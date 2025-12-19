Sau vụ Z Holding,cần tăng cường thanh tra thực phẩm chức năng

Theo Viện kiểm sát, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm; việc hạch toán sổ sách kê khai thuế; các giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản để đảm bảo chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố đối với 18 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền".

Cơ quan tố tụng xác định bị can Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding cùng đồng phạm sản xuất 26 loại sữa giả, có tổng doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng.

Bên cạnh hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm kế toán, gây thất thu thuế, cơ quan tố tụng làm rõ hành vi rửa tiền của các bị can.

“RỬA TIỀN” THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH MUA BẤT ĐỘNG SẢN, CỔ PHẦN

Theo cáo trạng, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh (Tổng giám đốc và phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding) đã bàn bạc, thống nhất thành lập quỹ nội bộ gồm “quỹ Z Holding”, “quỹ Building” và “quỹ đầu tư” để sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.

Bị can Hoàng Thị Hiền (trưởng ban kế toán) theo dõi các quỹ trên phần mềm Misa. Còn các kế toán quỹ theo dõi trên nhóm zalo, telegram, Whatsapp về việc chi tiền. Cáo trạng thể hiện các bị can sử dụng hơn 83,2 tỷ đồng từ "quỹ Z Holding" và "quỹ Building" để đầu tư thông qua việc mua cổ phần doanh nghiệp và bất động sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến ngày 31/3/2025, "quỹ Z Holding" được lập ra từ nguồn lợi nhuận được chia cho các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh. Trong quỹ có số tiền là hơn 75,4 tỷ đồng.

Các bị can này đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hương, giám đốc Công ty cổ phần Z Land (thuộc hệ sinh thái Z Holding) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại và văn phòng tại Khu nhà ở và dịch vụ văn phòng Việt Đức Complex, giá trị là hơn 30,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 8/1/2024, bị can Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh và bà Nguyễn Thị Đoan Trang (vợ Hoàng Quang Thịnh) đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 55.000 cổ phần Công ty Tân Phú Cường với số tiền hơn 52,9 tỷ đồng (trích từ quỹ Building).

Quá trình điều tra, các bị can đã khai báo thành khẩn; lời khai của các bị can phù hợp với những người liên quan và các hợp đồng chuyển nhượng.

Do đó, Viện kiểm sát xác định, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh thực hiện mua bán cổ phần/bất động sản nhằm hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 83,2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định đây là nguồn tiền từ tội phạm nguồn “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện cơ quan tố tụng đã thu giữ số tiền hơn 59,5 tỷ đồng của các bị can và những người liên quan.

CẦN TĂNG CƯỜNG THANH TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, truy tố đối với vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, buôn bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng ... ); hạch toán số sách kê khai thuế; mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản.

Viện kiểm sát cho rằng những thiếu sót này là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can.

Theo Viện kiểm sát, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã không kịp thời phát hiện những sai phạm của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống để xử lý kịp thời.

Do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm. Kiểm tra, thanh tra việc hạch toán sổ sách kê khai thuế, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng cổ phần, bất động sản để đảm bảo chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Mặt khác, cần công khai kết quả hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính và doanh thu của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Từ hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kiến nghị số 15/KN- VKSTC ngày 17/9/2025 gửi Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm.