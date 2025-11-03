Hội chợ Mùa Thu 2025 thúc đẩy ngành hàng thời trang Việt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 03/11/2025
Minh Nguyệt
03/11/2025, 19:11
Hội chợ Mùa Thu 2025 đã bước vào những ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động phong phú, nhộn nhịp. Bất chấp thời tiết mưa gió, cuối tuần vừa qua, hàng trăm người dân vẫn đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam để trải nghiệm mua sắm…
Hội chợ Mùa Thu 2025 có quy mô hơn 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp. Trong đó, ngành may mặc được đánh giá là một trong những nhóm ngành sôi động nhất. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hai ngày cuối tuần vừa qua, khu vực sảnh 3 - 5 luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Đây là khu vực quy tụ các thương hiệu thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước với nhiều mặt hàng phong phú, giá cả hấp dẫn.
Hàng loạt các gian hàng quần áo, giày dép, túi xách... thực hiện chiến dịch sales khủng để kích cầu người dân đến tham quan. Đa số doanh nghiệp này đều áp dụng mức giảm giá trên 50%, thậm chí có đơn vị còn đưa ra mức sales lên đến 80% đối với toàn bộ sản phẩm. Nhờ đó, khách ra các gian hàng vào tấp nập, nhiều người còn phải xếp hàng để được thanh toán.
Khảo sát cho thấy, nhiều mẫu giày của các thương hiệu quốc tế vốn có giá gần 4 triệu đồng, nay được giảm tới 70%, chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Những sản phẩm áo sơ mi, quần jeans, váy công sở, phụ kiện thời trang được giảm từ 30% đến 60%, khiến các gian hàng luôn trong tình trạng "cháy" mẫu. Một số thương hiệu còn tung chương trình đồng giá 149.000 đồng/sản phẩm, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.
Bên cạnh các thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định được vị thế với chiến lược bán hàng linh hoạt. Khu gian hàng của Tổng công ty May 10 tại Hội chợ Mùa Thu 2025 nổi bật với cách bài trí hiện đại, được thiết kế như một showroom thu nhỏ. Những bộ sưu tập mới nhất dành cho nam, nữ với thiết kế đa dạng được sắp đặt theo từng phân khúc, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa.
Chị Nguyễn Thị Trang, Phó phòng bán hàng, cho biết May 10 mang đến hội chợ các sản phẩm thế mạnh như sơ mi, vest, đồng thời giới thiệu dòng thời trang thông minh ứng dụng công nghệ chống nhăn, kháng khuẩn, chất liệu thân thiện với môi trường. Thực tế cho thấy, gian hàng May 10 luôn trong tình trạng đông khách. Nhiều khách hàng sau khi thử đồ đã đặt mua ngay tại chỗ hoặc lựa chọn may đo.
Ngoài các dòng sản phẩm truyền thống, May 10 cũng giới thiệu thêm nhiều thiết kế mới theo xu hướng thời trang thu đông 2025. Mức giá cũng được thiết kế theo nhiều phân khúc để phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Doanh nghiệp cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi trực tiếp tại Hội chợ Mùa Thu 2025 như giảm giá 10 - 50% hoặc đồng giá đối với cho các sản phẩm sơ mi…
Tương tự, tại gian hàng ở khu "Thu đất Việt", thương hiệu Khatoco mang đến hơn 500 sản phẩm thời trang nam công sở và đời thường – từ áo sơ mi, áo polo, quần tây đến quần kaki, thể hiện tinh thần “Chuyên nghiệp – Thanh lịch – Thoải mái”. Khách hàng đến tham quan và mua sắm sẽ được tặng ưu đãi 10% toàn bộ gian hàng trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.
Cùng góp mặt tại khu may mặc, Công ty Cổ phần May Sài Đồng (thương hiệu SADOGA) thu hút đông đảo khách tham quan suốt những ngày diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025. Gian hàng được thiết kế theo phong cách mở, tạo không gian trải nghiệm thoải mái cho khách hàng. Tại đây, các mẫu thời trang công sở, được bày trí theo từng nhóm sản phẩm, dễ quan sát và lựa chọn.
