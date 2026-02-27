TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành chỉ đạo tăng cường quản lý và xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng chưa hiệu quả và hạn chế thất thoát tài sản công...

Theo nội dung chỉ đạo, Thành phố sẽ thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp sử dụng sai mục đích; cho thuê, cho mượn trái quy định; để đất bị lấn chiếm; chậm đưa vào sử dụng; vi phạm tiến độ dự án; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Việc giao đất, cho thuê đất phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình triển khai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh được giao chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai của doanh nghiệp Nhà nước, bao gồm cả các doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Công tác xử lý phải được thực hiện đúng thẩm quyền và bảo đảm thời hạn theo quy định. Cùng với đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch, xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra, quản lý và xử lý quỹ đất.

Đối với các khu nhà, đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố cùng chính quyền địa phương được yêu cầu khẩn trương tiếp nhận, quản lý và tổ chức xử lý theo quy định, tránh kéo dài thời gian gây lãng phí nguồn lực.

UBND các xã, phường, đặc khu phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của các đơn vị trực thuộc. Khi phát hiện các trường hợp sử dụng sai mục đích, cho thuê trái phép hoặc để đất trống, địa phương có trách nhiệm kịp thời xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo cơ quan chuyên môn để xem xét giải quyết.

Thành phố đồng thời yêu cầu các tổng công ty, công ty trực thuộc tiến hành rà soát quỹ đất đang quản lý, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất, doanh nghiệp phải thực hiện bàn giao theo quy định. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý và sử dụng đất.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, việc quản lý và sử dụng đất phải tuân thủ phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn hoặc không còn nhu cầu, doanh nghiệp phải trả lại Nhà nước.