Trang chủ Tài chính

Doanh nghiệp kiến nghị giới hạn phạm vi áp dụng hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Lan Nhi

29/09/2025, 13:49

VCCI đề nghị giới hạn quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế nhằm bảo đảm quyền tự do đi lại và tránh tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư...

Giới hạn áp dụng hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Giới hạn áp dụng hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tập hợp nhiều ý kiến góp ý của các hiệp hội và doanh nghiệp liên quan đến Dự thảo Luật Quản lý thuế.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định hoãn xuất cảnh với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp khi doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, Khoản 5 Điều 17 Dự thảo Luật quy định: cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đổi với số tiền thuế nợ và thời gian nợ theo ngưỡng do Chính phủ quy định thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

Tuy nhiên, VCCI đánh giá quy định trên là không phù hợp và cần được lược bỏ, bởi lẽ theo Luật Doanh nghiệp 2020, cá nhân chỉ cần sở hữu từ 25% vốn đã là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và không phân biệt có quyền điều hành hay không.

Quy định tạm hoãn xuất cảnh được đặt ra nhằm tạo sức ép với những cá nhân trực tiếp sở hữu và điều hành doanh nghiệp để truy thu thuế. Tuy nhiên, việc áp dụng với tất cả chủ sở hữu hưởng lợi là quá rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do đi lại, đặc biệt với những người không tham gia điều hành doanh nghiệp. Đồng thời, quy định này cũng có thể làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, bởi nhà đầu tư nước ngoài có nguy cơ bị hạn chế xuất cảnh chỉ vì doanh nghiệp góp vốn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

(Trích góp ý Dự thảo của VCCI)

Theo đó, chủ sở hữu hưởng lợi chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp hoặc cổ phần nắm giữ, thay vì không chịu trách nhiệm vô hạn với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, chủ sở hữu hưởng lợi không trực tiếp điều hành, ra quyết định về hoạt động của doanh nghiệp, VCCI cho biết.

VCCI nhấn mạnh hiện nay, ngành thuế có rất nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản ngân hàng, không cho phép sử dụng hóa đơn, kê biên và đấu giá tài sản... Do đó, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ nên áp dụng trong trường hợp đặc thù và đúng đối tượng.

Trước đó, tại hội thảo “Lấy ý kiến doanh nghiệp về Dự thảo Luật Quản lý thuế”, Ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), cũng kiến nghị bỏ Khoản 5, Điều 17, Dự thảo Luật Quản lý thuế quy định về hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi nếu doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Để đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với nguyên tắc trách nhiệm hữu hạn, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam đề nghị ban soạn thảo tập trung vào hai nội dung:

Thứ nhất, cần quy định rõ phạm vi áp dụng. Theo đó, chỉ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi khi chứng minh được họ trực tiếp chỉ đạo, thông đồng trong hành vi trốn thuế thay vì áp dụng chung cho mọi chủ sở hữu hưởng lợi.

Thứ hai, cần phân biệt ngưỡng áp dụng đối với các đối tượng trong doanh nghiệp. Với người đại diện theo pháp luật có thể áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi doanh nghiệp có nợ thuế vượt ngưỡng và kéo dài theo quy định vì họ trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm quản lý.

Trong khi đó, đối với chủ sở hữu hưởng lợi, biện pháp này chỉ nên áp dụng với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên bởi chủ sở hữu hưởng lợi là chủ sở hữu và chịu trách nhiệm với tất cả hoạt động của công ty.

Phản hồi về vấn đề này, trong khuôn khổ buổi hội thảo, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), khẳng định cơ quan thuế thực hiện theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) nhấn mạnh doanh nghiệp đã quy định là công ty trách nhiệm hữu hạn thì chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp. Còn đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu hưởng lợi có vai trò là người chỉ đạo gián tiếp hoặc trực tiếp việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

“Phạm vi áp dụng hoãn xuất nhập cảnh cho chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp như Dự thảo quy định quá rộng, Cơ quan thuế sẽ tiếp thu ý kiến để điều chỉnh phù hợp”, ông Đặng Ngọc Minh cho biết.

Cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên bị tạm hoãn xuất cảnh

14:11, 02/03/2025

Cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên bị tạm hoãn xuất cảnh

Đề xuất hoãn xuất cảnh với cá nhân nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng trở lên

08:09, 28/12/2024

Đề xuất hoãn xuất cảnh với cá nhân nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng trở lên

Ngành thuế thu nợ 4.289 tỷ đồng nhờ biện pháp hoãn xuất cảnh

10:29, 23/12/2024

Ngành thuế thu nợ 4.289 tỷ đồng nhờ biện pháp hoãn xuất cảnh

chủ sở hữu hưởng lợi công ty trách nhiệm hữu hạn cục thuế cưỡng chế thuế doanh nghiệp Dự thảo Luật Quản lý thuế hoãn xuất cảnh luật doanh nghiệp Luật Quản lý thuế nghĩa vụ thuế nợ thuế tài chính thuế trách nhiệm hữu hạn truy thu thuế VCCI

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…

PVcomBank trao tặng 10 chiếc xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế

PVcomBank trao tặng 10 chiếc xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế

Vừa qua, tại thành phố Huế, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Lễ trao tặng xe điện phục vụ công tác chung cho Bệnh viện Trung ương Huế.

PVcomBank và VNPost Tây Ninh ký kết hợp đồng cung cấp thấu chi bưu tá

PVcomBank và VNPost Tây Ninh ký kết hợp đồng cung cấp thấu chi bưu tá

Ngày 26/9/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Bưu điện (VNPost) tỉnh Tây Ninh đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác cung cấp sản phẩm thấu chi bưu tá – giải pháp tín chấp hỗ trợ lực lượng bưu tá trong quá trình công tác.

Cải cách chính sách tài khóa và tiền tệ để tăng trưởng bền vững

Cải cách chính sách tài khóa và tiền tệ để tăng trưởng bền vững

Các chuyên gia nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững không thể dựa vào nới lỏng tiền tệ kéo dài, mà cần cải cách cơ cấu, đổi mới chính sách thuế và phát triển thị trường vốn để giảm phụ thuộc tín dụng ngân hàng…