Anh Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Kinh doanh, cho biết các sản phẩm của SADOGA được thiết kế với mẫu mã đa dạng, phom dáng được thiết kế riêng phù hợp với vóc dáng người Việt. Với mức giá phải chăng, SADOGA hướng tới phục vụ đông đảo người tiêu dùng Việt, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, công nhân viên chức và người lao động có thu nhập trung bình.
"Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, chúng tôi xác định trọng tâm là tăng trải nghiệm của khách hàng. Khi khách được tận tay cảm nhận chất liệu, thử đồ tại chỗ và nhận tư vấn chuyên nghiệp, tỷ lệ chốt đơn tăng rõ rệt. Đây cũng là cách để doanh nghiệp khẳng định rằng thời trang Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nhãn quốc tế", anh Nam nhấn mạnh.
Thông qua Hội chợ Mùa Thu 2025, có thể thấy thời trang nội địa Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi tầng lớp trung lưu tăng nhanh, xu hướng tiêu dùng ưu tiên hàng Việt chất lượng cao ngày càng rõ nét. Sự kiện này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp bán được hàng, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy hình thành thói quen tiêu dùng mới: tin vào hàng Việt, chuộng trải nghiệm thật và ưu tiên chất lượng.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn được ví như "siêu hội chợ 6 nhất" - nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp nhất, sản phẩm đa dạng nhất, ưu đãi tốt nhất, không gian tiện ích nhất, hoạt động xúc tiến thương mại sôi nổi nhất và lượng khách tham quan đông nhất.
Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế sáng tạo và hội nhập sâu rộng, những sự kiện như thế này được xem là cú hích quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và thúc đẩy sức mua trên toàn thị trường.
Cũng nhằm mục tiêu này và hướng tới nhóm sản phẩm thời trang, Lễ hội Thương hiệu sản phẩm thời trang Việt năm 2025 vừa chính thức khai mạc tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội. Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Xuân Đỉnh và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức.
Với quy mô 150 gian hàng, sự kiện thu hút gần 100 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong ngành hàng thời trang, dệt may, phụ kiện, nguyên liệu, thiết bị ngành thời trang, góp phần nâng cao vị thế sản phẩm Việt.
Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là khu trình diễn và triển lãm áo dài Việt Nam, nơi hội tụ những tác phẩm đặc sắc của các nghệ nhân và nhà thiết kế nổi tiếng. Cùng với đó, nhiều hoạt động phụ trợ được tổ chức để tăng cường tương tác và tạo trải nghiệm thực tế cho khách hàng: trình diễn thời trang của các nhà thiết kế và thương hiệu Việt; trình diễn sản phẩm lụa tơ sen; trải nghiệm thử sản phẩm...
Hiện nay, người tiêu dùng không chỉ mua sắm, mà còn mong muốn cảm nhận câu chuyện thương hiệu qua sản phẩm. Và đây cũng là yếu tố gia tăng niềm tin - điều kiện cốt lõi để hàng Việt nâng tầm.
Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ kéo dài đến hết ngày 4/11. Theo thông tin mới nhất, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có công văn yêu cầu dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa thu 2025.
Theo công văn, thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Với tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai, UBND TP Hà Nội đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất năm 2025.
Diễn ra trong 3 ngày từ 30/10 đến 01/11/2025 tại TP.Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp và thương hiệu hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, cùng nhiều quốc gia khác, Triển lãm K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 mang đến không gian trưng bày đa dạng với hàng ngàn sản phẩm và công nghệ tiên tiến trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe...
Ở giao điểm giữa văn hóa và tay nghề thủ công, Louis Vuitton tiếp tục khẳng định rằng: thời trang không chỉ để mặc, mà để chiêm nghiệm. Đó là khi thời trang tương đồng với điêu khắc, và túi xách trở thành tác phẩm nghệ thuật…
Các thương hiệu đang chuyển hướng từ chiến lược mở rộng nhanh sang tập trung sâu hơn vào việc gắn kết với nhóm khách hàng giàu có, trong bối cảnh tìm kiếm tăng trưởng giữa thị trường Trung Quốc đầy biến động...
Trang phục thông minh trước đây chỉ giới hạn chủ yếu ở quần áo thể thao. Giờ đây, những sản phẩm này đã thâm nhập vào thế giới thời trang may sẵn chính thống, kết hợp thành công sự thoải mái, độ bền và công nghệ với thiết kế thẩm mỹ…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: