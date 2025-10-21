Thứ Tư, 22/10/2025

Đầu tư hơn 8.000 tỷ mở rộng Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Gia Huy

21/10/2025, 18:47

Một số đoạn Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sẽ được nâng cấp từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, với bề rộng nền đường từ 20,5 - 30 m...

Tuyến quốc lộ 1 qua thị xã Kỳ Anh (cũ) tại tỉnh Hà Tĩnh.
Tuyến quốc lộ 1 qua thị xã Kỳ Anh (cũ) tại tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Cục Đường bộ Việt Nam để lấy ý kiến đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, nhằm tăng cường an toàn giao thông và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, Bộ Xây dựng đã giao Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án nói trên. Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Để có đầy đủ cơ sở thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu và có ý kiến về nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm: sự phù hợp với chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan; sự phù hợp về mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có Tờ trình số 64/TTr-CĐBVN, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

Theo nội dung trình, dự án sẽ nâng cấp và mở rộng 3 đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh để đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng từ 20,5 - 30 m, gồm:

Tuyến tránh TP. Hà Tĩnh (cũ), đoạn Km0+000 - Km16+326, với điểm đầu thuộc xã Thạch Hà, điểm cuối thuộc xã Cẩm Bình. Chiều dài khoảng 16,33 km.

Tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), đoạn Km560+830 - Km589+660, với điểm đầu thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối thuộc phường Hoành Sơn. Chiều dài khoảng 28,83 km.

Tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng, đoạn Km560+830 - Km586+970, với điểm đầu thuộc xã Kỳ Văn, điểm cuối thuộc phường Hoành Sơn. Chiều dài khoảng 25,55 km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của Dự án là 8.020 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.387 tỷ đồng. Dự án được kiến nghị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2028.

Hiện nay, tuyến Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh bắt đầu từ cầu Bến Thủy (xã Nghi Xuân) đến Đèo Ngang (phường Hoành Sơn), bao gồm cả 2,9 km đoạn tuyến cũ theo hướng lên Đèo Ngang, có chiều dài toàn tuyến khoảng 130,4 km.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 4 đoạn tuyến quy mô 2 làn xe, đã đưa vào khai thác từ năm 1998 đến năm 2015, nay không còn đáp ứng yêu cầu lưu thông trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng nhanh cùng tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa mạnh mẽ, mặt đường xuất hiện nhiều hư hỏng, xuống cấp. 

