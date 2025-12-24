Thứ Sáu, 26/12/2025

Trang chủ Thị trường

“Vựa hoa” lớn nhất xứ Thanh hối hả bước vào vụ Tết

Nguyễn Thuấn

24/12/2025, 08:28

Những ngày này, “vựa hoa” lớn nhất Thanh Hóa bước vào cao điểm xuống giống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026. Dù thời tiết không thuận, người trồng hoa Đông Cương vẫn cần mẫn chăm sóc, kỳ vọng vụ mùa quan trọng nhất trong năm.

Ông Nguyễn Xuân Phong một chủ vườn đang "khoác áo" cho những cho vườn hồng của gia đình.
Ông Nguyễn Xuân Phong một chủ vườn đang "khoác áo" cho những cho vườn hồng của gia đình.

Làng hoa Đông Cương, phường Hàm Rồng, hiện có hơn 200 hộ trồng hoa, cung ứng cho thị trường Thanh Hóa và nhiều tỉnh lân cận. Thời điểm này, từ sáng sớm đến tối muộn, người dân tất bật làm đất, tưới tiêu, cắt tỉa, căng lưới chống sương và thắp đèn điều tiết sinh trưởng.

Theo nhiều chủ vườn, mưa bão giai đoạn đầu khiến chi phí tăng cao do phải đầu tư lại giống. Dù vậy, các hộ vẫn dồn sức chăm sóc, điều chỉnh kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết, bù đắp phần thiệt hại và giữ vững thương hiệu làng hoa truyền thống.

Toàn cảnh làng hoa Đông Cương nhìn từ trên cao những ngày vào vụ tết
Toàn cảnh làng hoa Đông Cương nhìn từ trên cao những ngày vào vụ tết
VnEconomy
Luống hoa cúc được chăm sóc kỹ để bảo đảm nở đúng dịp tết
Luống hoa cúc được chăm sóc kỹ để bảo đảm nở đúng dịp tết
Người dân tất bật làm đất, tưới nước cho từng luống hoa
Người dân tất bật làm đất, tưới nước cho từng luống hoa
Nhà lưới được đầu tư bài bản để giảm rủi ro thời tiết
Nhà lưới được đầu tư bài bản để giảm rủi ro thời tiết
Hệ thống tưới nước được lắp đặt dọc các thửa ruộng hoa
Hệ thống tưới nước được lắp đặt dọc các thửa ruộng hoa
Hoa hồng là một trong những loại hoa chủ lực của làng Đông Cương
Hoa hồng là một trong những loại hoa chủ lực của làng Đông Cương
Mỗi thửa ruộng hoa là nguồn thu nhập chính của người dân dịp cuối năm
Mỗi thửa ruộng hoa là nguồn thu nhập chính của người dân dịp cuối năm
Thời điểm này, các chủ tất bật chăm bón cho cây 
Thời điểm này, các chủ tất bật chăm bón cho cây 
Người trồng hoa Đông Cương kỳ vọng vụ tết thắng lợi
Người trồng hoa Đông Cương kỳ vọng vụ tết thắng lợi
Người trồng hoa tỉ mỉ
Người trồng hoa tỉ mỉ "khoác áo" cho từng nụ non
Đông Cương vào vụ, sắc xuân đang dần hình thành trên những thửa ruộng hoa
Đông Cương vào vụ, sắc xuân đang dần hình thành trên những thửa ruộng hoa
Nhịp lao động hối hả ở làng hoa Đông Cương

