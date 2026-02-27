Thứ Sáu, 27/02/2026

Tài chính

Nở rộ giao dịch "bạc giấy", người mua đang nắm lưỡi dao

Phương Linh

27/02/2026, 18:20

Đà tăng nóng của giá bạc kéo theo làn sóng mua vào đang đẩy thị trường vào tình trạng khan hiếm bạc vật chất. Khi bên bán đặt luật chơi “trả tiền trước – nhận hàng sau”, giao dịch “bạc giấy” nở rộ, đã và đang đẩy rủi ro về phía người mua...

VnEconomy

Trái ngược đà đi ngang của giá vàng trong nước, giá bạc miếng và bạc thỏi tại các doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh sau ngày Vía Thần tài (26/2). Phiên 27/2, có thời điểm giá bạc trong nước vượt mốc 95 triệu đồng/kg, vùng giá cao nhất ghi nhận trong tháng 2/2026.

Tính đến 15 giờ 30 phút ngày ngày 27/2 , giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,37 triệu – 3,48 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng 141 nghìn đồng/lượng chiều mua và tăng 145 nghìn đồng/lượng chiều bán so với giá chốt phiên hôm qua (26/2)

Sốt bạc thỏi và bạc miếng đã kéo theo loại hình "bạc giấy", trả tiền trước nhận hàng sau, đẩy rủi ro về phía người mua trong trường hợp giao dịch bất thành.

Giá mua, bán  bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đặt ở ngưỡng 89,36 triệu – 92,13 triệu đồng/kg, tăng 3,2 triệu đồng/kg chiều mua vào và tăng 3,87 triệu đồng/kg chiều bán ra so với ngày 26/2.

Cùng thời điểm, Ancarat niêm yết giá bạc 999 (1 lượng) mua vào, bán ra lúc 15 giờ 30 phút ở mức 3,36 3,46 triệu đồng/lượng, tăng 39 nghìn đồng/lượng đối với mua nhưng tăng tới 61 nghìn đồng/lượng với chiều bán.

Giá bạc thỏi tại thương hiệu này được niêm yết ở mức 89,52 triệu đồng/kg (mua vào) và 92,29 triệu đồng/kg (bán ra), tăng hơn 2 triệu đồng/kg mỗi chiều so với ngày 26/2.

Giá mua, bán  bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý trong phiên 27/2. Nguồn: Cập nhật từ doanh nghiệp
Giá mua, bán  bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý trong phiên 27/2. Nguồn: Cập nhật từ doanh nghiệp

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ 999 (1 lượng) niêm yết ở ngưỡng 3,48 triệu – 3,58 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); tăng hơn 70 nghìn đồng/lượng.

Giá bạc thỏi SBJ loại 1kg tại thương hiệu này niêm yết ở ngưỡng 92,8 triệu – 95,52 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra); tăng 1,92 triệu đồng/kg đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với ngày 26/2.

Với mức vốn ban đầu thấp hơn đáng kể so với vàng giúp bạc trở thành kênh tích lũy “vừa túi tiền”, thu hút cả nhà đầu tư lâu năm lẫn nhóm khách hàng trẻ muốn đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh vàng khan hiếm và giá neo cao.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp trực tiếp sản xuất bạc miếng và bạc thỏi trong nước khá hạn chế. Khi giá tăng nhanh, nhu cầu mua vào gia tăng đột biến đẩy nhiều đơn vị vào tình trạng không còn hàng giao ngay.

Phóng viên VnEconomy trong vai người trẻ bắt đầu có nhu cầu đầu tư bạc, khảo sát thực tế cho thấy, phần lớn cửa hàng chỉ nhận đặt tiền trước và hẹn giao hàng sau vài tháng.

Tại cửa hàng của Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), nếu khách mua bạc cuối tháng 2 được thông báo phải chờ khoảng 5 tháng mới nhận hàng. Trong khi đó, nhân viên tại Bảo Tín Minh Châu, đơn vị phân phối bạc tích lũy của Phú Quý hẹn thời điểm giao hàng vào đầu tháng 7/2026.

