Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Siết nợ xấu chây ì: Đề xuất hạn chế xuất cảnh, xử lý hình sự

Phan Linh

16/04/2026, 05:45

Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kiến nghị hạn chế xuất cảnh đối với người có nợ xấu lớn, đồng thời xem xét xử lý hình sự các trường hợp không hợp tác bàn giao tài sản bảo đảm của những khoản nợ đã bán cho VAMC...

Đại diện các ngân hàng cho biết thời gian xử lý tài sản bảo đảm hiện kéo dài từ 3 đến 5 năm khiến nguồn lực bị chôn trong nợ xấu, gây lãng phí lớn.
Đại diện các ngân hàng cho biết thời gian xử lý tài sản bảo đảm hiện kéo dài từ 3 đến 5 năm khiến nguồn lực bị chôn trong nợ xấu, gây lãng phí lớn.

Tại tọa đàm về xử lý nợ xấu trong bối cảnh mới chiều 15/4, nhiều ngân hàng than khó khi bên cạnh nhóm khách hàng thiện chí phối hợp bàn giao tài sản, còn có một tỷ lệ lớn bên vay tìm mọi cách kéo dài quá trình thu hồi nợ.

Ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VAMC cho rằng điểm nghẽn hiện nay là thiếu những chế tài đủ mạnh để củng cố kỷ luật tín dụng trên thị trường. Hệ quả là nợ xấu đang hình thành từ hai nguồn song song: một phần xuất phát từ nguyên nhân khách quan như kinh tế khó khăn, thị trường đi xuống khiến khách hàng mất khả năng trả nợ; phần còn lại bắt nguồn từ sự thiếu minh bạch và kỷ luật thị trường. Với nhóm thứ hai, tình trạng chây ì, dây dưa nghĩa vụ ngày càng phổ biến, thậm chí hình thành các nhóm khách hàng vay mượn hộ, vay chéo và đảo nợ lẫn nhau theo cách ngày càng phức tạp.

“Có những người vẫn sinh hoạt rất dư dả, đi xe sang, đi du lịch nước ngoài nhưng lại không chịu trả nợ”.

(Ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VAMC) 

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho biết, trong thực tiễn đã xảy ra nhiều trường hợp bên có nghĩa vụ trả nợ cố tình tạo ra các tranh chấp giả nhằm trì hoãn việc bàn giao và xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

“Khi xuất hiện các tình huống như vậy, vụ việc gần như không còn điều kiện để áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn, mà buộc phải chuyển sang quy trình tố tụng thông thường, kéo dài qua nhiều cấp xét xử từ sơ thẩm, phúc thẩm, thậm chí giám đốc thẩm. Điều này khiến thời gian xử lý tài sản bị kéo dài đáng kể, làm giảm hiệu quả thu hồi nợ và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng luân chuyển vốn của hệ thống tín dụng”, ông Hùng phân tích.

Phó Chủ tịch VNBA kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu áp dụng các chế tài mạnh hơn đối với những người phát sinh nợ xấu lớn, đặc biệt là những khoản nợ đã bán cho VAMC.

“Cần xem xét hạn chế xuất cảnh đối với người có nợ xấu lớn. Không thể để họ dễ dàng ra nước ngoài rồi trốn ở đó thì ngân hàng không thể có nguồn lực để đi tìm mà xử lý nợ”, ông Nguyễn Quốc Hùng kiến nghị.

Đại diện VNBA cũng đặt vấn đề, những khoản nợ xấu đã bán cho VAMC không còn đơn thuần là quan hệ dân sự giữa ngân hàng và khách hàng, mà đã trở thành một phần nguồn lực tài chính của quốc gia.

Vì vậy, với các trường hợp khoản nợ đã được bán cho VAMC nhưng bên có nghĩa vụ vẫn không hợp tác trong xử lý nợ và tài sản bảo đảm, cần đặt ra câu hỏi liệu hành vi này có đang gây thất thoát tài sản nhà nước hay không.

Trên cơ sở lập luận đó, ông Nguyễn Quốc Hùng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu những chế tài đủ mạnh, thậm chí xem xét xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình không hợp tác trong xử lý tài sản bảo đảm.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNBA.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNBA.

“Có những vụ việc kéo dài nhiều năm nhưng bên phải thi hành án vẫn không bàn giao tài sản, không chấp hành bản án hoặc quyết định thi hành án. Với những trường hợp như vậy, theo tôi cần phải xử lý mạnh hơn, thậm chí xem xét khởi tố khi có dấu hiệu vi phạm, thì mới có thể lập lại kỷ cương và tạo nền tảng cho thị trường mua bán nợ vận hành thực chất”.

Đồng quan điểm với lãnh đạo VNBA, bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Ban Pháp chế của BIDV cho rằng các ngân hàng có thể áp dụng nhiều biện pháp xử lý nợ xấu như bán nợ cho VAMC, DATC, ủy thác cho các đơn vị liên quan… nhưng đích đến cuối cùng vẫn là xử lý được tài sản bảo đảm và hiện thực hóa giá trị tài sản thành tiền để tạo ra vòng quay tín dụng mới.

“Tài sản đó cần được chuyển cho chủ mới có năng lực khai thác, tiếp tục đưa vào sản xuất, kinh doanh, qua đó tạo ra dòng tiền mới cho nền kinh tế”, bà Phương nhấn mạnh.

Theo đại diện các ngân hàng, nếu không sớm tháo được nút thắt về xử lý tài sản bảo đảm thì thị trường mua bán nợ sẽ không thể phát triển, bởi sẽ không có nhà đầu tư nào, dù trong nước hay quốc tế, sẵn sàng tham gia nếu họ không nhìn thấy khả năng thu hồi tài sản.

Bởi bản chất của mua nợ chính là kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ gắn với khoản nợ đó, trong đó cốt lõi là quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Muốn thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường mua bán nợ của Việt Nam, điều kiện tiên quyết là môi trường pháp lý phải minh bạch, sạch và bảo đảm quyền xử lý tài sản sau mua nợ. Nếu nhìn vào một thị trường có rất nhiều khoản nợ nhưng tài sản bảo đảm lại không thể xử lý được, thì rất khó để thuyết phục bất kỳ nhà đầu tư nào tham gia.

Đại diện "big 4" ngân hàng kiến nghị được bán nợ xấu thấp hơn giá trị sổ sách

Đại diện “big 4” ngân hàng kiến nghị được bán nợ xấu thấp hơn giá trị sổ sách

Từ khóa:

bán nợ cho VAMC chế tài xử lý nợ tài sản bảo đảm thị trường mua bán nợ vamc xử lý nợ xấu

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm

Chứng khoán

2

Hạ tầng thoát nước Hải Phòng chưa theo kịp tốc độ đô thị hoá

Địa phương

3

Khoảng cách điểm số thương hiệu giữa các ngân hàng đang thu hẹp

Doanh nghiệp

4

Thương mại biên giới Quảng Trị: Từ lợi thế hành lang Đông – Tây đến “nút thắt” hạ tầng

Thị trường

5

Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp từ năm 2026

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

