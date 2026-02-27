Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài
Mai Nhi
27/02/2026, 12:04
Sau khi giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục đảo chiều với tổng mức giảm lên tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong ngày vía Thần tài (26/2), trong phiên sáng nay (27/2), giá vàng tại các hệ thống lớn giữ xu hướng đi ngang...
Tính đến 11 giờ ngày 27/2, Công
ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn duy trì giá
mua vàng miếng ổn định ở mức 181 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184 triệu
đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (26/2),
giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này không đổi.
Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng giảm 100 nghìn đồng/lượng
đối với chiều bán nhưng vẫn giữ nguyên chiều mua. Tính
đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 181,2 triệu – 183,9 triệu đồng/lượng
(mua – bán).
Riêng tại Ngọc Thẩm, đây là thương hiệu
duy nhất tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so
với giá chốt phiên 26/2. Trong suốt phiên sáng nay, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 180
triệu – 183 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng
giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, gía giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như
không thay đổi so với phiên hôm qua (26/2). Duy chỉ có một doanh nghiệp điều
chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.
Sau khi giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi
chiều trong phiên 26/2, mở cửa phiên sáng nay, Công ty SJC giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng đối
với cả hai chiều mua và bán giá vàng nhẫn “4 số 9”.
Ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu vàBảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” tương đương giá vàng miếng, các hệ thống kinh doanh còn lại đều đặt giá vàng nhẫn thấp hơn từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ, thương hiệu
này vẫn niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 180,8 triệu
đồng/lượng và giá bán ra là 183,8 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 180,9 triệu – 183,9 triệu đồng/lượng
trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm 26/2, giá giao dịch vàng nhẫn
tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.
Cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/2,
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở mức 180,9 triệu – 183,9
triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên 26/2.
Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 180,5
triệu đồng/lượng và giá bán là 183,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá
giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên hôm 26/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn
giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong phiên sáng nay, Bảo Tín Minh
Châu vàBảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị ghi nhận giá giao dịch vàng
nhẫn cao nhất thị trường.
Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 181 triệu –
184 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 11 giờ, cả hai doanh nghiệp
này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm
cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 27/2.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu
này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 170 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 174
triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch
trên.
Đồng thời, đây cũng là thương
hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các
thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc
Thẩm thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại thị
trường NewYork, cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/2, hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ ghi
nhận sự rung lắc nhẹ, biến động giằng co quanh mức 5.187,1 USD/oz (tương đương mứ
tăng 0,05%).
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới ở mức 18,29 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn
“4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 8,29 – 18,29 triệu đồng/lượng, tùy từng
thương hiệu.
Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1
