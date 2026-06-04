Bộ Xây dựng làm rõ các tiêu chí hỗ trợ nhà ở cho người dân vùng thiên tai

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 8017/BXD-KHTC hướng dẫn UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung triển khai
hợp phần thứ nhất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,
giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu
số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 - 2030.
Một trong những nội dung đáng chú
ý là việc hướng dẫn hỗ
trợ cải thiện nhà ở dân cư nông thôn theo hướng: an toàn, kiên cố, thích ứng biến
đổi khí hậu. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng
chính sách, hộ dân sống tại các khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao và dễ bị
tổn thương do biến đổi khí hậu.
Chính sách được triển khai tại 34
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hướng tới các hộ nghèo, cận nghèo, mới
thoát nghèo trong thời gian tối đa 36 tháng và các hộ gia đình sinh sống tại
khu vực chịu ảnh hưởng của bão, ngập lụt.
Đối với các loại hình thiên tai
khác, áp dụng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của
Chính phủ. Trường hợp không thuộc khu vực có nguy cơ rủi ro thiên tai cao và dễ
bị tổn thương do biến đổi khí hậu, áp dụng theo tiêu chí quy định tại Quyết định
số 55/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.
ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO LỤT
Hướng dẫn của Bộ Xây dựng nêu rõ điều
kiện được hỗ trợ là: hộ gia đình chưa có nhà ở kiên cố hoặc có nhà ở kiên cố,
nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt thường xuyên xảy ra tại khu vực
nhà ở; hộ gia đình chưa được hưởng hỗ trợ theo các chương trình,
chính sách hỗ trợ nhà ở của Nhà nước hoặc các tổ chức chính trị - xã hội khác.
Nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt
phải được xây dựng trên đất ở không có tranh chấp, không có nguy cơ sạt lở và
phải đảm bảo yêu cầu về quy mô, diện tích, kết cấu.
Cụ thể, đối với nhà xây mới, trường
hợp vị trí có mức ngập lụt thường xuyên từ 2m trở lên phải xây dựng nhà ở quy
mô tối thiểu hai tầng và diện tích sử dụng tối thiểu của tầng 1 là 30m2; diện
tích tối thiểu của sàn tầng 2 là 15m2; phải cao hơn mức ngập lụt thường xuyên.
Đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu tương ứng lần lượt là 18m2 và 10m2.
Trường hợp xây dựng nhà mới một tầng,
diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (đối với hộ đơn thân, nhà ở có diện tích
không thấp hơn 18m2), kết hợp sàn phòng, tránh bão, ngập lụt.
Yêu cầu đối với sàn phòng, tránh
bão, ngập lụt là phải cao hơn mức ngập lụt thường xuyên và có diện tích tối thiểu
15m2 (đối với hộ đơn thân, diện tích xây dựng sàn tối thiểu 10m2), có bố trí cầu
thang lên sàn phù hợp.
Trường hợp vị trí có mức ngập lụt
thường xuyên dưới 2m, có thể xây dựng nhà một tầng nhưng nền nhà phải cao hơn mức
ngập lụt thường xuyên và diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2; đối với hộ đơn
thân không thấp hơn 18m2.
Đối với trường hợp cải tạo, nhà ở
phải xây dựng được sàn phòng tránh bão, ngập lụt cao hơn mức ngập lụt thường
xuyên (với yêu cầu như đề cập ở trên).
Về kết cấu nhà ở, hướng dẫn của Bộ
Xây dựng nêu rõ các bộ phận nền - móng, khung - tường, mái và sàn phòng tránh
bão, ngập lụt của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt,
không sử dụng vật liệu tạm, mau hỏng hoặc dễ cháy.
Nhà ở phải có sàn sử dụng cao hơn
mức ngập lụt thường xuyên tại vị trí xây dựng. Niên hạn sử dụng của nhà ở phải
từ 20 năm trở lên, kể từ ngày được UBND cấp xã tổ chức nghiệm thu hoàn thành
đưa vào sử dụng.
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP TRONG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH
Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng,
việc hỗ trợ các hộ gia đình xây mới và cải tạo, sửa chữa nhà ở được thực hiện
theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết
toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ
quan chủ trì thực hiện. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường
cùng bộ, ngành liên quan tổ chức giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chính
sách.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện chính sách; kiểm tra, giám
sát, tổng hợp kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm trong việc lập, phê duyệt đề
án gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn nghiên cứu, thiết kế tối
thiểu 3 mẫu nhà ở phòng tránh bão, ngập lụt phù hợp với phong tục, tập quán của
địa phương, kèm dự toán kinh phí và dự trù vật liệu chủ yếu để người dân tham
khảo khi xây dựng nhà ở.
UBND cấp xã có trách nhiệm rà
soát, lập danh sách những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện
hỗ trợ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa nhà ở bảo đảm yêu
cầu về diện tích và chất lượng theo quy định.
Các tổ chức, đoàn thể chính trị -
xã hội như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng
nhà ở; huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ gia đình để bổ sung kinh phí hỗ trợ,
tận dụng vật liệu tại chỗ nhằm giảm giá thành xây dựng nhà ở.