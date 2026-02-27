Ông Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương
Hà Lê
27/02/2026, 18:12
Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Chiều 27/2, tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Sơn và đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, hội nghị hôm nay không chỉ là sự kiện quan trọng mà còn thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, tăng cường nguồn lực. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh Ban đang thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương giao, nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ông Nguyễn Kim Sơn sinh năm 1966 quê TP.Hải Phòng. Ông có
trình độ phó giáo sư, tiến sĩ ngành Ngữ văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, đại biểu Quốc
hội khóa XV.
Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó ban Chính sách,
Chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Kim Sơn từng là Phó giám đốc, Phó giám đốc
thường trực rồi Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ tháng 4-2021 đến nay, ông là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo.
Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974 quê Ninh Bình; trình độ thạc
sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14 tại Đại hội
Đảng lần thứ 14.
Ông Hiệp từng làm trợ lý Thủ tướng, Vụ trưởng Thư ký - Biên
tập, Văn phòng Chính phủ trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ
tháng 9-2014.
