Hội chợ Mùa Thu 2025, có thể thấy thời trang nội địa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi tầng lớp trung lưu tăng nhanh, xu hướng tiêu dùng ưu tiên hàng Việt chất lượng cao ngày càng rõ nét. Sự kiện này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp bán được hàng, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy hình thành thói quen tiêu dùng mới: tin vào hàng Việt, chuộng trải nghiệm thật và ưu tiên chất lượng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn được ví như "siêu hội chợ 6 nhất" - nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp nhất, sản phẩm đa dạng nhất, ưu đãi tốt nhất, không gian tiện ích nhất, hoạt động xúc tiến thương mại sôi nổi nhất và lượng khách tham quan đông nhất.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế sáng tạo và hội nhập sâu rộng, những sự kiện như thế này được xem là cú hích quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và thúc đẩy sức mua trên toàn thị trường.

Cũng nhằm mục tiêu này và hướng tới nhóm sản phẩm thời trang, Lễ hội Thương hiệu sản phẩm thời trang Việt năm 2025 vừa chính thức khai mạc tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội. Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Xuân Đỉnh và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức.

Với quy mô 150 gian hàng, sự kiện thu hút gần 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong ngành hàng thời trang, dệt may, phụ kiện, nguyên liệu, thiết bị ngành thời trang, góp phần nâng cao vị thế sản phẩm Việt.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là khu trình diễn và triển lãm áo dài Việt Nam, nơi hội tụ những tác phẩm đặc sắc của các nghệ nhân và nhà thiết kế nổi tiếng. Cùng với đó, nhiều hoạt động phụ trợ được tổ chức để tăng cường tương tác và tạo trải nghiệm thực tế cho khách hàng: trình diễn thời trang của các nhà thiết kế và thương hiệu Việt; trình diễn sản phẩm lụa tơ sen; trải nghiệm thử sản phẩm...

Hiện nay, người tiêu dùng không chỉ mua sắm, mà còn mong muốn cảm nhận câu chuyện thương hiệu qua sản phẩm. Và đây cũng là yếu tố gia tăng niềm tin - điều kiện cốt lõi để hàng Việt nâng tầm.