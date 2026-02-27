Asia Vibe bứt tốc mùa lễ hội, thu hút dòng khách Móng Cái

Mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân đang đưa Asia Vibe (Vinhomes Golden Avenue, Móng Cái) bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Với lợi thế kết nối xuyên biên giới, quy hoạch thương phố quốc tế bài bản và dòng khách gia tăng rõ rệt, khu vực này đang hình thành hệ sinh thái kinh doanh sôi động, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá tại một trong những đô thị cửa khẩu năng động nhất miền Bắc.

ĐIỂM HỘI TỤ DÒNG KHÁCH TRONG MÙA KINH DOANH CAO ĐIỂM

Mỗi dịp cuối năm và đầu xuân, Móng Cái đều bước vào chu kỳ sôi động nhất khi hàng loạt lễ hội văn hóa, sự kiện giải trí và hoạt động du xuân được tổ chức liên tục. Đây cũng là thời điểm đô thị cửa khẩu phát huy trọn vẹn lợi thế giao thương, du lịch xuyên biên giới.

Năm 2025, chỉ trong 3 tháng đầu năm, đô thị cửa khẩu này đón tới 669.045 lượt khách du lịch, tăng 8% so với cùng kỳ. Dự kiến năm nay, tốc độ tăng trưởng du khách còn cao hơn nữa khi các hoạt động lễ hội, sự kiện được tổ chức quy mô vượt xa năm trước.

Asia Vibe đang trong mùa lễ hội cao điểm, kéo dài từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026. Ảnh: Vinhomes.

Trong bức tranh đó, Asia Vibe tại Vinhomes Golden Avenue nhanh chóng trở thành tâm điểm hội tụ. Không chỉ là nơi tổ chức các chương trình lễ hội, biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, khu thương phố quốc tế này còn tạo ra một không gian trải nghiệm trọn vẹn, kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí trong cùng một hành trình.

Anh Trần Minh Quân (35 tuổi, Móng Cái) cho biết gia đình anh đã quay lại Asia Vibe nhiều lần chỉ trong vài tháng.

“Ban đầu, chúng tôi đến xem chương trình Giáng sinh. Sau đó quay lại dịp Tết để trải nghiệm thêm. Không khí luôn sôi động, nhiều hoạt động mới được tổ chức liên tục. Mỗi lần đến là một trải nghiệm khác”, anh nói.

Với du khách liên tỉnh, Asia Vibe còn là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ trong hành trình xuyên biên giới. Chị Nguyễn Hải Lam (Hải Phòng) chia sẻ gia đình chị lựa chọn lịch trình kết hợp trải nghiệm tại Asia Vibe trước khi sang Đông Hưng (Trung Quốc).

“Buổi sáng chúng tôi dạo phố, ăn uống, tham gia lễ hội tại Asia Vibe. Buổi chiều di chuyển vài phút là đã có thể làm thủ tục sang Trung Quốc để tiếp tục hành trình. Một ngày nhưng trải nghiệm hai không gian văn hóa hoàn toàn khác biệt”, chị Lam cho biết.

Trải nghiệm “một ngày - hai quốc gia”, kết nối liền mạch từ phố thương mại đến cửa khẩu Bắc Luân, đang trở thành đặc sản riêng của Móng Cái. Trong hành trình đó, Asia Vibe đóng vai trò như một điểm trung chuyển, nơi đón và giữ chân dòng khách trước khi họ tiếp tục chi tiêu, di chuyển hoặc quay trở lại.

TỪ TÂM ĐIỂM LỄ HỘI ĐẾN “CỖ MÁY TẠO DÒNG TIỀN” CỦA ĐÔ THỊ CỬA KHẨU

Sức bật thương mại của Asia Vibe không chỉ đến từ các sự kiện mà còn từ quy hoạch bài bản và hạ tầng chiến lược.

Nằm ngay điểm đầu tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, kết nối trực tiếp các cửa khẩu Bắc Luân I, II, III, thương phố quốc tế này giữ vai trò “phễu đón khách” tự nhiên của toàn vùng biên mậu. Lưu lượng phương tiện và du khách liên tục gia tăng tạo ra nguồn cầu thực cho hoạt động thương mại, thay vì chỉ phụ thuộc vào dòng khách theo mùa.

Quy hoạch 5 tuyến thương phố quốc tế với ngành hàng đa dạng giúp hình thành chuỗi trải nghiệm khép kín, từ ẩm thực, mua sắm đến giải trí. Không gian rộng, hạ tầng đồng bộ cho phép tổ chức các sự kiện quy mô lớn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Dòng khách dồi dào thúc đẩy dòng tiền tại Asia Vibe. Ảnh: Vinhomes.

Thực tế vận hành cho thấy hiệu quả kinh doanh đang được cải thiện rõ rệt. Nhiều cửa hàng ghi nhận lượng khách tăng mạnh vào cuối tuần và các dịp lễ, với doanh thu có thể cao gấp hai đến ba lần ngày thường.

Anh Trần Quốc Huy, một thương nhân mở cửa hàng đồ uống tại Asia Vibe, cho biết: “Thời điểm khảo sát mặt bằng đầu năm 2025, chúng tôi nhìn thấy tiềm năng. Nhưng hiện tại, dòng khách đã hiện hữu rõ ràng. Cuối tuần hoặc khi có sự kiện, cửa hàng gần như kín chỗ cả ngày. Chúng tôi đang lên kế hoạch mở rộng để tận dụng giai đoạn tăng trưởng này”.

Với nhà đầu tư như anh Huy, yếu tố quan trọng nhất không nằm ở kỳ vọng tương lai mà ở những tín hiệu tăng trưởng đã được kiểm chứng: dòng khách tăng đều, hoạt động kinh doanh sôi động và hệ sinh thái thương mại liên tục mở rộng. Đây chính là nền tảng quan trọng để các thương nhân chọn Asia Vibe cho chiến lược đầu tư dài hạn. Ngược lại, sự gia nhập của ngày càng nhiều thương nhân mới cũng tạo hiệu ứng cộng hưởng, giúp mở rộng hệ sinh thái ngành hàng và tăng sức hút cho toàn khu.

Động lực tăng trưởng của Asia Vibe còn được củng cố bởi các dự án hạ tầng chiến lược đang triển khai tại Móng Cái, trong đó có mô hình cửa khẩu thông minh ngay sát khu vực. Khi đi vào vận hành, hệ thống này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, gia tăng lưu lượng khách và thúc đẩy giao thương xuyên biên giới.

Sự cộng hưởng của hạ tầng, dòng khách và hoạt động thương mại đang tạo nền tảng để Asia Vibe chuyển mình từ một điểm đến lễ hội thành trung tâm tiêu dùng, giao thương mới của Móng Cái. Trong chu kỳ tăng trưởng mới của đô thị cửa khẩu, đây được xem là giai đoạn bản lề, khi những vị trí đón đầu dòng khách và dòng tiền bắt đầu định hình rõ giá trị và lợi thế dài hạn.