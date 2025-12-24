“Vựa hoa” lớn nhất xứ Thanh hối hả bước vào vụ Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 26/12/2025
Nguyễn Thuấn
24/12/2025, 08:28
Những ngày này, “vựa hoa” lớn nhất Thanh Hóa bước vào cao điểm xuống giống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Dù thời tiết không thuận, người trồng hoa Đông Cương vẫn cần mẫn chăm sóc, kỳ vọng vụ mùa quan trọng nhất trong năm.
Làng hoa Đông Cương, phường Hàm Rồng, hiện có hơn 200 hộ trồng hoa, cung ứng cho thị trường Thanh Hóa và nhiều tỉnh lân cận. Thời điểm này, từ sáng sớm đến tối muộn, người dân tất bật làm đất, tưới tiêu, cắt tỉa, căng lưới chống sương và thắp đèn điều tiết sinh trưởng.
Theo nhiều chủ vườn, mưa bão giai đoạn đầu khiến chi phí tăng cao do phải đầu tư lại giống. Dù vậy, các hộ vẫn dồn sức chăm sóc, điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết, bù đắp phần thiệt hại và giữ vững thương hiệu làng hoa truyền thống.
Với hàng triệu tỷ đồng nộp ngân sách và hàng vạn việc làm được tạo ra, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ là trụ cột năng lượng mà còn là điểm tựa của cộng đồng. Hàng nghìn chương trình an sinh xã hội được triển khai trên khắp cả nước đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Petrovietnam vì cộng đồng”, khẳng định vai trò tiên phong của Tập đoàn trong phát triển bền vững và kiến tạo tương lai.
Việc hoàn thiện cơ chế tín dụng xanh, ưu đãi thuế và ban hành các chính sách đặc thù là giải pháp then chốt, giúp doanh nghiệp ngành hóa chất đổi mới công nghệ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững…
Với đà tăng trưởng được giữ vững sau 11 tháng, dự báo xuất khẩu tôm cả năm 2025 sẽ cán mốc 4,6 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước đến nay. Trung Quốc tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất, trong khi Mỹ chịu áp lực thuế, còn EU và CPTPP nổi lên như những trụ cột ổn định, giúp ngành tôm duy trì đà tăng trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động...
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/12 tiếp tục được điều chỉnh giảm khá mạnh so với kỳ trước (18/12). Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 523 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 614 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 219 đồng/lít - 228 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S tăng 222 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành..
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: