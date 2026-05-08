Trang chủ Tài chính

Áp ngưỡng nợ 1 triệu đồng hoãn xuất cảnh thực chất là thu hẹp diện áp dụng

Lan Anh

08/05/2026, 08:04

Mức ngưỡng nợ thuế 1 triệu đồng để xem xét hoãn xuất cảnh đang đặt ra tranh luận là cao hay thấp, nhưng theo cơ quan soạn thảo điều quan trọng không nằm ở con số tuyệt đối mà ở bản chất điều chỉnh chính sách theo hướng thu hẹp phạm vi áp dụng, loại trừ các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật và bảo đảm tính hợp lý trong quản lý…

Áp ngưỡng nợ 1 triệu đồng hoãn xuất cảnh thực chất là thu hẹp diện áp dụng

Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo phương án này, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã nếu rơi vào tình trạng trên, đồng thời có khoản nợ từ 1 triệu đồng trở lên và không thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo có thể bị áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh.

Song song đó, dự thảo vẫn giữ nguyên các trường hợp đang áp dụng theo quy định hiện hành, như cá nhân kinh doanh, chủ hộ nợ từ 50 triệu đồng hoặc người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng và đã quá hạn trên 120 ngày hay trường hợp cá nhân xuất cảnh để định cư nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên thiết lập ngưỡng 1 triệu đồng áp dụng riêng với nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, vốn được xem là dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai và duy trì thông tin thuế.

Theo Cục Thuế, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng thực chất là điều chỉnh theo hướng thu hẹp phạm vi áp dụng so với quy định hiện hành.

Trước đó, Nghị định 49/2025/NĐ-CP chưa có mức nợ tối thiểu đối với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng nghĩa chỉ cần phát sinh khoản nợ quá hạn dù giá trị rất nhỏ nhưng người nộp thuế vẫn có thể bị xem xét hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo.

So với quy định này, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng trong dự thảo mới thực chất đã loại trừ một số lượng lớn trường hợp có khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật hoặc phát sinh do sai sót hành chính.

Thứ hai, việc thiết lập ngưỡng này nhằm xử lý bất cập đối với các khoản nợ rất nhỏ phát sinh do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc các nguyên nhân khách quan sẽ được loại trừ.

Theo số liệu tổng hợp, hơn 50% người nộp thuế trong trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số nợ dưới 1 triệu đồng, nhưng tổng số nợ này chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng nợ thuế. Điều đó cho thấy một nửa số đối tượng thuộc diện quản lý đặc biệt lại chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ về số tiền nợ.

(Cục Thuế)

Nếu tiếp tục duy trì cơ chế không có ngưỡng như hiện hành, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể tác động đến số lượng lớn người nộp thuế chỉ vì các khoản nợ rất nhỏ, trong khi hiệu quả thu hồi ngân sách không tương xứng.

"Việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng vì vậy nhằm bảo đảm nguyên tắc tương xứng giữa tính chất vi phạm và biện pháp quản lý nhà nước được áp dụng", Cục Thuế nhấn mạnh.

Thứ ba, trước những ý kiến cho rằng mức 1 triệu đồng là thấp hay cao, Cục Thuế cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ bản chất của quy định này.

Theo đó, cần hiểu đúng trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” không chỉ là phát sinh nợ thuế mà còn là hành vi vi phạm nghĩa vụ duy trì thông tin đăng ký thuế, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm tra và thu hồi nợ. Việc này làm gián đoạn kết nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, tiềm ẩn nguy cơ né tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Do đó, việc áp dụng biện pháp quản lý không chỉ dựa vào số tiền nợ mà còn xuất phát từ yêu cầu bảo đảm tính tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa tình trạng bỏ địa chỉ kinh doanh để né tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Trong đó ngưỡng 1 triệu đồng chỉ là một điều kiện trong tổng thể các dấu hiệu vi phạm.

Thứ tư, dự thảo tiếp tục duy trì cơ chế cảnh báo trước khi áp dụng biện pháp hạn chế.

Thực tiễn triển khai cho thấy cơ chế này vận hành theo hướng tạo điều kiện khắc phục trước khi có khoảng 7.100 người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ và được hủy bỏ việc tạm hoãn xuất cảnh. 

(Cục Thuế)

Cụ thể, người nộp thuế chỉ bị xem xét tạm hoãn xuất cảnh sau khi đã được xác định thuộc diện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đã được cơ quan thuế gửi thông báo và quá 30 ngày vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ. 