Trong khi đó, ở một số đại lý ủy quyền của Phú Quý vẫn có hàng vật chất, song giá bán cao hơn khoảng 500.000 đồng/lượng so với giá niêm yết. Nếu không chấp nhận mức chênh lệch này, khách buộc phải lựa chọn hình thức đặt cọc và nhận “bạc giấy”.

VnEconomy

Tuy nhiên, chính thực trạng “trả tiền trước – nhận hàng sau” đang khiến nhiều người mua trên khắp các hội nhóm đặt ra nhiều tình huống rủi ro về măt pháp lý và giao dịch, chẳng hạn như: (i) trong thời gian chưa nhận hàng thì khách vẫn có thể bán “hàng giấy không? hay (ii) vào thời điểm nhận hàng nếu người mua không thể đến lấy thì giất hẹn có được chuyển nhượng cho người thân nhận hộ không ? (iii) trường hợp đến hạn nhưng chưa có hàng hoặc nhận hàng trễ có phát sinh phí?  (iv) Thậm chí có rủi ro bị “ôm giấy” mà không nhận được bạc hay không?

Chia sẻ với phóng viên, đại diện các đơn vị kinh doanh tại Bảo Tín Minh Châu cho biết trong thời gian chưa nhận bạc vật chất, khách hàng vẫn có thể bán lại giấy hẹn cho doanh nghiệp theo giá tại thời điểm giao dịch.

“Chỉ trong trường hợp bất khả kháng cần ủy quyền, khách phải thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền và cung cấp đầy đủ giấy tờ gốc để đối chiếu thì đơn vị kinh doanh sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn khuyến nghị người mua chính chủ nên trực tiếp nhận hàng để đảm bảo quyền lợi”.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn, giấy hẹn không được ủy quyền tự do trong bất cứ trường hợp nào. Thay vào đó, chính chủ ghi trên giấy hẹn phải đến trực tiếp cửa hàng để nhận theo đúng quy định.

Trong trường hợp người nhận không ở Việt Nam, phương án tối ưu được khuyến nghị là chuyển tiền cho người thân tại Việt Nam để người này đứng tên giao dịch ngay từ đầu, thay vì ủy quyền sau đó.

Về nguy cơ “ôm giấy” không nhận được bạc, phía doanh nghiệp khẳng định sẽ giao đủ hàng theo thời hạn ghi trên giấy hẹn, thậm chí có thể giao sớm hơn nếu nguồn hàng về trước. Đồng thời, khách hàng cũng không bị phát sinh bất kì chi phí nào nếu đến nhận muộn.

Dù vậy, việc phải chờ đợi nhiều tháng vẫn làm dấy lên lo ngại về rủi ro, đặc biệt trong trường hợp làm mất giấy hẹn hoặc giấy hẹn không còn nguyên vẹn thì xử lý ra sao?

Đối với trường hợp thất lạc, doanh nghiệp vẫn có phương án hỗ trợ tra soát thông tin. Tuy nhiên, quy trình này mất nhiều thời gian do phải kiểm tra dữ liệu giao dịch theo từng ngày, thậm chí có thể kéo dài đến nửa tháng để xác minh và xử lý.

Điển hình tại Phú quý, người bán yêu cầu khách hàng phải trực tiếp đến cửa hàng thông báo trước ít nhất 5 ngày để doanh nghiệp đối chiếu dữ liệu.  “Chắc chắn phải là người mua chính chủ đến thông báo thì cửa hàng mới chấp nhận xử lý”, nhân viên tại các đơn vị kinh doah nhấn mạnh.

Trong bối cảnh giá bạc tăng nhanh và nguồn cung eo hẹp, dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang góp phần đẩy thanh khoản thị trường lên cao. Tuy nhiên, cơ chế giao dịch hiện nay cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người mua khi “bạc giấy” ngày càng phổ biến.

Bạc vật chất khan hiếm, khách xếp hàng chờ giao sau

17:51, 30/01/2026

Bạc vật chất khan hiếm, khách xếp hàng chờ giao sau

bạc thỏi 999 đầu tư bạc giá bạc giá bạc 2026 giá bạc hôm nay giá bạc miếng giá bạc tăng tài chính thị trường bạc thị trường bạc Việt Nam thời gian giao hàng bạc

