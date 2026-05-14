Bắc Ninh chuyển mình mạnh mẽ trên bản đồ đô thị phía Bắc
Tuấn Sơn
14/05/2026, 08:00
Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh hiện đang trong giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ với hàng loạt chiến lược phát triển hạ tầng, công nghiệp và đô thị quy mô, khẳng định sức hút lớn về kinh tế, an cư và đầu tư tại vùng Thủ đô.
Bắc Ninh vốn được xem là “thủ phủ công nghiệp” khi trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ, điện tử toàn cầu như Samsung, Foxconn, Amkor, Goertek hay Luxshare-ICT… Tuy nhiên, hiện nay địa phương không chỉ dừng ở vai trò trung tâm sản xuất mà đang hướng đến vị thế của một thành phố thế hệ mới – nơi công nghiệp công nghệ cao song hành cùng hạ tầng hiện đại, dịch vụ chất lượng và môi trường sống bền vững.
SỰ CHUYỂN MÌNH CỦA “THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC”
Những đại dự án hạ tầng liên tiếp được triển khai đang mở ra xung lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến kết nối sân bay với Hà Nội và trung tâm hành chính tỉnh, Vành đai 4, Vành đai 5, đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng hay tuyến tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh… từng bước tái định hình bản đồ liên kết vùng. Bắc Ninh từ vị trí cửa ngõ công nghiệp đang trở thành điểm trung chuyển chiến lược của chuỗi logistics, thương mại và dịch vụ phía Bắc.
Hạ tầng không chỉ kéo giãn không gian đô thị mà còn làm thay đổi dòng chảy dân cư và dòng vốn đầu tư. Khi quỹ đất nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm, xu hướng dịch chuyển về các khu vực vệ tinh có kết nối thuận tiện đang diễn ra rõ nét. Với khoảng cách chỉ khoảng 30 – 40 phút di chuyển đến Thủ đô, Bắc Ninh trở thành lựa chọn mới của giới chuyên gia, kỹ sư, cộng đồng tri thức trẻ và tầng lớp trung lưu đang tìm kiếm một không gian sống cân bằng hơn.
Năm 2025, Bắc Ninh đã phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu lớn, trong đó có nhiều quy hoạch mang tính chiến lược. Đặc biệt, sau sáp nhập và tái cấu trúc không gian hành chính, khu vực trung tâm mới đặt tại phường Bắc Giang, phường Tân Tiến ghi nhận tốc độ thay đổi nhanh chóng, tạo thành “tọa độ tăng trưởng” mới trên thị trường.
Hàng loạt các dự án tầm cỡ như trung tâm thương mại Aeon Mall, mở rộng các trục giao thông huyết mạch, hay phát triển nhanh chóng các dự án bất động sản cao cấp, cho thấy sự dịch chuyển nhanh chóng về cư dân, khiến khu vực này trở thành tâm điểm đón dòng vốn dài hạn.
Tư duy quy hoạch cũng thay đổi đáng kể: ưu tiên phát triển không gian xanh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật – xã hội và gia tăng không gian công cộng. Đây được xem là bước chuyển quan trọng để địa phương thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào công nghiệp đơn thuần, hướng đến một cấu trúc đô thị hiện đại và bền vững hơn.
THE CROWN ĐẠI HOÀNG SƠN – ĐÓN ĐẦU TỌA ĐỘ PHÁT TRIỂN MỚI
Trong bức tranh phát triển của Bắc Ninh, khu đô thị sinh thái The Crown Đại Hoàng Sơn nổi bật tại trung tâm hành chính mới của tỉnh. Dự án sở hữu vị trí chiến lược gần ngã 6 mới, giao cắt các trục Âu Cơ – Hùng Vương – Lạc Long Quân, kết nối trực tiếp với tuyến du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử. Không gian này được xem như cửa ngõ giao thương và kết nối mới của toàn khu vực.
Điều tạo nên khác biệt của The Crown Đại Hoàng Sơn không chỉ nằm ở vị trí, mà còn ở triết lý phát triển tổng thể. Trong bối cảnh nhiều khu đô thị chạy theo mật độ cao, dự án lựa chọn hướng đi ngược lại: giảm mật độ xây dựng để gia tăng không gian sống. Chỉ khoảng 21% quỹ đất dành cho nhà ở, phần lớn diện tích ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích nội khu.
The Crown sở hữu 8,3 ha cây xanh mặt nước cùng hệ thống 7 khu vườn chủ đề, tạo nên một cấu trúc cảnh quan có chiều sâu, mang lại cảm giác sống chậm giữa bối cảnh kinh tế thị trường đang tăng tốc. 68 tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà còn hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân chất lượng cao – xu hướng ngày càng được tầng lớp trung lưu và giới chuyên gia ưu tiên lựa chọn.
Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, những dự án sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và mật độ thấp như The Crown Đại Hoàng Sơn đang trở thành tài sản có giá trị dài hạn. Đây không đơn thuần là câu chuyện của bất động sản, mà phản ánh rõ quá trình nâng cấp chuẩn sống tại các thành phố vệ tinh đang vươn mình mạnh mẽ quanh Hà Nội.
Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới – nơi tốc độ đi cùng chất lượng, nơi hạ tầng song hành với không gian sống và giá trị BĐS đang được đặt ở tầm nhìn dài hạn hơn. Trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Bắc Ninh không chỉ mở rộng địa giới phát triển, mà còn từng bước nâng cấp vị thế của mình trên bản đồ kinh tế – đô thị miền Bắc.