Khoảng thời gian này được coi là đủ để người nộp thuế kiểm tra, đối chiếu thông tin, thực hiện nghĩa vụ hoặc xử lý các vướng mắc phát sinh. Biện pháp hoãn xuất cảnh chỉ được áp dụng khi người nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ dù đã có đủ thời gian và cơ hội khắc phục, Cục Thuế nhấn mạnh.

Thứ năm, việc bổ sung ngưỡng 1 triệu đồng được xem là giải pháp dung hòa giữa yêu cầu quản lý và quyền lợi của người dân.

Nếu giữ nguyên cơ chế không ngưỡng như Nghị định 49/2025/NĐ-CP có thể phát sinh những trường hợp khoản nợ rất nhỏ vẫn bị áp dụng biện pháp mạnh; ngược lại, nếu đặt ngưỡng quá cao, có thể dẫn đến tâm lý chây ỳ hoặc lợi dụng kẽ hở để kéo dài tình trạng không thực hiện nghĩa vụ.

Mức 1 triệu đồng vì vậy vừa loại bỏ được phần lớn các khoản nợ nhỏ mang tính kỹ thuật, vừa duy trì hiệu lực răn đe cần thiết đối với hành vi không tuân thủ.

Theo Cục Thuế, đề xuất bổ sung ngưỡng nợ từ 1 triệu đồng đối với trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký được đánh giá là bước điều chỉnh hợp lý, có cơ sở từ thực tiễn và dữ liệu quản lý, đồng thời thể hiện định hướng cân bằng giữa hiệu lực quản lý thuế và việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Siết nợ xấu chây ì: Đề xuất hạn chế xuất cảnh, xử lý hình sự

05:45, 16/04/2026

Siết nợ xấu chây ì: Đề xuất hạn chế xuất cảnh, xử lý hình sự

Cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên bị tạm hoãn xuất cảnh

14:11, 02/03/2025

Cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên bị tạm hoãn xuất cảnh

Doanh nghiệp kiến nghị giới hạn phạm vi áp dụng hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

13:49, 29/09/2025

Doanh nghiệp kiến nghị giới hạn phạm vi áp dụng hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

cục thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nghị định 49/2025/NĐ-CP nghị định quản lý thuế người nộp thuế ngưỡng nợ thuế 1 triệu đồng nợ thuế quản lý thuế tạm hoãn xuất cảnh

TNEX vào Top 100 Ngân hàng số toàn cầu 2026: Dấu ấn từ tăng trưởng thực chất và sức khỏe tài chính

TNEX vào Top 100 Ngân hàng số toàn cầu 2026: Dấu ấn từ tăng trưởng thực chất và sức khỏe tài chính

Vị trí #65 trong bảng xếp hạng World’s Top 100 Digital Banks Ranking 2026 của TABInsights cho thấy TNEX đang từng bước chuyển hóa năng lực tăng trưởng thành hiệu quả vận hành và nền tảng tài chính bền vững.

Giá vàng suy yếu sau khi bùng nổ qua mốc 4.700 USD/oz

Giá vàng suy yếu sau khi bùng nổ qua mốc 4.700 USD/oz

“Nếu lệnh ngừng bắn duy trì, chiến tranh kết thúc và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, giá vàng có thể tăng trở lại mốc 5.000 USD/oz", một chiến lược gia nhận định...

Giới đầu tư toàn cầu chuộng trái phiếu phát hành bằng tiền châu Á

Giới đầu tư toàn cầu chuộng trái phiếu phát hành bằng tiền châu Á

Thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền châu Á đang nổi lên như một điểm sáng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran...

Moody's sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Moody’s sắp đánh giá tín nhiệm tiền số stablecoin

Moody's, một trong những tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới, đang chuẩn bị phát hành đánh giá tín nhiệm đối với tiền số stablecoin, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với các loại tài sản số...

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Ngân hàng hợp tác với thương hiệu bán lẻ: Xu hướng mới trên thị trường tài chính tiêu dùng

Người tiêu dùng ngày nay không còn xem thanh toán là bước cuối trong mua sắm, mà chủ động cân nhắc ngay từ đầu cách chi tiêu sao cho tối ưu và nâng cao trải nghiệm.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Số người siêu giàu ở châu Âu tăng 26% sau 5 năm, dẫn đầu là Đức

Nhiều nghiên cứu dược phẩm mới hướng tới chữa đột quỵ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ

Cá nhân mua ròng gần 1.000 tỷ đồng, gom nhiều nhất FPT

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp Việt cần tiên phong làm chủ AI, UAV chiến lược

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy