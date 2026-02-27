Giá vàng trong nước đi ngang sau ngày Vía Thần tài

Sau khi giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục đảo chiều với tổng mức giảm lên tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong ngày vía Thần tài (26/2), trong phiên sáng nay (27/2), giá vàng tại các hệ thống lớn giữ xu hướng đi ngang...

Tính đến 11 giờ ngày 27/2, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn duy trì giá mua vàng miếng ổn định ở mức 181 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 184 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (26/2), giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này không đổi.

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán nhưng vẫn giữ nguyên chiều mua. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 181,2 triệu – 183,9 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Riêng tại Ngọc Thẩm, đây là thương hiệu duy nhất tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/2. Trong suốt phiên sáng nay, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 27/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, gía giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (26/2). Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Sau khi giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 26/2, mở cửa phiên sáng nay, Công ty SJC giảm thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán giá vàng nhẫn “4 số 9”.

Ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu vàBảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” tương đương giá vàng miếng, các hệ thống kinh doanh còn lại đều đặt giá vàng nhẫn thấp hơn từ 100 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 180,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 183,8 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 180,9 triệu – 183,9 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm 26/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 27/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở mức 180,9 triệu – 183,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên 26/2.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 180,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 183,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên hôm 26/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 27/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng nay, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị ghi nhận giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 181 triệu – 184 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 11 giờ, cả hai doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 27/2.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 170 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 174 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng mỗi chiều.