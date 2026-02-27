Thứ Sáu, 27/02/2026

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

Thiên Di

27/02/2026, 13:51

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ đạo tăng cường quản lý và xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng chưa hiệu quả và hạn chế thất thoát tài sản công...

Theo nội dung chỉ đạo, Thành phố sẽ thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng sai mục đích; cho thuê, cho mượn trái quy định; để đất bị lấn chiếm; chậm đưa vào sử dụng; vi phạm tiến độ dự án; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Việc giao đất, cho thuê đất phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình triển khai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh được giao chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai của doanh nghiệp Nhà nước, bao gồm cả các doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Công tác xử lý phải được thực hiện đúng thẩm quyền và bảo đảm thời hạn theo quy định. Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch, xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra, quản lý và xử lý quỹ đất.

Đối với các khu nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố cùng chính quyền địa phương được yêu cầu khẩn trương tiếp nhận, quản lý và tổ chức xử lý theo quy định, tránh kéo dài thời gian gây lãng phí nguồn lực.

UBND các xã, phường, đặc khu phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc. Khi phát hiện các trường hợp sử dụng sai mục đích, cho thuê trái phép hoặc để đất trống, địa phương có trách nhiệm kịp thời xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan chuyên môn để xem xét giải quyết.

Thành phố đồng thời yêu cầu các tổng công ty, công ty trực thuộc tiến hành rà soát quỹ đất đang quản lý, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất, doanh nghiệp phải thực hiện bàn giao theo quy định. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý và sử dụng đất.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, việc quản lý và sử dụng đất phải tuân thủ phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn hoặc không còn nhu cầu, doanh nghiệp phải trả lại Nhà nước.

Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh hiện có tổng cộng 1.087 trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Thành phố đang tiến hành rà soát toàn bộ danh mục nhà, đất nhằm xác định rõ các tài sản dôi dư hoặc thiếu so với tiêu chuẩn, định mức. Trên cơ sở kết quả rà soát, Thành phố sẽ xây dựng phương án xử lý theo hướng ưu tiên chuyển đổi công năng, sử dụng làm cơ sở giáo dục và y tế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Nhà ở xã hội tại TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu lớn, nguồn cung chưa theo kịp thực tế

16:11, 26/02/2026

Nhà ở xã hội tại TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu lớn, nguồn cung chưa theo kịp thực tế

Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng

14:32, 26/02/2026

Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

13:57, 21/02/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

doanh nghiệp nhà nước quản lý đất đai TP. Hồ Chí Minh quản lý sử dụng đất quỹ đất quỹ đất dôi dư Quy hoạch xây dựng tài sản dôi dư TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác giữa các nhà thầu xây dựng Việt Nam - Hàn Quốc

Tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác giữa các nhà thầu xây dựng Việt Nam - Hàn Quốc

Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, có nhiều kinh nghiệm và là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng quy mô lớn hiện nay, hai bên càng có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng…

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Nhà ở xã hội tại TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu lớn, nguồn cung chưa theo kịp thực tế

Nhà ở xã hội tại TP.Hồ Chí Minh: Nhu cầu lớn, nguồn cung chưa theo kịp thực tế

Sau Tết Bính Ngọ, câu chuyện nhà ở xã hội tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục nổi lên như một trong những vấn đề kinh tế xã hội đáng chú ý nhất. Trong bối cảnh đô thị đặc biệt này vẫn là “đầu tàu” thu hút lao động nhập cư, nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và viên chức trẻ ngày càng gia tăng, trong khi nguồn cung nhà ở xã hội chưa theo kịp thực tế.

Hà Nội điều chỉnh danh mục hạ tầng kỹ thuật do Thành phố quản lý

Hà Nội điều chỉnh danh mục hạ tầng kỹ thuật do Thành phố quản lý

Thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục đường, hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước do Thành phố quản lý theo Quyết định số 5904/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND Thành phố Hà Nội. Theo đó, nhiều hạng mục đã được rà soát, cập nhật và phân cấp cho phù hợp với thực tế quản lý…

Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng

Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới phải bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp với thu nhập...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

