Hà Nội: Dự kiến giao Sở Xây dựng quyết định việc cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc tài sản công

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố. Trong đó, đề xuất giao Sở Xây dựng đảm nhiệm một số nhiệm vụ liên quan đến việc cho thuê và bán nhà ở cũ thuộc tài sản công…

Theo Dự thảo, quy định tập trung vào các nội dung như: Tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo trì, ký hợp đồng cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc tài sản công do UBND TP.Hà Nội là cơ quan đại diện chủ sở hữu; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công theo quy định của pháp luật; xử lý các hành vi vi phạm, tổ chức thu hồi, cưỡng chế bàn giao nhà ở cũ thuộc tài sản công; xác định trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng, cho thuê, bán, cấp giấy chứng nhận và thu hồi nhà ở cũ thuộc tài sản công.

Đáng chú ý, UBND Thành phố đề xuất phân cấp cho Sở Xây dựng quyết định phê duyệt đối tượng được thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công; quyết định bán nhà ở cũ thuộc tài sản công, bao gồm: đối tượng, địa chỉ nhà bán, giá bán nhà ở cũ, giá chuyển quyền sử dụng đất của nhà ở cũ thuộc tài sản công, diện tích nhà, đất sử dụng chung.

Còn Sở Tài chính được giao phê duyệt giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố; phê duyệt dự toán thu, chi đối với các hoạt động quản lý, vận hành đối với quỹ nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố.

Không chỉ quy định thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan liên quan, dự thảo còn làm rõ các trường hợp bàn giao; bán và cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công.

Theo đó, về hoạt động bàn giao, tiếp nhận, thì nhà ở cũ thuộc tài sản công do các cơ quan, đơn vị đang tự quản lý trên địa bàn Thành phố, phải bàn giao sang cho UBND Thành phố tiếp nhận, quản lý, cho thuê và bán theo quy định.

Sở Xây dựng được quyết định tiếp nhận theo quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 95/2024/NĐ-CP và Thông tư số 05/2024/TT-BXD trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngoài ra, với bán nhà ở cũ thuộc tài sản công, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng thực hiện ký Hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định tại Nghị định số 95/2024/NĐ-CP, Thông tư 05/2024/TT-BXD và các quy định hiện hành có liên quan;

UBND cấp xã thực hiện bán nhà và cấp Giấy chứng nhận đối với các nhà ở cấp IV đã phá dỡ, cải tạo xây dựng lại trước ngày Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nhà thanh lý hóa giá trước đây mới thu tiền nhà, chưa tính tiền sử dụng đất khi thanh lý hóa giá; thu nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 71 Nghị định 95/2024/NĐ-CP.

Riêng nhà ở cũ thuộc tài sản công do Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu trên địa bàn Thành phố, Bộ Quốc phòng ban hành quyết định bán nhà ở sau khi có xác định giá của Hội đồng xác định giá bán nhà ở Thành phố theo quy định của Nghị định số 95/2024/NĐ-CP.

Tuy nhiên, đối với ký hợp đồng cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công, Dự thảo quy định diện tích để ký Hợp đồng thuê nhà ở cũ không có tranh chấp, khiếu kiện. Trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện thì việc ký Hợp đồng thuê nhà ở cũ được thực hiện sau khi giải quyết xong tranh chấp, khiếu kiện hoặc theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trường hợp có thay đổi tăng hoặc giảm thành viên trong Hợp đồng thuê nhà ở cũ hết hạn, đơn vị quản lý vận hành nhà ở căn cứ theo quy định và hướng dẫn có liên quan để xem xét đề nghị của bên thuê nhà ở và các giấy tờ theo quy định, để chấp thuận việc bổ sung hay khước từ thành viên vào Hợp đồng thuê nhà ở cũ. Thành viên bổ sung trong Hợp đồng thuê nhà ở cũ phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong Hợp đồng thuê nhà ở cũ bằng văn bản.

Cụ thể, trường hợp người thuê nhà ở cũ đã mất, thì các thành viên trong gia đình (vợ, chồng, con của người đó) đang thực tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó, được ký hợp đồng thuê nhà ở với đơn vị quản lý vận hành nhà ở. Người đại diện ký hợp đồng thuê nhà phải được sự chấp thuận bằng văn bản của các thành viên trong gia đình (vợ, chồng, con của người đó).

Khi chủ hợp đồng chết hoặc đi nơi khác thì những thành viên trong hợp đồng cử người đại diện đứng tên chủ hợp đồng mới.

Trường hợp nhận chuyển nhượng một phần diện tích (trừ căn hộ chung cư) trước ngày 5/6/2013, đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc chuyển nhượng hoặc một phần diện tích chuyển nhượng đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc một phần diện tích chuyển nhượng không làm ảnh hưởng đến kết cấu xây dựng, được phép ký Hợp đồng thuê nhà theo quy định.