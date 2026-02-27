Thứ Sáu, 27/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Thành lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh vi phạm về đất đai

Thanh Xuân

27/02/2026, 17:29

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 633/QĐ-BNNMT về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm quản lý, sử dụng đất đai…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, đường dây nóng được thành lập nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Cụ thể, thông tin phản ánh được tiếp nhận qua số điện thoại 0243.629.0196 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). Ngoài ra, tổ chức, cá nhân cũng có thể gửi phản ánh bằng văn bản hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ số 10, đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Nội dung phản ánh phải thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người phản ánh và yêu cầu bảo mật thông tin (nếu có) để cơ quan có thẩm quyền giải quyết, liên hệ khi cần thiết; tên và địa chỉ của người hoặc tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật đất đai; địa chỉ thửa đất nơi quản lý đất hoặc sử dụng đất có vi phạm (nếu có); nội dung hành vi vi phạm; hồ sơ, tài liệu liên quan đã thu thập được (nếu có).

Về quy trình xử lý, việc giải quyết thông tin vi phạm tuân thủ theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Đất đai cùng các Luật khác có liên quan. 

Trường hợp thông tin phản ánh thuộc thẩm quyền xử lý giải quyết của địa phương thì trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin. Cục Quản lý đất đai gửi văn bản yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc UBND cấp xã tại nơi có vụ việc phản ánh để kiểm tra xác minh, thanh tra, xem xét giải quyết theo quy định và thông báo kết quả cho Cục Quản lý đất đai và người phản ánh biết.

Trong trường hợp cần thiết, Cục Quản lý đất đai có thể tiến hành xác minh thông tin, quyết định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra, thanh tra để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với thông tin phản ánh không đúng theo quy định thì từ chối việc tiếp nhận. 

Quyết định cũng nêu rõ trường hợp thông tin phản ánh được tiếp nhận, xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai là các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai tại Điều 109 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP; các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của người sử dụng đất, người được giao đất để quản lý (các hành vi quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 123/2024/NĐ-CP).

Từ khóa:

bất động sản Cục quản lý đất đai Luật Đất đai 2024 vi phạm về đất đai

Đọc thêm

