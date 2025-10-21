Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

Ngày 21/10, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố này vừa chỉ đạo yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện điều chuyển 228 cơ sở nhà đất với tổng số hơn 120.370 m2 đất và hơn 43.994 m2 nhà về Trung tâm phát triển quỹ đất để đơn vị này quản lý, khai thác.

Theo đó, trong tổng số 228 cơ sở nhà đất thực hiện điều chuyển về Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, khai thác, có 125 cơ sở nhà đất thuộc khu vực phía Đông Hải Phòng, 103 cơ sở nhà đất trên địa bàn phía Tây Hải Phòng. Các cơ sở nhà đất này là tài sản công dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.

Trong 125 cơ sở nhà đất tại phía Đông Hải Phòng, có 62 cơ sở nhà đất diện tích sử dụng đất nhỏ, chỉ từ vài chục m2 đến dưới 1.000 m2, 56 cơ sở nhà đất diện tích đất từ 1.000 – 5.000 m2. Chỉ có 4 cơ sở nhà đất có diện tích đất từ 5.400 m2 đến hơn 5.727 m2 (trụ sở cũ của các xã Gia Minh, Quyết Tiến, Tiên Tiến, Trạm phát sóng phát thanh truyền hình đồi Thiên Văn). Có 3 cơ sở nhà đất có diện tích đất lớn từ hơn 10.000m2 (Bệnh viện Phổi hơn 10.622m2, trụ sở UBND phường Lê Hồng Phong cũ 11.280m2, Trường tiểu học Trấn Dương hơn 16.802m2).

Các cơ sở nhà đất dôi dư phía Tây Hải Phòng thực hiện điều chuyển về Trung tâm phát triển quỹ đất có loạt các cơ sở nhà, đất vốn trước đây là trụ sở làm việc của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, các trường mầm non, nhà trẻ thôn và trụ sở làm việc một số xã. Trong đó, các cơ sở nhà, đất vốn là trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính cũ có diện tích nhà đất tương đối lớn, tập trung tại các tuyến phố của các phường Hải Dương, phường Lê Thanh Nghị, phường Tứ Minh.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, việc điều chuyển, bàn giao số tài sản công này về Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Hải Phòng phải hoàn thành trước 31/12/2025.