Trang chủ Thị trường

Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm ván sợi gỗ Thái Lan và Trung Quốc

Song Hà

07/09/2025, 15:26

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Thái Lan và Trung Quốc là từ 2,59% đến 39,88%...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BCT ngày 5/9/2025 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm ván sợi gỗ có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Thái Lan và Trung Quốc là từ 2,59% đến 39,88%.

Trong quá trình điều tra vụ việc, thực hiện theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tác động của hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu đối với hoạt động của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Thái Lan và Trung Quốc.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy hàng hóa nhập khẩu bán phá giá từ Thái Lan và Trung Quốc đã có đe dọa thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, lượng nhập khẩu hàng hóa bị điều tra bán phá giá tiếp tục có xu hướng tăng rất nhanh và mạnh (tăng hơn 52% so với cùng kỳ) ngay sau khi Bộ Công Thương quyết định khởi xướng điều tra vụ việc.

Do vậy, Bộ Công Thương đã xem xét áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời nhằm ngăn chặn lượng nhập khẩu ván sợi gỗ gia tăng nhanh có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng và khó có thể khắc phục cho ngành sản xuất trong nước trong thời gian tới.

Theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để thu thập, xác minh thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp và đưa ra kết luận cuối cùng trên cơ sở đánh giá tác động toàn diện của vụ việc.

Bộ Công Thương: Áp thuế tự vệ phân bón nhằm tạo công bằng cho sản xuất trong nước

07:46, 06/03/2021

Bộ Công Thương: Áp thuế tự vệ phân bón nhằm tạo công bằng cho sản xuất trong nước

Bộ Công Thương áp thuế nhôm Trung Quốc cao nhất là 35,58%

15:16, 30/05/2019

Bộ Công Thương áp thuế nhôm Trung Quốc cao nhất là 35,58%

Bộ Công Thương áp thuế tôn màu với hàng Trung Quốc, Hàn Quốc cao nhất 34%

16:33, 19/06/2019

Bộ Công Thương áp thuế tôn màu với hàng Trung Quốc, Hàn Quốc cao nhất 34%

Bộ Công Thương điều tra Luật Quản lý ngoại thương ngành sản xuất trong nước nhập khẩu Thái Lan Thuế chống bán phá giá Trung Quốc ván sợi gỗ

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao

8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao

Trong 8 tháng đầu năm 2025 không chỉ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mà giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá tích cực với con số gần 410 nghìn tỷ đồng…

Tây Ninh: “Cửa ngõ” kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

Tây Ninh: “Cửa ngõ” kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

Với sự tham gia của 142 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và các "ông lớn" phân phối như Amazon, Walmart, Aeon, Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025" đã khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh mới thành lập trong bản đồ thương mại quốc tế...

Sản xuất nông nghiệp tháng 8/2025: Phục hồi tích cực nhưng còn nhiều thách thức

Sản xuất nông nghiệp tháng 8/2025: Phục hồi tích cực nhưng còn nhiều thách thức

Tháng 8/2025 ghi nhận nhiều chuyển biến trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước. Diện tích gieo cấy lúa giảm nhưng tiến độ thu hoạch khả quan; chăn nuôi gia cầm tăng, trong khi chăn nuôi lợn gặp khó do dịch bệnh. Lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tiếp tục khởi sắc, góp phần củng cố đà phục hồi kinh tế và bảo đảm an ninh lương thực…

Tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tháng 8 tăng cao

Tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tháng 8 tăng cao

Các sự kiện và hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức long trọng với quy mô lớn đã góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch tăng cao...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy

