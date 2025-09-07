Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm ván sợi gỗ Thái Lan và Trung Quốc

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Thái Lan và Trung Quốc là từ 2,59% đến 39,88%...

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BCT ngày 5/9/2025 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm ván sợi gỗ có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Thái Lan và Trung Quốc là từ 2,59% đến 39,88%.

Trong quá trình điều tra vụ việc, thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tác động của hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu đối với hoạt động của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Thái Lan và Trung Quốc.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hàng hóa nhập khẩu bán phá giá từ Thái Lan và Trung Quốc đã có đe dọa thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra bán phá giá tiếp tục có xu hướng tăng rất nhanh và mạnh (tăng hơn 52% so với cùng kỳ) ngay sau khi Bộ Công Thương quyết định khởi xướng điều tra vụ việc.

Do vậy, Bộ Công Thương đã xem xét áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời nhằm ngăn chặn lượng nhập khẩu ván sợi gỗ gia tăng nhanh có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khó có thể khắc phục cho ngành sản xuất trong nước trong thời gian tới.

Theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để thu thập, xác minh thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp và đưa ra kết luận cuối cùng trên cơ sở đánh giá tác động toàn diện của vụ việc.