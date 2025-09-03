Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD

Sáng 3/9, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD/VND tăng từ 6 đến 26 đồng mỗi USD so với 29/8, trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán. Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng trên 17 nghìn tỷ đồng…

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hôm nay tăng 6 đồng so với 29/8, niêm yết mức 25.246 VND/USD. Theo biên độ giao dịch +/-5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.508 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.984 VND/USD.

Lúc 10h 30, Vietcombank niêm yết giá mua USD ở mức 26.138 VND/USD (tăng 26 đồng so với phiên trước); giá bán ở mức 26.508 VND/USD (tăng 6 đồng).

Nhiều ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tỷ giá tăng từ 6 đến 26 đồng/USD so với chốt phiên 29/8; trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán.

Lúc 10h30 ngày 3/9, BIDV niêm yết giá USD mua vào là 26.168 VND, giá bán 26.508 VND. VietinBank đưa ra mức mua cao nhất thị trường là 26.196 VNDUSD, trong khi giá bán cũng giữ ở 26.508 đồng/USD.

Techcombank niêm yết tỷ giá USD/VND ở mức 26.172 VND/USD mua vào và giá bán 26.508 VND/USD. Sacombank có mức mua 26.180 VND/USD và giá bán thấp hơn mặt bằng chung, ở 26.500 đồng/USD. Eximbank niêm yết mức mua thấp nhất, chỉ 26.120 đồng/USD, bán ra vẫn ở 26.508 đồng/USD. Cuối cùng, ACB mua vào 26.160 đồng/USD và bán ra 26.508 đồng/USD.

Mặc dù giá bán USD tại các ngân hàng thương mại ngày 3/9 vẫn neo ở mức trần trong biên độ quy định của Ngân hàng Nhà nước nhưng đã giảm đáng kể so với mức đỉnh được thiết lập ngày 22/8 (mua vào 26.212 VND/USD, bán ra 26.562 VND/USD).

VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng thương mại sáng 3/9/2025

Trong tuần trước (từ 25/8 - 29/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm qua hầu hết các phiên. Chốt ngày 29/8, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.240 VND/USD, giảm mạnh 58 đồng so với phiên cuối tuần trước đó22/8.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 25/8 - 29/8 tăng – giảm đan xen qua các phiên. Kết thúc phiên 29/8, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.349 VND/USD, tăng nhẹ 19 đồng so với phiên 22/8.

Tuần trước, tỷ giá trên thị trường tự do diễn biến theo xu hướng tăng. Chốt phiên 29/8, tỷ giá tự do tăng 140 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.650 VND/USD và 26.720 VND/USD.

Tuần từ 25/8 - 29/8, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống giảm ở tất cả các kỳ hạn so với 22/8. Kết thúc ngày 29/8, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 3,84%/năm (-1,12 đpt); 1 tuần 4,39% (-0,77 đpt); 2 tuần 4,99% (-0,61 đpt); 1 tháng 5,33% (-0,37 đpt).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn trong tuần qua. Chốt phiên 29/8, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,3%/năm (không đổi); 1 tuần 4,35% (-0,01 đpt); 2 tuần 4,4% (-0,01 đpt) và 1 tháng 4,43% (-0,03 đpt).

Trên thị trường mở tuần qua, ở kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 77.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4%/năm. Có 41.552,01 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn; có 58.822,36 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước trong tuần qua.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 17.270,35 tỷ đồng từ thị trường trong tuần qua qua kênh thị trường mở. Đến ngày 29/8, có 181.663,7 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.