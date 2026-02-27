Ông Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Chiều 27/2, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định cho ông Nguyễn Sỹ Hiệp - Ảnh: Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, hội nghị hôm nay không chỉ là sự kiện quan trọng mà còn thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, tăng cường nguồn lực. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh Ban đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao, nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.