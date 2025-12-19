Thứ Sáu, 19/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Sau vụ Z Holding,cần tăng cường thanh tra thực phẩm chức năng

Đỗ Mến

19/12/2025, 17:34

Theo Viện kiểm sát, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm; việc hạch toán sổ sách kê khai thuế; các giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản để đảm bảo chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Sữa bột giả Hiup 27. Ảnh: Vietnamnet.
Sữa bột giả Hiup 27. Ảnh: Vietnamnet.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố đối với 18 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền".

Cơ quan tố tụng xác định bị can Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding cùng đồng phạm sản xuất 26 loại sữa giả, có tổng doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.

Bên cạnh hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán, gây thất thu thuế, cơ quan tố tụng làm rõ hành vi rửa tiền của các bị can.

“RỬA TIỀN” THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH MUA BẤT ĐỘNG SẢN, CỔ PHẦN

Theo cáo trạng, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh (Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) đã bàn bạc, thống nhất thành lập quỹ nội bộ gồm “quỹ Z Holding”, “quỹ Building” và “quỹ đầu tư” để sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.

Bị can Hoàng Thị Hiền (trưởng ban kế toán) theo dõi các quỹ trên phần mềm Misa. Còn các kế toán quỹ theo dõi trên nhóm zalo, telegram, Whatsapp về việc chi tiền. Cáo trạng thể hiện các bị can sử dụng hơn 83,2 tỷ đồng từ "quỹ Z Holding" và "quỹ Building" để đầu tư thông qua việc mua cổ phần doanh nghiệp và bất động sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến ngày 31/3/2025, "quỹ Z Holding" được lập ra từ nguồn lợi nhuận được chia cho các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh. Trong quỹ có số tiền là hơn 75,4 tỷ đồng.

Các bị can này đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hương, giám đốc Công ty cổ phần Z Land (thuộc hệ sinh thái Z Holding) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại và văn phòng tại Khu nhà ở và dịch vụ văn phòng Việt Đức Complex, giá trị là hơn 30,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 8/1/2024, bị can Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh và bà Nguyễn Thị Đoan Trang (vợ Hoàng Quang Thịnh) đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 55.000 cổ phần Công ty Tân Phú Cường với số tiền hơn 52,9 tỷ đồng (trích từ quỹ Building).

Quá trình điều tra, các bị can đã khai báo thành khẩn; lời khai của các bị can phù hợp với những người liên quan và các hợp đồng chuyển nhượng.

Do đó, Viện kiểm sát xác định, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh thực hiện mua bán cổ phần/bất động sản nhằm hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 83,2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định đây là nguồn tiền từ tội phạm nguồn “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện cơ quan tố tụng đã thu giữ số tiền hơn 59,5 tỷ đồng của các bị can và những người liên quan.

CẦN TĂNG CƯỜNG THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, buôn bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng ... ); hạch toán số sách kê khai thuế; mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản.

Viện kiểm sát cho rằng những thiếu sót này là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can.

Theo Viện kiểm sát, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống để xử lý kịp thời.

Do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm. Kiểm tra, thanh tra việc hạch toán sổ sách kê khai thuế, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản để đảm bảo chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Mặt khác, cần công khai kết quả hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính và doanh thu của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Từ hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kiến nghị số 15/KN- VKSTC ngày 17/9/2025 gửi Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã thu thập, trưng cầu giám định với 277 mẫu/36 loại sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Nature Made.

Căn cứ vào 13 kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và những tài liệu chứng cứ, xác định 26 loại sản phẩm là hàng giả.

Các sản phẩm này gồm nhóm thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt GLUZABET PLUS, HIWEIGHT, ACTIPRO, DIASURE NEW#1, DIASURE CANXI#1, DIASOMALT+, GOLDEN GOUT+;

Nhóm thực phẩm bổ sung CHITOSE NEW; GANOLA MUM, DIASURE CANXI, HIUP, GOLDILAC GROW, GOLDILAC GROW I, FALIGOLD+, BOCASURE GREEN HEALTH, OVISURE CANXI, HEALYN CANXI;

Nhóm sản phẩm dinh dưỡng JIMBO GOLD, HIUP GOLD, HIUP 27, WEKI, WEKI IQ;  

Theo kết luận giám định, phần lớn các nguyên liệu không đủ chỉ tiêu công bố là hàm lượng các khoáng chất như Canxi, Sắt, Vitamin…

Vụ Công ty Z Holding sản xuất sữa giả: Nhà nước thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng

10:41, 19/12/2025

Vụ Công ty Z Holding sản xuất sữa giả: Nhà nước thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng

Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

09:05, 24/10/2025

Vụ Ngân 98 sản xuất, buôn bán hàng giả: Bắt thêm ca sĩ Lương Bằng Quang

Công an TP.HCM khởi tố 19 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

11:48, 02/07/2025

Công an TP.HCM khởi tố 19 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

Từ khóa:

rửa tiền sản xuất hàng giả sữa giả thực phẩm giả

Đọc thêm

Hải Phòng khánh thành, khởi công 13 công trình, trị giá gần 20.000 tỷ đồng

Hải Phòng khánh thành, khởi công 13 công trình, trị giá gần 20.000 tỷ đồng

Các công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn thành phố Cảng…

Sẽ có quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Sẽ có quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để trình Chính phủ xem xét, quyết định...

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Khánh thành phần xây dựng công trình Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Khánh thành phần xây dựng công trình Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Đây là hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư xây dựng với định hướng trở thành các trung tâm y khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, từng bước hình thành mô hình bệnh viện hiện đại, thông minh, an toàn, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân...

Bộ Nội vụ thông tin về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ thông tin về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành

Đầu tư

2

Hình ảnh Cảng hàng không quốc tế Vinh trong ngày mở cửa trở lại

Du lịch

3

Hộ kinh doanh không được trừ ngưỡng 500 triệu khi nộp thuế giá trị gia tăng

Tài chính

4

Cán cân thương mại thặng dư 18,64 tỷ USD

Tài chính

5

Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá với loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy